Rá sem ismerni Matt LeBlancra: brutálisan megváltozott a Jóbarátok sztárja - Fotó!

Matt LeBlanc szinte évtizedeket öregedett az elmúlt két év során. A sorozatsztárt Kaliforniában fotózták le a hétvégén, miközben a 21 éves lányával Marina LeBlanccal sétálgatott az utcán. Az apa-lánya fotó miatt a rajongók aggódni kezdtek a Jóbarátok sztárjáért, ugyanis Matt felszedett jó néhány kilót, és egyes kommentelők szerint 58 évesen már úgy néz ki, mintha a saját édesapja lenne. Ennek ellenére a PageSix jó hírekkel is szolgált Matt-tel kapcsolatban, ugyanis hosszú évek után rendezte a viszonyát a lányával, és egyre több időt próbál együtt tölteni a 21 éves Marinával.

Matt LeBlanc 2019-ben, amikor még a csibész mosolyával nők ezreit vett le a lábáról

Forrás: CBS

Matt LeBlanc beleöregedett a gyászba

Korábban a lapunk is beszámolt róla, hogy Matthew Perry halála leginkább a két kollégáját Matt LeBlancot és Jennifer Anistont viselte meg, akik szinte napi kapcsolatban voltak vele a halála előtt. A két sorozatsztár arról beszélt a korábbi interjúik során, hogy nem voltak elég erősek ahhoz, hogy megakadályozzák Matthew Perry tragédiáját. Azóta nyilvánosságra került Matt egyik barátja által, hogy a színész a magányba menekült, miután megérintette őt a halál szele a kollégájuk temetésén. Nem ez volt az első eset, amikor visszavonult a nyilvánosságtól a sztár, korábban a róla szóló sorozat a Joey bukása után is évekig az otthonában bújkált.

A sajtóinformációk szerint most azonban valami visszafordíthatatlanul megtört Matt életében, ugyanis az elmúlt két évben alig hagyta el a otthonát. Több hónapnyi csend után azonban most végre elhagyta a házát, és a 21 éves lányával Marinával sétálgatott az utcán, a jelenetet pedig a PageSix fotósa is rögzítette. Bár annak rendkívül örültek a rajongók, hogy a sztár és a lánya végre minőségi időt tölt együtt, nem tudták nem észrevenni, hogy mennyire megöredett a sztár az elmúlt hónapokban: