Tudod, mi az az ügyetlen gyermek szindróma? – Nagyító alatt a diszpraxia

A diszpraxia egy gyermekkorban jelentkező koordinációs zavar

Kialakulásának oka máig vita tárgya

Bár tünetei egyértelműek, a hivatalos kórmegállapítás szakember dolga

A diszpraxia célzott gyakorlatokkal jól kezelhető



A kór, amit ügyetlen gyerek szindrómának is neveznek, valójában egy neurológiai alapú mozgáskoordinációs zavar, aminek mindössze 1% az előfordulási gyakorisága, az iskolás korosztály mintegy 6%-át érinti, viszont nagyobb arányban a fiúkat, mint a lányokat. Enyhe szinten a diszpraxia nevű betegségben szenved a Harry Potter filmek sztárja, Daniel Radcliffe is, aki 2008 óta nyíltan beszél róla, ami iskolásként a mozgáskoordinációját és az íráskészségét korlátozta leginkább. Emiatt tanulási gondokkal küzdött, és a cipő bekötése is körülményes volt számára. Az ismert színész saját és orvosai elmondása szerint is megtanulta kezelni a problémáját.

A diszpraxia jelentése

Ez egy neurológiai zavar, aminek sajátossága, hogy míg az idegrendszer és az izomzat teljesen ép, a célirányos mozdulatok végrehajtása gondot okoz. A normál esetben az agyból az izmokig futó és mozgásmintázatokért felelős információk ugyanis elakadnak, ebből kifolyólag a komplexebb folyamatok megtervezése és kivitelezése problémássá válhat a gyermekek számára. Ám azt fontos kihangsúlyozni, hogy az érintett csöppségek mindent meg tudnak tanulni és csinálni, a korosztályukhoz képest viszont elmaradhatnak. Nehezebben tanulhatják például meg az új mozgásokat, és lassabban hajthatják végre a koordinációt igénylő feladatokat.

Mik a diszpraxia tünetei?

A jelek könnyen észrevehetőek, például abból, hogy a gyermek ügyetlenebb, kevésbé ügyes a térbeli tájékozódásban, önállótlanabb, és gyakrabban érik balesetek. Tipikus dolog a nehézkes öltözködés, cipőbekötés és a ruhagombolása, a labdajátékokban való sutaság, az elesések, vagy az olló és evőeszközök helytelen használata. Ezek a fajta neurológiai tünetek gyakran akkor mutatkoznak meg igazán, amikor a gyermek közösségbe kerül, hiszen itt szemmel láthatóvá válnak a különbségek. A mozgásfejlődési mellé viselkedési zavarok is társulhatnak.