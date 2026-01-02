Jennifer Lopez nem kímélte Ben Afflecket – és az őt kritizálókat sem

Jennifer Lopez ironikus megjegyzésekkel és látványos gesztusokkal utalt volt férjére, Ben Affleckre Las Vegas-i nyitókoncertjén. A Caesars Palace-ban tartott fellépésen a világsztár a dalok közötti szünetekben közvetlen hangnemben szólt a közönséghez, és magánéletéről is vallott. Na meg persze az őt bírálóknak is üzent.

Jennifer Lopez egyszerre szúrt oda Ben Afflecknek és a kritikusainak

Jennifer Lopez Las Vegasban, nyitókoncertjén ironikus megjegyzésekkel utalt volt férjére, Ben Affleckre.

Hangsúlyozta, hogy a múlt lezárult, és jól van, amit egy látványos színpadi gesztussal is nyomatékosított.

Ben Affleck Jennifer Lopez negyedik férje volt.

Leghosszabb házassága Marc Anthonyval volt, amely tíz évig tartott, és amelyből ikreik, Max és Emme születtek.

Ben Affleckkel először 2002 és 2004 között alkottak egy párt, majd 2021-ben újra egymásra találtak.

Második házasságukat 2022-ben kötötték meg, amely két évvel később válással ért véget.

A koncerten Jennifer Lopez reagált az őt érő kritikákra is.

Jennifer Lopez sokatmondó mozdulattal utalt Ben Affleckre

Az énekesnő a The Colosseum at Caesars Palace színpadán, az „Up All Night” című koncertsorozat első estjén idézte fel az elmúlt tíz év történéseit, mióta utoljára hasonló volumenű show-val lépett fel Las Vegasban. Tréfásan megjegyezte a közönségnek, hogy ez idő alatt csak kétszer ment férjhez, majd nevetve korrigált, hogy valójában csak egyszer, de olyan volt, mintha kétszer történt volna meg – írja a Radar Online.

Lopez ezután nevetve zárta le a témát. „Csak viccelek! Vége van, és én csak… bumm… jól vagyok” – mondta, miközben egy határozott mozdulattal, szinte koreografált rúgással tette nyomatékossá a poént. A jelenetet a dobos nagydob- és cintányérütése kísérte, majd az énekesnő megnyugtatta a közönséget: „Minden rendben van.”

Négyszer ment férjhez

A humoros megjegyzések ugyanakkor némileg eltakarták a valóságot, hiszen Ben Affleck valójában Jennifer Lopez negyedik férje volt. Az énekesnő elsőként 1997 és 1998 között élt házasságban Ojani Noával, majd P.Diddyvel való szakítása után 2001-ben hozzáment háttértáncosához, Chris Juddhoz, akitől két évvel később elvált. Lopez később, 2019-ben úgy fogalmazott, hogy az első két házasságát nem igazán tekinti mérvadónak, mivel mindkettő rendkívül rövid ideig tartott.

Leghosszabb és legmeghatározóbb kapcsolata Marc Anthonyval volt: 2004-ben házasodtak össze, tíz évig éltek együtt, és ebből a kapcsolatból születtek ikreik, Max és Emme, akik ma 17 évesek.

Affleckkel másodszor sem jártak sikerrel

Ben Affleckkel először 2002-ben alkottak egy párt. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, 2002 novemberében eljegyezték egymást, az esküvőt pedig 2003 szeptemberére tervezték. A ceremóniát végül elhalasztották, állítólag az őket körülvevő hatalmas médiafigyelem miatt, majd 2004 januárjában felbontották az eljegyzést és szakítottak.