Borítékolt siker: Ariana Grande és Jonathan Bailey újra főszerepben – A bejelentés mindent vitt

Baranyi Hanna
2026.01.15.
A képernyők és a musicalvilág két nagy kedvence újra együtt lépnek színpadra. Igen, a hír igaz: Ariana Grande és Jonathan Bailey jó időre beköltöznek London szívébe, és az egyik legváratlanabb musicalben fognak párost alakítani!

Valaki fogja meg a kávénkat, és adja ide a szemüvegünket! Ez a nem várt hír most biztosan levesz a lábadról Jonathan Bailey-vel és Ariana Grandéval kapcsolatban!

Jonathan Bailey és Ariana Grande – a Wicked sztárjai
A Wicked imádnivaló párja, Jonathan Bailey és Ariana Grande újra egy párt fognak alkotni.
Forrás: Profimedia

A Wicked ikonikus duója – Ariana Grande és Jonathan Bailey most visszatér

Az biztos, hogy a brit színésznek, Jonathan Bailey-nek beindult a szekere. A Bridgerton családban vált világhírűvé, majd a Wicked adta meg neki a kellő reflektorfényt. Innentől pedig a határ a csillagos ég! Már arról is csicseregtek a madarak, hogy az egyik legkultikusabb musicalnek, Az operaház fantomjának is készítenek egy filmes remake-et, melyben ő játszaná a Fantomot, sőt az év legszexisebb pasijának is választották 2025-ben. De mindenki nyugodjon le, a Bridgerton 4. évadában – melynek nemrég jött ki az előzetese – is visszatér hőn imádott Anthony Bridgertonunk.

A világsztár Ariana Grande pedig, akit popénekesként ismerhettünk meg, egy időre leteszi a turnézó énekes lantját, hiszen bejelentése szerint egy kicsit a színészetre akar fókuszálni. Ehhez pedig a lehető legtökéletesebb lehetőséget kapta meg: újraélesztheti Stephen Sondheim egyik klasszikus darabját, méghozzá Jonathan Bailey oldalán!

Sunday in the Park with George

Az egyik legjelentősebb musical-zeneszerző, Stephen Sondheim Pulitzer-díjas darabja, a Sunday in the Park with George – ezt fogják most újraalkotni a Wicked sztárjai a londoni Barbican Centre-ben. Maga a darab a posztimpresszionista festőről, Georges Seuratról és az ő múzsájáról szól – előbbit fogja Jonathan Bailey alakítani, utóbbit pedig Ariana Grande.

Sunday in the Park with George
Újra színre viszik a Sunday in the Park with George-ot.
Forrás: popcravenow

A darabot a francia festő legismertebb képe, a Vasárnap a la Grande Jatte-szigeten inspirálta – nem csoda hát, hogy az ikonikus duó e festmény előtt ülve jelentette be a híreket!

A pletyka már egy ideje keringett körülöttük, de most már végre tudjuk: 2027 nyarán valóban elfoglalják a londoni színpadot! A szereposztás többi részét még homály fedi, a jegyértékesítés viszont már 2026 májusában elkezdődik! Hidd el, ezt érdemes lesz megnézni!

Ariana Grande és Jonathan Bailey a West Enden

Ha amúgy is terveztél egy londoni tripet 2027-re, akkor Ariana első West End-szerepét semmiképpen sem szabad kihagyni! A szervezést viszont jobb, ha időben elkezded!

