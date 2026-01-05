4 kosztümös film, amitől valósággal elalélsz majd 2026-ban

2026-ban a kosztümös filmek új életre kelnek a filmvásznon: klasszikus irodalmi adaptációkat, történelmi drámákat és remake-eket is találunk az idei kínálatban, csak győzzünk válogatni!

A kosztümös filmektarolnak: az Üvöltő szelek új feldolgozása is idén jön

Milyen kosztümös filmek várhatók 2026-ban?

Idén a mozik és a streaming-szolgáltatók is ontják magukból a klasszikus kosztümös filmeket.

Margot Robbie-val és Jacob Elordival jön az Üvöltő szelek remake, de Jane Austen egyik kevésbé ismert karaktere is filmet kap.

A legjobb kosztümös filmek, amiket idén mindenki nézni fog

Mélyen tisztelt filmrajongók, ideje leporolni a selyemkesztyűket és elővenni a csilivili kávéscsészéket, mert 2026 bizony a kosztümös filmek igazi fellegvára lesz! Idén ugyanis a klasszikus irodalom legnépszerűbb és legizgalmasabb történetei lesznek főszerepben, amiket modern köntösben, sármosabbnál sármosabb férfiak előadásában csodálhatunk majd meg. Lássuk, melyeket várjuk a legjobban!

Üvöltő szelek

Bemutató: február 12-én

Emily Brontë 1847-es klasszikusa ihlette az év legjobban várt gótikus, erotikus filmjét, aminek főszerepében a mindig csodás Margot Robbie-t és a nők első számú vágyát, Jacob Elordit láthatjuk majd. A film már most éles kritikákat kapott: a nézők szerint ugyanis az egész sokkal inkább hasonlít egy felnőtt filmre, mint a klasszikus műre és rengeteg benne az öncélú meztelenkedés is. Nos, kíváncsian várjuk!

Margot Robbie az Üvöltő szelekben

Értelem és érzékenység

Bemutató: várhatóan szeptemberben

Jane Austen Értelem és érzelem című klasszikus regényének feldolgozását Georgia Oakley filmrendező jegyzi majd, amit egy őszi filmfesztiválon kíván majd bematatni. A műben az Ahol a folyami rákok énekelnek színésznője, Daisy Edgar-Jones játssza majd az egyik Dashwood nővért, ám egyelőre további részleteket még nem fedtek fel a készülő filmről.

A menyasszony!

Bemutató: márciusban

Ha azt hitted, hogy egy Frankenstein-feldolgozás már nem tud újat nyújtani, akkor nagyot tévedtél! A menyasszony! kiindulópontja ismét Frankenstein szörnye, aki magányos és társaságra vágyik, ezért kiás magának egy menyasszonyt, akibe aztán visszavonhatatlanul beleszeret. A film főszerepében az elképesztő átalakulásairól híres Christian Bale lesz látható, de a filmben többek között Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard és Penélope Cruz is feltűnik.