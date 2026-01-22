„Tönkretették Meghan életét” – Harry herceg könnyek között vallott a bíróságon

Harry herceg nem tudta visszatartani könnyeit, amikor tanúvallomása végén arról beszélt: a brit bulvársajtó – különösen a Daily Mail munkatársai – éveken át zaklatta őt, és ezzel tönkretették felesége, Meghan Markle életét.

Harry herceg elsírta magát a bíróságon

Forrás: Getty Images

Harry herceg bíróságon vallott, és azt mondta: a Daily Mail teljesen tönkretette a felesége, Meghan Markle életét.

Harry mellett több híresség is illegális adatgyűjtéssel vádolja a kiadót.

Harry a tanúk padján majdnem elsírta magát, amikor arról beszélt, Meghant mennyire megviselték a történtek.

A tét nagy: a brit bulvársajtó egyik legnagyobb botránya lehet a per vége.

A 41 éves herceg szerdán állt a londoni Legfelsőbb Bíróság elé, ahol egy kilenc hetesre tervezett polgári per keretében vallott az Associated Newspapers kiadója ellen. A per alapja: a felperesek – köztük Elton John, Elizabeth Hurley és David Furnish – szerint a kiadó jogellenesen gyűjtött személyes adatokat róluk lehallgatták a hangpostáikat és csalással szedtek ki információkat róluk.

Harry herceg konkrétan 14 darab, 2001 és 2013 között megjelent cikkre hivatkozott, melyek – állítása szerint – súlyos szenvedést okoztak neki, és semmilyen közérdeket nem szolgáltak. A cikkek szerzőit azzal vádolja, hogy illegális eszközökkel jutottak érzékeny információkhoz.

A herceg tanúvallomásában elmondta: egész életében feszült viszonyban állt a sajtóval, de nem volt más választása, mint tűrni. „Olyan rendszerben nőttem fel, ahol nem volt szabad panaszkodni. Ezt tanították nekünk: soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj” – idézte fel.

Beszámolója szerint az újságírók állandó jelenléte – akár hivatalos eseményeken, akár a magánéletükben – ellehetetlenítette a normális életet. Úgy érezte, hogy állandó megfigyelés alatt áll, és ez az elszigeteltség könnyen vezethetett volna drog- vagy alkoholfüggőséghez is – ami persze újabb szánzációhoz vezetett volna.

Harry a keresztkérdések során többször is összeszólalkozott az ANL ügyvédjével, Antony White-tal. Az ügyvéd azzal érvelt, hogy a riporterek a herceg baráti köréből szerezhettek információkat – ezt a herceg határozottan visszautasította: „Soha nem voltam barátja egyetlen újságírónak sem” – szögezte le. White azt is felvetette, hogy Harry miért nem tett panaszt az említett cikkek megjelenésekor. A herceg erre azt mondta: az intézményi háttér és a királyi család íratlan szabályai miatt akkoriban nem volt erre lehetősége - írja a CNN.