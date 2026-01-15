Meglepő, igaz történeten alapuló filmek − 3 alkotás, amit legalább egyszer látnod kell

Miért szeretjük annyira a filmeket? Mert el tudunk veszni a történetükben, kiszakadva a hétköznapi valóságunkból, átrepülve valaki más életébe, egy másik világba. Borzongunk, meghökkenünk, meghatódunk vagy épp átéljük a fájdalmat, ami nem valós. Ám, vannak kivételek, az igaz történeten alapuló filmek. Most nem az életrajzi vagy híres, hírhedt történelmi eseményeket feldolgozó alkotásokról beszélünk, hanem olyanokról, amelyekről el se hinnéd, hogy az alapforgatókönyvét maga az élet írta.

A Megszólít az éjszaka egy izgalmas darab az igaz történeten alapuló filmek listáján.

Igaz történeten alapuló filmek, amelyeket az életedben legalább egyszer látnod kell

A filmművészet mindig is kísérletező volt, számtalan műfaj, nézőpont és megjelenítés kap benne teret, ennek köszönhetően valóban mindenki képes megtalálni benne azt, ami szórakoztatja vagy épp elgondolkodtatja, esetleg sokkolja. Ha azt gondolod, csak a Netflixen találsz igaz történet alapján készült filmeket, tévedsz. Ráadásul nem is mind olyan csöpögős és félrevezető, mint A szív bajnokai. Ezt pedig jól bizonyítja az a lista is, amit összeállítottunk. Következzen hát a filmajánlónk, vagyis azok az igaz történeten alapuló filmek, amelyekről elsőre nem is hinnéd, hogy a valóságból táplálkoznak.

Megszólít az éjszaka (2002)

Az igaz történeten alapuló misztikus filmek sorából egyértelműen kiemelkedik a Megszólít az éjszaka, amely műfaját tekintve thriller. A történet egy nyugat-virginiai kisvárosban játszódik, ahol a lakosok éjszakánként egy szárnyas teremtményre lesznek figyelmesek, ami a házak között jelenik meg. A helyszínre érkezik egy feleségét gyászoló újságíró, John Klein (Richard Gere), hogy utánajárjon az észleléséneknek. A férfi azonban megdöbbenve veszi észre, hogy a szemtanúk leírása a lényről tökéletesen megegyezik azokkal a rajzokkal, amiket felesége a halála előtt rajzolt egy titokzatos alakról. A furcsaságok sora azonban itt még nem ér véget, hiszen a városban élők azt állítják, ismerik Johnt.

Akár egy magyar szörnylegenda is adhatná a film igaz történetének gyökerét, de ebben az esetben egy közismert amerikai folklór, a molyember tölti be ezt a szerepet. A 60-as években Nyugat-Virginiában többször is láttak egy különös, szárnyas embernagyságú lényt, amelynek szemei vörösen izzottak. Megnyugtató válaszok pedig erre a jelenségre azóta se érkeztek.

A fegyvertelen katona (2016)

A hó társadalma is lebilincselő alkotás, de ha van megható film igaz történet alapján, akkor az egyértelműen a Fegyvertelen katona. A Mel Gibson rendezte moziban Desmond T. Doss (Andrew Garfield) szinte hihetetlen történetét követhetjük végig. Doss vallási okokra hivatkozva elutasította, hogy fegyvert fogjon, amivel kiképzői és katonatársai ellenszenvét is kiváltotta. Ám ez hamar megváltozott a második világháború egyik legvéresebb csatájában. Okinawa szigetén ugyanis a fegyvertelen katona 75 bajtársa életét mentette meg, többségüket egymaga hozta ki az ellenséges vonalak mögül.