Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 5., hétfő Simon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
premier

4 kosztümös film, amitől valósággal elalélsz majd 2026-ban

Northfoto - JLPPA / Bestimage
premier kosztümös film bemutató
Nagy Kata
2026.01.05.
Úgy tűnik, 2026 egyértelműen a kosztümös filmek kedvelőinek fog kedvezni: idén ugyanis bővelkedni fogunk szenvedélyben, intrikában és pompásabbnál pompásabb kosztümökben!

2026-ban a kosztümös filmek új életre kelnek a filmvásznon: klasszikus irodalmi adaptációkat, történelmi drámákat és remake-eket is találunk az idei kínálatban, csak győzzünk válogatni!

Kosztümös filmek közül nagyon várjuk Az Üvöltő szeleket
A kosztümös filmektarolnak: az Üvöltő szelek új feldolgozása is idén jön
Forrás: Northfoto

Milyen kosztümös filmek várhatók 2026-ban? 

  • Idén a mozik és a streaming-szolgáltatók is ontják magukból a klasszikus kosztümös filmeket. 
  • Margot Robbie-val és Jacob Elordival jön az Üvöltő szelek remake, de Jane Austen egyik kevésbé ismert karaktere is filmet kap. 

A legjobb kosztümös filmek, amiket idén mindenki nézni fog 

Mélyen tisztelt filmrajongók, ideje leporolni a selyemkesztyűket és elővenni a csilivili kávéscsészéket, mert 2026 bizony a kosztümös filmek igazi fellegvára lesz! Idén ugyanis a klasszikus irodalom legnépszerűbb és legizgalmasabb történetei lesznek főszerepben, amiket modern köntösben, sármosabbnál sármosabb férfiak előadásában csodálhatunk majd meg. Lássuk, melyeket várjuk a legjobban! 

Üvöltő szelek

Bemutató: február 12-én

Emily Brontë 1847-es klasszikusa ihlette az év legjobban várt gótikus, erotikus filmjét, aminek főszerepében a mindig csodás Margot Robbie-t és a nők első számú vágyát, Jacob Elordit láthatjuk majd. A film már most éles kritikákat kapott: a nézők szerint ugyanis az egész sokkal inkább hasonlít egy felnőtt filmre, mint a klasszikus műre és rengeteg benne az öncélú meztelenkedés is. Nos, kíváncsian várjuk!

Picture MUST credit: Warner Bros. A steamy second trailer has been released for a new film adaptation of classic novel Wuthering Heights — starring Margot Robbie and Jacob Elordi as doomed lovers. The 1847 tragedy by English writer Emily Brontë tells the story of Catherine Earnshaw, played by Barbie star Robbie and Saltburn actor Elordi as gypsy Heathcliffe. It cuts between scenes of intimacy, charged stares, and moments that highlight the chemistry between Robbie ,35, and Elordi, 28. The gothic novel is about the tempestuous affair between Catherine Earnshaw and Heathcliff, an orphan brought to the Earnshaw's home. They swear their love growing up but Catherine abandons her true love to marry for money. A spokesman for studio Warner Bros. Said: “Driven by her abandonment of him for social gain, Heathcliff seeks violent revenge against the families who wronged him.” The story is set in the UK’s bleak-looking Yorkshire moors. The new movie, due in cinemas on Valentine’s Day next year, was directed by 2023 hit film Saltburn’s Emerald Fennell. The trailer adds to the sexy and lustful imagery teased I. The first trailer which was released in September. Picture supplied by JLPPA
Margot Robbie az Üvöltő szelekben
Forrás: Northfoto

Értelem és érzékenység

Bemutató: várhatóan szeptemberben 

Jane Austen Értelem és érzelem című klasszikus regényének feldolgozását Georgia Oakley filmrendező jegyzi majd, amit egy őszi filmfesztiválon kíván majd bematatni. A műben az Ahol a folyami rákok énekelnek színésznője, Daisy Edgar-Jones játssza majd az egyik Dashwood nővért, ám egyelőre további részleteket még nem fedtek fel a készülő filmről. 

A menyasszony! 

Bemutató: márciusban

Ha azt hitted, hogy egy Frankenstein-feldolgozás már nem tud újat nyújtani, akkor nagyot tévedtél! A menyasszony! kiindulópontja ismét Frankenstein szörnye, aki magányos és társaságra vágyik, ezért kiás magának egy menyasszonyt, akibe aztán visszavonhatatlanul beleszeret. A film főszerepében az elképesztő átalakulásairól híres Christian Bale lesz látható, de a filmben többek között Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard és Penélope Cruz is feltűnik. 

Jessie Buckley and Christian Bale USA. Jessie Buckley and Christian Bale in CWarner Bros new movie: The Bride 2026. Plot: In 1930s Chicago, Frankenstein asks Dr. Euphronius to help create a companion. They give life to a murdered woman as the Bride, sparking romance, police interest, and radical social change. LMK110-J11375-291025 MEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets.,Image: 1049093503, License: Rights-managed, Restrictions: imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at your own risk.;PUBLICATIONxNOTxINxUKxUSAxCAN, Model Release: no
A menyasszonyt! imádni fogják Frankeinstein rajongói
Forrás: Profimedia

A másik Bennet-lány

Bemutató: februárban

Ha a hosszabb hangvételű műveket szereted, akkor sincs okod aggodalomra: hamarosan érkezik ugyanis A másik Bennet-lány című sorozat, ami Janice Hadlow azonos című regénye alapján készült és ami Lizzy Bennet szerény és gyakran mellőzött húgára, Maryre összpontosít majd. 

EXCLUSIVE: Doctor Who star Varada Sethu and Ella Bruccoleri are spotted filming scenes for the new BBC drama The Other Bennet Sister in Bristol. The pair looked in good spirits as they filmed scenes in a Bristol park for the upcoming ten part series. Bruccoleri plays the lead role of Mary Bennet in the series which also stars Ruth Jones and Richard E. Grant. Former Doctor Who companion Sethu plays the role of Ann Baxter. Pictured: varada sethu,ella bruccoleri,Image: 1033743471, License: Rights-managed, Restrictions: Worldwide, Model Release: no, Pictured: varada sethu,ella bruccoleri
A másik Bennet-lány is sok izgalmat ígér
Forrás: Profimedia

Ha érdekelnek az új filmek, ezeket a cikkeket is nézd meg: 

Így veszi fel a harcot az Alzheimerrel Patrick Dempsey

Vadiúj, feszültséggel teli krimithriller érkezik 2026 januárjában. A Memory of a Killer főszerepében Patrick Dempsey tér vissza a televíziózás élvonalába.

Brutális filmmel érkeznek az indonézek a Netflixre: Elveszve a reflektorfényben

„Kérünk egy öntelt mosolyt!” − miután ez a mondat elhangzott, egyre mélyebbre süllyedsz az emberi útkeresés poklában, miközben dőlsz a nevetéstől.

A Netflix új erotikus sorozata már most forróbb, mint a Bidgerton: Regé-Jean Page nagy visszatérése

Bár a színész küzdött a beskatulyázás ellen, úgy tűnik, mostanra beadta a derekát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu