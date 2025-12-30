A brit királyi család nyilvánosságra hozta Vilmos herceg éves jövedelmét, amely az eddig is ismert fényűző életmód ellenére is sokakat meglephet. Az adat a királyi háztartás legfrissebb éves pénzügyi jelentéséből derült ki, amely részletesen bemutatja a walesi herceg bevételeit.

Vilmos herceg mesés vagyonra tett szert

Forrás: Getty Images Europe

Ebből él Vilmos herceg Vilmos herceg éves jövedelme hivatalosan is nyilvánosságra került

A walesi herceg bevételei a Cornwalli Hercegségből származnak

A jövedelem fedezi Vilmos minden hivatalos és magánkiadását

A herceg adót fizet a bevétele után, a háztartási költségek levonását követően

A Cornwalli Hercegséget III. Edward alapította 1337-ben az uralkodó örökösének anyagi függetlenségére

Több mint 52 ezer hektárnyi föld, erdők, folyók, tengerpartok, kőbányák és lakóingatlanok tartoznak a hercegséghez

A hercegség jövőben automatikusan György hercegre száll, amikor Vilmos királlyá válik

Milliárdokat keresett Vilmos herceg

Vilmos herceg jövedelme a Cornwalli Hercegségből származik, amely egy különleges jogállású, magánjellegű birtok- és vagyonkezelő alap. A hercegség felett Vilmos akkor vette át az irányítást, amikor édesapja, III. Károly trónra lépett. A rendszer sajátossága, hogy a mindenkori trónörökös rendelkezik felette, így a jövőben majd György herceg örökli.

Bár a királyi család vagyonos életmódja a nyilvános eseményeken, rezidenciákon és reprezentatív megjelenésen keresztül eddig sem volt titok, a most közzétett számok konkrét képet adnak Vilmos bevételeiről.

A Cornwalli Hercegség integrált éves jelentése szerint Vilmos herceg a hercegségből származó bevételeinek második teljes évében mintegy 30 millió dollárnak ( közel 10 milliárd forint) megfelelő összeget keresett.

Ez az összeg fedezi a walesi herceg minden kiadását, beleértve a hivatalos kötelezettségekkel és a magánélettel kapcsolatos költségeket is. A jelentés kitér arra is, hogy Vilmos herceg adót fizet a jövedelme után, bár a befizetés mértéke a háztartási költségek levonását követően alakul ki.

Évszázados birtokból modern pénztermelő gépezet

A Cornwalli Hercegséget még III. Edward alapította 1337-ben azzal a céllal, hogy anyagi függetlenséget biztosítson az uralkodó mindenkori örökösének. Az évszázadok során az alap rendkívül jelentős vagyonná nőtte ki magát.

Jelenleg több mint 52 ezer hektárnyi terület tartozik hozzá, amely mezőgazdasági földeket, erdőket, folyókat, tengerparti szakaszokat, kőbányákat és lakóingatlanokat foglal magában.

Emellett a hercegség mintegy 345 millió font ( közel 153 milliárd forint) értékű kereskedelmi ingatlanportfólióval is rendelkezik, amelyek szintén folyamatos bevételt termelnek. Összességében tehát egy hatalmas, sokrétű ingatlan- és földbirtok-együttesről van szó, amelynek bevételei jelenleg Vilmos herceget illetik, majd királlyá válása után automatikusan fiára, György hercegre szállnak át.