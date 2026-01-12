Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Csibesárga haj, túlméretezett ruhaköltemények: íme a 2026-os Golden Globe legcikibb divatbakijai

világsztárok Golden Globe 2026 vörös szőnyeg divatbaki
Ariana Grande többet vártunk tőled! Rosszul festett hajak, borzalmas frizurák és elszabott ruhák. Mutatjuk a Golden Globe 2026 vörös szőnyegének legkínosabb divatbakijait!

Elérkezett a Golden Globe 2026-os gálájának ideje. A vörös szőnyegen idén is elképesztő megjelenéseket láthattunk. A világsztárok minden évben nagy gonddal készülnek erre a neves eseményre, amely egyeseknek sikerrel zárul, mások pedig leginkább elfelejtenék a történteket. Nézd meg az idei Golden Globe legkellemetlenebb divatbakijait!

golden globe 2026 vörös szőnyeg
A Golden Globe 2026-os gálájának divatbakijai.
Forrás:  Getty Image

Golden Globe 2026: nézd meg a legkínosabb divatbakikat

  • Elképesztő, de még a stylistokkal és beautygurukkal ellátott világsztárok is mellényúlhatnak egyes eseményeken. 
  • Egy rosszul festett haj, elmosódott smink vagy kínos szabású ruha elronthatja az egész megjelenést. 
  • Nézd meg, hogy vált Ariana Grande, Glen Powell és Joe Keery az est kínosan öltözött sztárjaivá!

A Golden Globe vörös szőnyegén az évek során láttunk már merész villantásokat, ikonikus pillanatokat és bizony néhány emlékezetes divatbaklövést is. A gála történetében számtalan jó és kevésbé sikerült megjelenés vált beszédtémává, hiszen itt minden ruha azonnal reflektorfénybe kerül. Arra azonban kevesen számítottak, hogy idén éppen a következő hírességek nevei kerülnek fel a divatbakik végtelennek tűnő listájára.

Ariana Grande

Ariana Grande Golden Globe ruhája több sebből is vérzett. A fekete ruha mintha nem is az ő testére készült volna. Azonban a fő problémát a furcsa frizurája okozta. A tőle megszokott lófarkat egy "díszítő" tinccsel egészítették ki, ami a legtöbb fotón kínosan állt. Az eseményen készült videókon Ariana furcsán mozog a ruhájában, és a fejét sem tudja, hogy tartsa a frizurája miatt. 

Ariana Grande golden globe 2026
Ariana Grande a 2026-os Golden Globe díjátadón.
Forrás:  Getty Image

Glen Powell

Hollywood szőke szépfiúja rég járhatott fodrászánál, ugyanis sárgás, lapos és furcsa vágású hajjal jelent meg a vörös szőnyegen. Bár öltözete elegáns volt a slampos frizura mindent elrontott. De nem ő volt az egyedüli férfi, aki hajával rontotta el összeállítását.

Glen Powell golden globe 2026
Glen Powell a 2026-os Golden Globe díjátadón.
Forrás: Penske Media

Joe Keery

A Stranger Things sztárja nemcsak vendég, de díjkiosztó szerepben is képviselte magát a 2026-os Golden Globe-gálán. Az új, csibesárga hajvégeit ezen az eseményen debütálta. A díjátadón a napszemüvegét, drótkeretes szemüvegre cserélte, ami tovább rombolta az összképet. 

joe keery golden globe 2026
Joe Keery a 2026-os Golden Globe díjátadón.
Forrás: Getty Images North America

Maya Rudolph

A Golden Globe ruhák történelmének egyik legrosszabb szabását láthattuk Maya Rudolph-on. A ruha hosszát nem igazították a színésznőhöz, így egy se nem maxi se nem midi ruhát viselt. A kínos hosszúságú, bokavillantó, aszimmetrikus Golden Globe outfit nem volt előnyös számára, tevepata formájú, fényes cipője pedig szintén igen nagy mellényúlás.

maya rudolph golden globe
Maya Rudolph a 2026-os Golden Globe díjátadón.
Forrás:  Getty Image

Erin Doherty

Erin Doherty a sleeked back frizura stílus mellett döntött. Ez azért nem volt szerencsés, mert a vizes hatású, fényes sminkjével és a kamera fények megvilágításával a fényképei nagy részén kopasznak tűnik. A frizura nem érte el a kívánt luxushatást, inkább egy nem átgondolt döntésnek tűnt. 

Erin Doherty golden globe
Erin Doherty a 2026-os Golden Globe díjtátadón.
Forrás: Getty Images North America

