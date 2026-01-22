„Tönkretették Meghan életét” – Harry herceg könnyek között vallott a bíróságon

Harry herceg nem tudta visszatartani könnyeit, amikor tanúvallomása végén arról beszélt: a brit bulvársajtó – különösen a Daily Mail munkatársai – éveken át zaklatta őt, és ezzel tönkretették felesége, Meghan Markle életét.
- Harry herceg bíróságon vallott, és azt mondta: a Daily Mail teljesen tönkretette a felesége, Meghan Markle életét.
- Harry mellett több híresség is illegális adatgyűjtéssel vádolja a kiadót.
- Harry a tanúk padján majdnem elsírta magát, amikor arról beszélt, Meghant mennyire megviselték a történtek.
- A tét nagy: a brit bulvársajtó egyik legnagyobb botránya lehet a per vége.
A 41 éves herceg szerdán állt a londoni Legfelsőbb Bíróság elé, ahol egy kilenc hetesre tervezett polgári per keretében vallott az Associated Newspapers kiadója ellen. A per alapja: a felperesek – köztük Elton John, Elizabeth Hurley és David Furnish – szerint a kiadó jogellenesen gyűjtött személyes adatokat róluk lehallgatták a hangpostáikat és csalással szedtek ki információkat róluk.
Harry herceg konkrétan 14 darab, 2001 és 2013 között megjelent cikkre hivatkozott, melyek – állítása szerint – súlyos szenvedést okoztak neki, és semmilyen közérdeket nem szolgáltak. A cikkek szerzőit azzal vádolja, hogy illegális eszközökkel jutottak érzékeny információkhoz.
A herceg tanúvallomásában elmondta: egész életében feszült viszonyban állt a sajtóval, de nem volt más választása, mint tűrni. „Olyan rendszerben nőttem fel, ahol nem volt szabad panaszkodni. Ezt tanították nekünk: soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj” – idézte fel.
Beszámolója szerint az újságírók állandó jelenléte – akár hivatalos eseményeken, akár a magánéletükben – ellehetetlenítette a normális életet. Úgy érezte, hogy állandó megfigyelés alatt áll, és ez az elszigeteltség könnyen vezethetett volna drog- vagy alkoholfüggőséghez is – ami persze újabb szánzációhoz vezetett volna.
Harry a keresztkérdések során többször is összeszólalkozott az ANL ügyvédjével, Antony White-tal. Az ügyvéd azzal érvelt, hogy a riporterek a herceg baráti köréből szerezhettek információkat – ezt a herceg határozottan visszautasította: „Soha nem voltam barátja egyetlen újságírónak sem” – szögezte le. White azt is felvetette, hogy Harry miért nem tett panaszt az említett cikkek megjelenésekor. A herceg erre azt mondta: az intézményi háttér és a királyi család íratlan szabályai miatt akkoriban nem volt erre lehetősége - írja a CNN.
Harry azért indította el a pert, mert – saját szavai szerint – felelősségre akarja vonni az Associated Newspapert, és ezzel példát szeretne mutatni. Úgy véli, a per nemcsak róla, hanem a közérdekről is szól.
Harry herceg szerint teljesen tönkretették Meghan Markle életét
Tanúvallomása végén a herceg el is érzékenyült, amikor arról beszélt, milyen lelki terhet rótt rá az ügy. Kiemelte: nemcsak saját magát, de feleségét is mélyen megviselte az évekig tartó hadjárat. „Ez az egész folyamat újra és újra traumatizál bennünket. Meghallgatást és felelősségvállalást szerettünk volna, ehelyett újra áldozattá váltunk. Megmondom őszintén: teljesen tönkretették a feleségem életét” – mondta megrendülten.
Harry a tárgyalás következő napjain is jelen lesz, hogy támogatását fejezze ki a többi felperes felé – többek között Elizabeth Hurley is tanúskodni fog.
Az Associated Newspapers továbbra is tagad minden jogsértést, és azzal védekezik, hogy cikkeik törvényes forrásokra épültek. Szerintük a kereseteket túl későn adták be, és azok megalapozatlanok. Az ANL ügyvédje szerint a felperesek csupán szalmaszálakba kapaszkodnak, és nem sikerült bizonyítaniuk az állítólagos visszaéléseket. Harry herceg azonban már korábban is sikerrel perelte be a brit bulvársajtó más szereplőit: több ügyben nyert pert, a kiadók elismerték a hibákat, bocsánatot kértek, és kártérítést is fizettek neki.
