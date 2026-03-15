2026. márc. 15., vasárnap Kristóf

7+1 érdekesség, amit talán nem tudtál március 15-ről

történelem 1848-49-es forradalom és szabadságharc március 15.
Tóth Hédi
2026.03.15.
Kokárda, Nemzeti dal, lelkes tömeg, így él a fejünkben március 15. Az 1848-as forradalom azonban tele van meglepő, kevésbé ismert történetekkel is.

Március 15-e a magyar történelem egyik legismertebb napja, amelyhez ikonikus jelenetek és legendák kapcsolódnak. Az 1848-as forradalom eseményeit azonban sok apró, emberi részlet színesíti: váratlan döntések, különös véletlenek és olyan történetek, amelyek ritkán kerülnek be a tankönyvekbe.

Petőfi, kokárda, Nemzeti dal – az 1848-as forradalom, március 15. legfőbb jelképei.
  • A márciusi ifjak a sajtószabadságot és politikai reformokat követeltek.
  • A 12 pont foglalta össze a magyar reformmozgalom fő követeléseit.
  • A forradalom később szabadságharccá alakult a Habsburg Birodalom ellen.

Meglepő részletek az 1848-as forradalom legendás napjáról

A márciusi eseményekről sok mindent megtanulunk az iskolában, de a történet ennél jóval színesebb. A forradalmi nap mögött ott vannak az emberi történetek, apró véletlenek és olyan részletek is, amelyekről ritkábban esik szó. Ezekből válogattunk most néhányat.

1. A forradalmat eredetileg későbbre tervezték

A márciusi ifjak eredetileg nem 15-ére időzítették a megmozdulást. A terv az volt, hogy március 19-én, a József-napi vásár idején lépnek akcióba, amikor sok ember tartózkodik Pest-Budán. A bécsi forradalom híre azonban felgyorsította az eseményeket, így a fiatalok úgy döntöttek, nem várnak tovább. 

2. Az időjárás egyáltalán nem volt ünnepi

Ha elképzeljük a forradalmi napot, gyakran napsütéses, lelkes tömegeket látunk magunk előtt. A valóságban azonban egész nap esett az eső, fagypont körüli hideg volt. Petőfi Sándor is megemlíti naplójában, hogy a rossz idő ellenére sem csökkent a lelkesedés, a kokárdás tömeg kitartott, és ez is hozzájárult a nap sikeréhez.

3. A nyomdagépfoglalás félig színjáték volt

A történelmi narratíva szerint a forradalmárok elfoglalták a nyomdát, és erővel nyomtatták ki a 12 pontot és a Nemzeti dalt. A valóság azonban árnyaltabb. A nyomda tulajdonosa, Landerer Lajos inkább segítette a fiatalokat: gyakorlatilag azt javasolta nekik, hogy foglalják el a nyomdagépet, így hivatalosan ő sem kerül bajba. A forradalmi jelenet tehát részben megrendezett volt. 

4. A 12 pont valójában majdnem 13 lett

A jól ismert 12 pont története sem annyira egyenes, mint gondolnánk. A követeléseket az Ellenzéki Kör tagjai dolgozták ki, de az eredeti változatban még nem szerepelt a politikai foglyok szabadon bocsátása. Amikor ezt később hozzáadták, a lista 13 pontos lett volna – ezért két katonai jellegű követelést összevontak, hogy maradjon a szimbolikus tizenkettő. 

5. Nem biztos, hogy Petőfi a múzeum lépcsőjén szavalta el a Nemzeti dalt

A legtöbb történet szerint Petőfi a Nemzeti Múzeum lépcsőjén szavalta el híres versét, de a történészek szerint ez inkább legenda. A források alapján inkább buzdító beszédet tartott, és a verset több helyszínen is elszavalhatta a nap folyamán. Valószínűleg Jókai Mór mondta el a múzeumnál a híres lelkesítő verset. 

6. A Nemzeti dal eredetileg máshogy kezdődött

Ma már mindenki kívülről fújja: „Talpra magyar, hí a haza!”. Pedig a vers első változatában még így indult: „Rajta magyar, hí a haza”. A legenda szerint egy ismerős szólt Petőfinek, hogy előbb talpra kellene állítani a nemzetet, és csak utána indulhat a harc. A költő megfogadta a tanácsot, így született meg a ma ismert sor. 

7. Táncsics Mihályt alvás közben szabadították ki

A forradalom egyik ikonikus pillanata Táncsics Mihály kiszabadítása volt. A történet azonban egészen hétköznapi részlettel bővül: amikor a tömeg a börtönhöz érkezett, az író éppen aludt. A forradalmároknak fel kellett ébreszteniük, mielőtt diadalmenetben kivitték volna a börtönből.

+1. Egy különös időzítésű „forradalmi következmény”

A forradalmi nap-, március 15. végéről kevés személyes részlet maradt fenn, de egy érdekes egybeesés biztos: Petőfi Sándor és Szendrey Júlia fia pontosan kilenc hónappal később született meg. Hogy ez mennyiben függött össze a forradalmi lelkesedéssel, azt már mindenki a fantáziájára bízhatja. 

