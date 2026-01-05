Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Komáromi Bence
2026.01.05.
North West nemrég elindította a saját TikTok-fiókját, azóta pedig számos megdöbbentő felvételt töltött fel magáról az internetre. Kim Kardashian 12 éves lánya most éppen orrnyereg-piercinget csináltatott és megmutatta az új, méregdrága gyémánt nyakláncát is.

Kim Kardashianról köztudott, hogy nagyon szabadelvű, ha a gyereknevelésről van szó. Nemrég azzal került a hírekbe, hogy az exférje, Kanye West kérése ellenére hagyta, hogy a 12 éves lányuk, North West regisztráljon a TikTokra. Ráadásul azt is hagyta neki, hogy piercinget csináltasson. Kim Kardashian lánya most újra sokkolta a rajongókat, amikor megmutatta, hogy új testékszert csináltatott. Most éppen az orrnyergét szúratta át. Ez még mindig semmi: kiderült, hogy az édesanyjától egy gyémánt nyakláncot kapott karácsonyra.

Kim Kardashian lánya, North West többször is felhívta magára a figyelmet az extrém megjelenésével
Kim Kardashian lánya, North West többször is felhívta magára a figyelmet az extrém megjelenésével
Forrás: GC Images

Kim Kardashian gyereknevelési módszerei kiakasztották a rajongókat

North West korábban zöldre festette a haját, majd ujj piercinget csináltatott. Akkor számos gyermekorvos és rajongó figyelmeztette a valóságshow-sztárt rá, hogy nem lesz jó vége annak, ha a kislánya extrém testmódosításokat végeztet el magán 12 évesen. Most azonban úgy tűnik, hogy Kimet egyáltalán nem érdekli mások véleménye. Most éppen egy Bridge piercing szúrásra íratta be a lányát, amely során átlyukasztják az ember orrnyergét és behelyeznek oda egy piercinget. 

North West friss felvételeket posztolt magáról a hétvégén és megmutatta, hogy milyen ékszerekkel bővült a repertoárja:

@kimandnorth

we da real rockstars🧟‍♀️🧟‍♀️

♬ original sound - Kim and North

A videót egy nap alatt több millióan látták és a kommentmező szinte felrobbant a sok negatív hozzászólástól. A legtöbben azt kérik számon Kimen, hogy miért nem hallgatott a gyermeke apjára, amikor arra kérte őt, hogy hagyja ki a lányukat a közösségi média világából. Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy milyen következménye lehetnek annak, ha egy 12 éves lány folyamatosan újabb és újabb extrém felvétellel gyűjt lájkokat az interneten. A rajongók szerint szomorú vége lehet annak, ha egy tinédzserlány határok nélkül bármit megtehet és ez párosul a mérhetetlen anyagi támogatással. Emellett kiderült, hogy Kim Kardashian korábban kikapcsoltatta a hozzászólások lehetőségét, ám most egyelőre még nem blokkolta a kritikákat.

