Csibesárga haj, túlméretezett ruhaköltemények: íme a 2026-os Golden Globe legcikibb divatbakijai

Elérkezett a Golden Globe 2026-os gálájának ideje. A vörös szőnyegen idén is elképesztő megjelenéseket láthattunk. A világsztárok minden évben nagy gonddal készülnek erre a neves eseményre, amely egyeseknek sikerrel zárul, mások pedig leginkább elfelejtenék a történteket. Nézd meg az idei Golden Globe legkellemetlenebb divatbakijait!

Forrás: Getty Image

Elképesztő, de még a stylistokkal és beautygurukkal ellátott világsztárok is mellényúlhatnak egyes eseményeken.

Egy rosszul festett haj, elmosódott smink vagy kínos szabású ruha elronthatja az egész megjelenést.

Nézd meg, hogy vált Ariana Grande, Glen Powell és Joe Keery az est kínosan öltözött sztárjaivá!

A Golden Globe vörös szőnyegén az évek során láttunk már merész villantásokat, ikonikus pillanatokat és bizony néhány emlékezetes divatbaklövést is. A gála történetében számtalan jó és kevésbé sikerült megjelenés vált beszédtémává, hiszen itt minden ruha azonnal reflektorfénybe kerül. Arra azonban kevesen számítottak, hogy idén éppen a következő hírességek nevei kerülnek fel a divatbakik végtelennek tűnő listájára.

Ariana Grande

Ariana Grande Golden Globe ruhája több sebből is vérzett. A fekete ruha mintha nem is az ő testére készült volna. Azonban a fő problémát a furcsa frizurája okozta. A tőle megszokott lófarkat egy "díszítő" tinccsel egészítették ki, ami a legtöbb fotón kínosan állt. Az eseményen készült videókon Ariana furcsán mozog a ruhájában, és a fejét sem tudja, hogy tartsa a frizurája miatt.

Ariana Grande a 2026-os Golden Globe díjátadón.

Forrás: Getty Image

Glen Powell

Hollywood szőke szépfiúja rég járhatott fodrászánál, ugyanis sárgás, lapos és furcsa vágású hajjal jelent meg a vörös szőnyegen. Bár öltözete elegáns volt a slampos frizura mindent elrontott. De nem ő volt az egyedüli férfi, aki hajával rontotta el összeállítását.

Glen Powell a 2026-os Golden Globe díjátadón.

Forrás: Penske Media

Joe Keery

A Stranger Things sztárja nemcsak vendég, de díjkiosztó szerepben is képviselte magát a 2026-os Golden Globe-gálán. Az új, csibesárga hajvégeit ezen az eseményen debütálta. A díjátadón a napszemüvegét, drótkeretes szemüvegre cserélte, ami tovább rombolta az összképet.