Csibesárga haj, túlméretezett ruhaköltemények: íme a 2026-os Golden Globe legcikibb divatbakijai

Elérkezett a Golden Globe 2026-os gálájának ideje. A vörös szőnyegen idén is elképesztő megjelenéseket láthattunk. A világsztárok minden évben nagy gonddal készülnek erre a neves eseményre, amely egyeseknek sikerrel zárul, mások pedig leginkább elfelejtenék a történteket. Nézd meg az idei Golden Globe legkellemetlenebb divatbakijait!
Golden Globe 2026: nézd meg a legkínosabb divatbakikat
- Elképesztő, de még a stylistokkal és beautygurukkal ellátott világsztárok is mellényúlhatnak egyes eseményeken.
- Egy rosszul festett haj, elmosódott smink vagy kínos szabású ruha elronthatja az egész megjelenést.
- Nézd meg, hogy vált Ariana Grande, Glen Powell és Joe Keery az est kínosan öltözött sztárjaivá!
A Golden Globe vörös szőnyegén az évek során láttunk már merész villantásokat, ikonikus pillanatokat és bizony néhány emlékezetes divatbaklövést is. A gála történetében számtalan jó és kevésbé sikerült megjelenés vált beszédtémává, hiszen itt minden ruha azonnal reflektorfénybe kerül. Arra azonban kevesen számítottak, hogy idén éppen a következő hírességek nevei kerülnek fel a divatbakik végtelennek tűnő listájára.
Ariana Grande
Ariana Grande Golden Globe ruhája több sebből is vérzett. A fekete ruha mintha nem is az ő testére készült volna. Azonban a fő problémát a furcsa frizurája okozta. A tőle megszokott lófarkat egy "díszítő" tinccsel egészítették ki, ami a legtöbb fotón kínosan állt. Az eseményen készült videókon Ariana furcsán mozog a ruhájában, és a fejét sem tudja, hogy tartsa a frizurája miatt.
Glen Powell
Hollywood szőke szépfiúja rég járhatott fodrászánál, ugyanis sárgás, lapos és furcsa vágású hajjal jelent meg a vörös szőnyegen. Bár öltözete elegáns volt a slampos frizura mindent elrontott. De nem ő volt az egyedüli férfi, aki hajával rontotta el összeállítását.
Joe Keery
A Stranger Things sztárja nemcsak vendég, de díjkiosztó szerepben is képviselte magát a 2026-os Golden Globe-gálán. Az új, csibesárga hajvégeit ezen az eseményen debütálta. A díjátadón a napszemüvegét, drótkeretes szemüvegre cserélte, ami tovább rombolta az összképet.
Maya Rudolph
A Golden Globe ruhák történelmének egyik legrosszabb szabását láthattuk Maya Rudolph-on. A ruha hosszát nem igazították a színésznőhöz, így egy se nem maxi se nem midi ruhát viselt. A kínos hosszúságú, bokavillantó, aszimmetrikus Golden Globe outfit nem volt előnyös számára, tevepata formájú, fényes cipője pedig szintén igen nagy mellényúlás.
Erin Doherty
Erin Doherty a sleeked back frizura stílus mellett döntött. Ez azért nem volt szerencsés, mert a vizes hatású, fényes sminkjével és a kamera fények megvilágításával a fényképei nagy részén kopasznak tűnik. A frizura nem érte el a kívánt luxushatást, inkább egy nem átgondolt döntésnek tűnt.
