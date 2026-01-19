Világsztárokkal futhatsz össze Budapesten: a fővárosban forgat Anne Hathaway - Videó

Itt az esély, hogy személyesen találkozz kedvenceiddel! Nemrég került nyilvánosságra, hogy Budapesten forgatják Ron Howard legújabb akciófilmjét, amelynek egyik főszereplője nem más lesz, mint Anne Hathaway. A film másik sztárja Adam Driver lesz, aki már napokkal ezelőtt hazánkba látogatott és azóta többször is kiszúrták már a főváros különböző pontjain. Most az Oscar-díjas színésznőt is lencsevégre kapták Budapesten.

Magyarországon forgat Anne Hathaway és Adam Driver

Forrás: Getty Images

Az Erzsébetvárosban fotózták le Anne Hathawayt

A Bors információ szerint a két világsztár Budapest 7. kerületében tartózkodik jelenleg, ahol több jelenetet is felvettek velük az Alone at Dawn című filmhez. A környéken élők személyesen is láthatták az Oscar-díjas színésznőt, amint az utcán sétált a kamerák kereszttüzében. A budapesti forgatások után várhatóan Fejér vármegyébe utazik a stáb, ahol további külső forgatási helyszíneken készítenek majd felvételeket róluk.

