Egy igazi vadmacska: Elizabeth Hurley bemutatta a legújabb párducmintás bikinijét - Videó

Újabb fürdőruha kollekciót dobott piacra Elizabeth Hurley. A mostanában a magánéletével és a bikinis képeivel címlapokra kerülő színésznő továbbra is kirobbanó formában van. Bár tavaly ünnepelte 60. születésnapját, továbbra sem fog az idő vasfoga Lizen. Ezt most újfent bebizonyította a legújabb Instagram-bejegyzésében.

Elizabeth Hurley elárulta, hogy mit tart a tökéletes alakja titkának

Forrás: Getty Images North America

Elizabeth Hurley bikinis videója felrobbantotta az internetet

Az Austin Powers és a Bájkeverő sztárja felforrósította a januárt. Újabb őrjítően dögös videót töltött fel magáról az Instagram-oldalára. A felvétel a Maldív-szigeteken készült és Liz Hurley elárulta, hogy azért készítette őket, mert szeretné bemutatni a kollekciója legújabb darabját, egy párducmintás fürdőruhát.

A színésznő korábban arról beszélt, hogy az alakja titka nem más, mint a rugalmasság. Saját bevallása szerint nem diétázik és edz rendszeresen, hanem nap mint nap aktív életmódot folytat és odafigyel rá, hogy minél többet legyen a természetben és minél többet mozogjon. A fiatalos és sportos hétköznapok találkozása a hibátlan genetikával pedig csodákra képes. Ha nem hiszed, akkor nézd meg Liz Hurley fürdőruhás felvételét: