forgatás

Világsztárokkal futhatsz össze Budapesten: a fővárosban forgat Anne Hathaway - Videó

forgatás Anne Hathaway Adam Driver Budapest
Komáromi Bence
2026.01.19.
Jól olvastátok! Egy forgatás miatt hazánkban tartózkodik Anne Hathaway. Sajtóhírek szerint a színésznő a főváros vendégszeretét fogja élvezni a következő hetekben.

Itt az esély, hogy személyesen találkozz kedvenceiddel! Nemrég került nyilvánosságra, hogy Budapesten forgatják Ron Howard legújabb akciófilmjét, amelynek egyik főszereplője nem más lesz, mint Anne Hathaway. A film másik sztárja Adam Driver lesz, aki már napokkal ezelőtt hazánkba látogatott és azóta többször is kiszúrták már a főváros különböző pontjain. Most az Oscar-díjas színésznőt is lencsevégre kapták Budapesten.

Magyarországon forgat Anne Hathaway és Adam Driver
Magyarországon forgat Anne Hathaway és Adam Driver 
Forrás: Getty Images

Az Erzsébetvárosban fotózták le Anne Hathawayt

A Bors információ szerint a két világsztár Budapest 7. kerületében tartózkodik jelenleg, ahol több jelenetet is felvettek velük az Alone at Dawn című filmhez. A környéken élők személyesen is láthatták az Oscar-díjas színésznőt, amint az utcán sétált a kamerák kereszttüzében. A budapesti forgatások után várhatóan Fejér vármegyébe utazik a stáb, ahol további külső forgatási helyszíneken készítenek majd felvételeket róluk.

Ha kívánciak vagytok rá, hogy kikkel futhattok össze a világsztárok közül és mit lehet tudni a készülő alkotásról, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official

Budapest belvárosában forgat Anne Hathaway Az ördög Pradát visel színésznője kis hazánkban tartózkodik éppen. #life #AnneHathaway #AdamDriver #Hollywood #forgatás

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

