Íme, a fájdalmas igazság: bennfentesek szerint nem a család iránti szeretet lehet Harry herceg békülési kísérleteinek valódi oka

brit királyi család Károly király Harry herceg
Egy királyi szakértő szerint nem csupán érzelmi okok, hanem komoly üzleti kényszerek is állhatnak amögött, hogy a sussexi herceg békülni szeretne a családjával. Harry herceg jövője és megélhetése bizonytalan, lassan már nincs mit pénzre váltaniuk.

A királyi szakértőkszerint Harry herceg békülési próbálkozásai Károly királlyal nem tekinthetők csupán érzelmi ügynek. Egyre inkább úgy tűnik, hogy komoly anyagi nyomás is közrejátszik: kérdésessé váltak a Netflix-szerződések, csökken az érdeklődés irántuk, ráadásul már a családról szóló történeteiket is eladták.

Harry herceg anyagi okokból is békülne a családjával.
Harry herceg anyagi okokból is békülne a családjával.
Forrás: Getty Images
  • Szakértők szerint Harry herceg pénzügyi gondok miatt is próbál kibékülni Károly királlyal.
  • A háttérben a sussexi házaspár médiaszerződéseinek jövője, különösen a Netflix állhat.
  • Harry tavaly szeptemberben találkozott apjával, májusban pedig a BBC-nek nyilatkozott békülési szándékáról.
  • Egy kommentátor szerint a pár „kifogyott az igazságbombákból”, már nincs mit pénzre váltaniuk.
  • A legsikeresebb projektjük a 2022-es Harry és Meghan dokumentumsorozat volt.

Harry herceg pénzszűkében lehet

Egy királyi kommentátor szerint Harry herceg békülési törekvései mögött sokkal gyakorlatiasabb megfontolás is állhat, mint az, hogy szereti a családját és hiányoznak neki. A szakértők úgy vélik, hogy a sussexi hercegi pár jövedelmező médiaszerződéseinek – mindenekelőtt a Netflix-megállapodásnak – jövője teljesen bizonytalan, így a bevételük is az.  Harry herceg tavaly szeptemberben találkozott Károly királlyal, majd májusban egy BBC-interjúban nyilvánosan is kijelentette, hogy szeretne kibékülni a családjával. Egy királyi szakértő szerint ez a kijelentése nem kizárólag érzelmi indíttatású. „Ha elveszítik az összes Netflix-szerződésüket, az nagyon keserű csapás lesz számukra” − nyilatkozta Duncan Larcombe a Mirrornak.

„Kifogytak az igazságbombákból”

Az elemzők szerint a sussexi házaspár legnagyobb piaci vonzereje továbbra is a királyi családhoz fűződő kapcsolatuk és az erről szóló személyes történeteik. „Gyakorlatilag eladták magukat, de kifogytak az igazságbombákból” – mondta Duncan Larcombe. „Ha nem kerülnek címlapokra, és ami még fontosabb, ha a nézők elfordulnak tőlük, akkor az olyan cégek, mint a Netflix, könyörtelenek lesznek, és nem fogják őket csak azért képernyőre tenni, mert ők Sussex hercege és hercegnéje. Ráadásul már elég sok kudarcot vallottak”  – tette hozzá. 

A Harry herceg és Meghan Markle eddigi legsikeresebb projektje továbbra is a 2022-es Harry és Meghan dokumentumfilm-sorozat, amely kiemelkedő nézettséget és nemzetközi figyelmet hozott számukra. 

