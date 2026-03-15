Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 15., vasárnap Kristóf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
neurológia

Tudod, mi az az ügyetlen gyermek szindróma? – Nagyító alatt a diszpraxia

neurológia diagnózis diszpraxia
Life.hu
Egy különleges név, ami egy különleges neurológiai zavart takar, melynek kiváltó okait még ma is kutatják az orvosok. A diszpraxia jellemzően kora gyermekkorban felfedezett és felnőttkorra szinte tünetmentes betegség a mozgást és cselekvést akadályozza kisebb-nagyobb mértékben.
  • A diszpraxia egy gyermekkorban jelentkező koordinációs zavar
  • Kialakulásának oka máig vita tárgya
  • Bár tünetei egyértelműek, a hivatalos kórmegállapítás szakember dolga
  • A diszpraxia célzott gyakorlatokkal jól kezelhető
     

A kór, amit ügyetlen gyerek szindrómának is neveznek, valójában egy neurológiai alapú mozgáskoordinációs zavar, aminek mindössze 1% az előfordulási gyakorisága, az iskolás korosztály mintegy 6%-át érinti, viszont nagyobb arányban a fiúkat, mint a lányokat. Enyhe szinten a diszpraxia nevű betegségben szenved a Harry Potter filmek sztárja, Daniel Radcliffe is, aki 2008 óta nyíltan beszél róla, ami iskolásként a mozgáskoordinációját és az íráskészségét korlátozta leginkább. Emiatt tanulási gondokkal küzdött, és a cipő bekötése is körülményes volt számára. Az ismert színész saját és orvosai elmondása szerint is megtanulta kezelni a problémáját.

A diszpraxia koordinációs zavarokat okoz a gyermekeknél
Forrás: Shutterstock

A diszpraxia jelentése

Ez egy neurológiai zavar, aminek sajátossága, hogy míg az idegrendszer és az izomzat teljesen ép, a célirányos mozdulatok végrehajtása gondot okoz. A normál esetben az agyból az izmokig futó és mozgásmintázatokért felelős információk ugyanis elakadnak, ebből kifolyólag a komplexebb folyamatok megtervezése és kivitelezése problémássá válhat a gyermekek számára. Ám azt fontos kihangsúlyozni, hogy az érintett csöppségek mindent meg tudnak tanulni és csinálni, a korosztályukhoz képest viszont elmaradhatnak. Nehezebben tanulhatják például meg az új mozgásokat, és lassabban hajthatják végre a koordinációt igénylő feladatokat.

Mik a diszpraxia tünetei?

A jelek könnyen észrevehetőek, például abból, hogy a gyermek ügyetlenebb, kevésbé ügyes a térbeli tájékozódásban, önállótlanabb, és gyakrabban érik balesetek. Tipikus dolog a nehézkes öltözködés, cipőbekötés és a ruhagombolása, a labdajátékokban való sutaság, az elesések, vagy az olló és evőeszközök helytelen használata. Ezek a fajta neurológiai tünetek gyakran akkor mutatkoznak meg igazán, amikor a gyermek közösségbe kerül, hiszen itt szemmel láthatóvá válnak a különbségek. A mozgásfejlődési mellé viselkedési zavarok is társulhatnak.

Mitől alakulhat ki a szindróma?

A szakemberek több dolgot is feltételeznek a koordinációs zavar kialakulásának hátterében, ám a kiváltó okok még mindig nem egyértelműek. Szerepet játszhat benne a genetika, illetve valamilyen agyat ért hatás, például enyhe oxigénhiányos állapot. Ez főként szülés közben, a születés előtt vagy túlhordás esetén alakulhat ki, amikor is a méhlepény már elöregedett, ezért nem képes elegendő oxigént bejuttatni a magzathoz. Az orvosok szerint növelheti a diszpraxia esélyét az alacsony születési súly, valamint a koraszülés is.

Diszpraxia teszt - Hogyan diagnosztizálják?

Főként a tünetek alapján lehetséges a kórmegállapítás, amit általában gyermekneurológus, klinikai szakpszichológus, beszéd-, mozgás- vagy fizioterapeuta tesz meg idegrendszeri vizsgálatokkal, különféle mozgáskoordinációs-, motoros- és beszédképességeket vizsgáló tesztekkel, a fejlődés mérföldköveinek anamnézisével, a mentális egészség feltérképezésével és más okok kizárásával.

Hogyan lehetséges a diszpraxia kezelése?

Klasszikus gyógymód nincs, mozgásos fejlesztéssel viszont látható eredményeket lehet elérni. Mindehhez szükség van egy kezelési terv kialakítására és a megfelelő szakemberek bevonására. Kisgyermekeknél a diszpraxia fejlesztése általában szenzoros integrációs terápiával, más néven Ayres-terápiával történik. Ez a játékos mozgásos feladatokon alapuló módszer segít összehangolni a külvilágból és a kicsi szervezetéből érkező szenzoros impulzusokat. Így az agy képes lehet hatékonyabban feldolgozni és összehangolni a különféle érzékszervi ingereket, vagyis a hallást, látást, tapintást, egyensúlyt, testérzékelést. Az idegrendszer alapműködésének fejlesztésével hosszú távon javulhat a koordináció, a figyelem, az önszabályozás és a tanulási képességek. Ezek együttese segíthet a kis páciensnek leküzdeni a mindennapokban felmerülő apró akadályokat.

Diszpraxia felnőttkorban

A betegség tünetei felnőttkorra általában mérséklődnek, így mások számára nem feltétlenül érzékelhető a diszpraxia, de léteznek olyan sztárok, akik szintén ezzel küzdenek. Mégis megmutatkozhatnak ügyetlenségek, koordinációs és tájékozódási nehézségek, lassabb, pontatlanabb mozgások. A súlyosabb apraxia esetén több területen együttesen lehetnek jelen elmaradások, így a tünetek is észrevehetőbbek. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
