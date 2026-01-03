Megrázó hírek érkeztek Londonból. A rendőrség elfogta azt a férfit, aki a vád szerint kétszer is betört Vilmos herceg és Katalin hercegné birtokára. A Kensington-palota személyzete megerősítette, hogy nem sokkal karácsony előtt egy elkövető többször is megpróbált bejutni a hercegi rezidenciára. Szerencsére sikeresen feltartóztatták őt, amíg megérkezett a rendőrség. Mutatjuk a részleteket.

Betörtek Vilmos herceg és Katalin hercegné otthonába

Katalin hercegné és Vilmos herceg már nem tartózkodtak a házban, amikor a betörtek hozzájuk

A People számolt be arról, hogy a 39 éves Derek Egan december 21-én, és december 23-án erőszakkal behatolt a Kensington-palota területére, majd megpróbált bejutni az épületbe. Szerencsére a palotát szigorúan őrzik, így néhány percen belül Vilmos herceg biztonsági személyzete elfogta az elkövetőt. A walesi házaspár és a gyermekeik már nem tartózkodtak a házban, ugyanis néhány nappal korábban csatlakoztak a királyi család többi tagjához Sandringhamben.

A lap tájékoztatása szerint Derek Egannek védett területre való jogosulatlan belépés és betörés miatt kell felelnie a bíróságon. A tárgyalását január 6-ára tűzték ki, azonban a férfi nem lesz jelen az ítélethirdetésnél, ugyanis tiszteletlenül bánt a bíróság tisztviselőivel és rendbontást követett el az őrizetbevétele során. Sajtóinformációk szerint nagy eséllyel szabadságvesztésre ítélik az elkövetőt, aki nem árulta el, hogy miért akart bejutni a királyi család rezidenciájára.

