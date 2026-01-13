Gróf Széchenyi István szépunokája Európa legkapósabb agglegénye: 8 évesen lett milliárdos, és még szingli

A 42 éves Albert von Thurn und Taxis herceg már 2006-ban a Forbes legvagyonosabb embereinek listáján szerepelt, nem mellesleg jelenleg ő Európa egyik legkapósabb agglegénye. Az európai arisztokrácia közkedvelt leszármazottja, Gróf Széchenyi István szépunokája egy mesébe illő rezidencián, a St. Emmeram Palotában él. Édesanyja Gloria von Schönburg-Glauchau hercegnő, Széchenyi ükunokája, akinek anyja Sárvár-Felsővidéki Széchenyi Beatrix Mária grófnő volt. Albert édesapja 1990-ben hunyt el, így a kis Albert hétévesen lett a 12. Thurn und Taxis herceg.

Thurn Und Taxis Albert herceg, Gróf Széchenyi István szépunokája

Forrás: DPPI Media/AFP

Gróf Széchenyi István szépunokája már 8 évesen milliárdos volt Édesapja halála után a megtisztelő címmel együtt övé lett a hatalmas vagyon is: magánbankok, nagyvállalatok, sörfőzdék és kastélyok.

Albert von Thurn und Taxis édesanyját, Gloria von Schönburg-Glauchau hercegnőt a média egy időben punk hercegnőként is emlegette egyedi stílusa miatt.

Albert von Thurn und Taxis herceg saját tulajdonában lévő rezidenciája a regensburgi barokk kastélykomplexum, a St. Emmeram Palota, ami egyben kulturális helyszín és eseményközpont is. Rendszeresen szerveznek itt kiállításokat, fesztiválokat és közösségi programokat a nagyközönség számára.

Menedzsment, teológia, közgazdaságtan – Gróf Széchenyi István utódja nem sajnálja az időt az önképzésre

Az elképesztő vagyon és a sárm ellenére Albert nem kényelmesedett el – pontosan tudta, hogy ahhoz, hogy több lehesssen az emberek és önmaga szemében, mint egy szerencsés örökös, többet kell felmutatnia a pénznél. Tanulmányait először Németországban kezdte, majd Rómában folytatta, ahol a közgazdaságtant és a teológiát tanult.

Később Skóciában, az Edinburghi Egyetemen tovább mélyítette gazdasági és társadalomtudományi ismereteit, mindeközben a családi vagyon menedzselésére is tudatosan felkészült. (Vagyis, ha feleségül vesz valakit, nincs az a házassági szerződés, amivel válás esetén a nő jönne ki nyertesen).

Albert herceg, Gróf Széchenyi István utódja "civilben" is közvetlen és szerethető.

Instagram/@albertvtnt

Albert herceg szerelme egyelőre az autóversenyzés

Életében kiemelt szerepet kapnak a sportok, nyaraláskor is az aktív pihenést preferálja. Míg Vilmos herceg a helikopterekért és a repülőkért rajong, addig Albert az autókért. Már fiatalon komolyan érdeklődött az autóversenyzés iránt – azóta több európai versenyen indult. 2019‑ben a Rally Hungary nevű nemzetközi futamon is részt vett, igaz, nem versenyzőként, csupán nézőként.

Albert von Thurn und Taxis herceg imádja a bungee jumpingot és a skydivingot, de volt már példa arra is, hogy DJ-ként lépett fel az éjszakában.

Öltözködésével előszeretettel rúgja fel az arisztokratákra vonatkozó szabályokat

Nem riad vissza attól, hogy a klasszikus outfitekbe modern kiegészítőket, például finom mintázatú selyemsálakat, designerórákat, bőrből készült sneakereket és cargo nadrágot csempésszen. Bátran és könnyen elegyedik szóba ismeretlenekkel – akárcsak Alexander Ogilvy, a brit királyi család fiatal sármőre –, nyaralásai alkalmával pedig előszeretettel alkudozik a piacokon. Habár meztelen felsőtestet még nem villantott – nem úgy, mint a szintén genetikai remekműként emlegetett Matthew Noszka – rajong a mandzsettagombokért, a nyakkendőtűkért és a zsebórákért, „civilben” szívesen fogyaszt sört, visel pólót és baseballsapkát. A lezserség úgy tűnik, családi vonás: Széchenyi Lili, Gróf Széchenyi István ükunokája, a kényelmes crop topok híve.