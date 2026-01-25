Íme, a fájdalmas igazság: bennfentesek szerint nem a család iránti szeretet lehet Harry herceg békülési kísérleteinek valódi oka

A királyi szakértőkszerint Harry herceg békülési próbálkozásai Károly királlyal nem tekinthetők csupán érzelmi ügynek. Egyre inkább úgy tűnik, hogy komoly anyagi nyomás is közrejátszik: kérdésessé váltak a Netflix-szerződések, csökken az érdeklődés irántuk, ráadásul már a családról szóló történeteiket is eladták.

Harry herceg anyagi okokból is békülne a családjával.

Szakértők szerint Harry herceg pénzügyi gondok miatt is próbál kibékülni Károly királlyal.

A háttérben a sussexi házaspár médiaszerződéseinek jövője, különösen a Netflix állhat.

Harry tavaly szeptemberben találkozott apjával, májusban pedig a BBC-nek nyilatkozott békülési szándékáról.

Egy kommentátor szerint a pár „kifogyott az igazságbombákból”, már nincs mit pénzre váltaniuk.

A legsikeresebb projektjük a 2022-es Harry és Meghan dokumentumsorozat volt.

Harry herceg pénzszűkében lehet

Egy királyi kommentátor szerint Harry herceg békülési törekvései mögött sokkal gyakorlatiasabb megfontolás is állhat, mint az, hogy szereti a családját és hiányoznak neki. A szakértők úgy vélik, hogy a sussexi hercegi pár jövedelmező médiaszerződéseinek – mindenekelőtt a Netflix-megállapodásnak – jövője teljesen bizonytalan, így a bevételük is az. Harry herceg tavaly szeptemberben találkozott Károly királlyal, majd májusban egy BBC-interjúban nyilvánosan is kijelentette, hogy szeretne kibékülni a családjával. Egy királyi szakértő szerint ez a kijelentése nem kizárólag érzelmi indíttatású. „Ha elveszítik az összes Netflix-szerződésüket, az nagyon keserű csapás lesz számukra” − nyilatkozta Duncan Larcombe a Mirrornak.

„Kifogytak az igazságbombákból”

Az elemzők szerint a sussexi házaspár legnagyobb piaci vonzereje továbbra is a királyi családhoz fűződő kapcsolatuk és az erről szóló személyes történeteik. „Gyakorlatilag eladták magukat, de kifogytak az igazságbombákból” – mondta Duncan Larcombe. „Ha nem kerülnek címlapokra, és ami még fontosabb, ha a nézők elfordulnak tőlük, akkor az olyan cégek, mint a Netflix, könyörtelenek lesznek, és nem fogják őket csak azért képernyőre tenni, mert ők Sussex hercege és hercegnéje. Ráadásul már elég sok kudarcot vallottak” – tette hozzá.