Már rég házasok, mégis Selena Gomez és Benny Blanco első randiján pörög az interet népe

Házasságkötésük idején rajongók ezrei elemezték újra Selena Gomez és Benny Blanco kapcsolatának első pillanatait, miután egymásnak ellentmondó interjúrészletek és randitörténetek kerültek elő. A pletykák, miszerint nincs minden rendben köztük, az utóbbi időben újra szárnyra kaptak, ugyanis nemrég egy testbeszédszakértő nyilatkozott arról, hogy nem tűnnek éppen harmonikus párnak (vagy csak nem voltak jó passzban).

Selena Gomez és Benny Blanco kapcsolatáról jó ideje pletykálnak.

Selena Gomez kezdeményezte az első randit, vacsorára hívta Benny Blancót.

A színésznő eleinte minden randira előbb ért oda, amit később Blanco viccesként értékelt.

Egy X-en terjedő összeállítás szerint nem látszik rajtuk a nagy szerelem.

Egy testbeszédszakértő szerint több olyan felvétel készült róluk, hogy egymásra se néznek, ami nem sok jót sejtet.

Selena Gomez javasolta az első találkozót

Selena Gomez és Benny Blanco szerelmi történetének egyik legtöbbet idézett eleme az első randevú körüli félreértés. Egy X-en megosztott összeállítás szerint Benny több interjúban is elmondta, hogy Selena hívta el őt vacsorázni, miközben Gomez később azt állította, hogy Blanco mondta, hogy lógjanak együtt, és a tervezéskor még szó sem volt randiról. Vacsora közben eszméltek rá, hogy akárhogy is nevezik, ez bizony randi, amit a színésznő kezdeményezett. A történetet több kommentelő red flagként emlegette, mert nem a hagyományos mintát követték, hogy a férfi hívja el a nőt.

Selena korábban érkezett a randikra

Egy másik interjúban Blanco arról beszélt, hogyan viselkedett Gomez a kapcsolat elején: „Selena annyira őrült. Amikor randizni kezdtünk, mindig minimum 20-30 perccel korábban érkezett és kint várt. De azt nem tudta, hogy a kameráim figyelik az utcát. Ő pedig addig várt, amíg el nem érkezett az időpont, és csak akkor szállt ki a kocsiból” − mesélte el, amit Gomez pontosított és hangsúlyozta, hogy a korai érkezése nem tervezett volt, csak nagyon izgult mindig, mert nagyon kedvelte Bennyt. Elmondta, hogy amikor odaért nem csak ült és várt, hanem telefonon felhívta valamelyik barátnőjét vagy megigazította a sminkjét.

if a red flag were a person 🚩 he’s always bringing up that she said ‘ily’ first and asked him out… so embarrassing pic.twitter.com/NCB3cENugb — L (@exiiisr) September 28, 2025

Miként kerültek képbe újra ezek az interjúk?

A kapcsolatuk valódiságát megkérdőjelező pletykák 2025 decemberében indultak újra, amikor egy Lakers–Pelicans-meccsen és egy, az X-en terjedő videón Benny Blanco láthatóan figyelmen kívül hagyta Selena Gomez felé nyújtott kezét, majd csak később, amikor észrevette, hogy fotózzák őket lépett vissza feleségéhez. A jelenetek nagy visszhangot váltottak ki, egy poszt szerint az esküvő óta Benny Blanco teljes érdektelenséget mutat Selena Gomez iránt. Nicole Moore testbeszéd-szakértő a The Listnek úgy nyilatkozott, hogy videó alapján úgy tűnik, hogy van némi érzelmi távolságtartás Benny és Selena között. Moore szerint nem néznek egymásra, nem mosolyognak, ami a szerelmesekre jellemző. A szakértő szerint a felvételen Blanco leginkább a telefonját nyomkodta, miközben Gomez egyszer sem pillantott rá.