Nicola Peltz is üzent Beckhaméknek: ott szúrt oda, ahol a legjobban fáj

Tetoválással üzent a Beckham családnak Nicola Peltz. Ez nem sokkal azelőtt történt, hogy Brooklyn Instagram-posztjában erősítette meg, nem hajlandó kibékülni a szüleivel és nem hagyja, hogy ők irányítsák.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz csak az ügyvédeiken keresztül kommunikálnak a Beckham családdal.

Nicola Peltz megmutatta tetoválását, amelyen a „család az első” felirat áll.

Brooklyn Beckham az Instagramon tette közzé: „Nem akarok kibékülni a családommal.”

Bennfentesek szerint Brooklyn viselkedése érthető.

Peltz törölte a Beckham családhoz köthető bejegyzéseit a közösségi oldalairól.

Brooklyn állítólag csak ügyvédeken kommunikál a szüleivel.

Nicola Peltz is beintett Beckhaméknek

Nicola Peltz tükörszelfit osztott meg az Instagramon. A színésznő a képen kék bikinifelsőben pózolt, miközben jól láthatóvá tette felsőtestén viselt tetoválását. Bár a minta nem új, eddig nem láthattuk, de a megjelenése sokak szerint egyértelmű jelzés volt férje családja felé. Nicola tetoválása jiddis nyelven íródott, amelynek jelentse: „a család az első”. A mondatot egyébként Peltz testvére, Will Peltz is magán viseli. A poszt időzítése különösen beszédes, mivel közvetlenül Brooklyn Beckham nagy port kavaró Instagram-nyilatkozata előtt került ki a közösségi oldalra. „Nem akarok kibékülni a családommal. Most már soha többet nem irányíthatnak, mert életemben először kiállok magamért. Egész életemben a szüleim irányítottak. A közösségi média, a sajtó, a rólunk készített képek és hamis történetek világába születtem. Az igazság azonban mindig kiderül” − írta többek között a posztban Brooklyn.

A család ismerősei a fiatal pár mellé álltak

Beckham Instagram posztjára Victoria és David egyelőre nem reagált, ám ezt megtette helyettük más. Bennfentesek azt állítják, a Beckham szülők évek óta mindent megtesznek azért, hogy fiukat és Nicola Peltz-et összeugrasszák, és ahol tudták, fúrták a házasságukat. A helyzetet jól ismerők úgy gondolják, Brooklyn jelenleg nem nyitott a békülésre, de erről később is csak akkor lehet szó, ha szülei belátják, mit tettek és bocsénatot kérnek.

