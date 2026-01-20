Brooklyn Beckham vallomása: „A szüleim megpróbálták tönkretenni a kapcsolatomat"

Brooklyn Beckham megtörte a csendet és egy Instagram-posztban kiborította azt a bizonyos bilit. Elárulta, hogy miért nem tartja a kapcsolatot a szüleivel és miért érzi úgy, hogy elárulta őt az egész családja. A bejegyzésében megrázó dolgokkal vádolta meg az édesapját, David Beckhamet és az édesanyját, Victoria Beckhamet.
- Brooklyn Beckham tavaly nyáron ügyvédeken keresztül vette fel a kapcsolatot szüleivel.
- Brooklyn felszólította a szüleit, hogy ne tageljék és ne említsék őt a közösségi médiában.
- Brooklyn karácsony előtt letiltotta a szüleit és testvéreit a közösségi médiában.
- A döntést saját mentális egészségének védelmével indokolta.
- A fiatal pár sértőnek tartja azokat az állításokat, amelyek szerint Brooklynt Nicola irányítja.
Brooklyn Beckham szerint a szülei mindent megtettek, hogy tönkretegyék a kapcsolatát
Most fény derült az igazságra - vagy legalábbis az egyik nézőpontjára - ugyanis a legidősebb Beckham fiú terjedelmes bejegyzésben árulta el, hogy miért haragszik a családtagjaira.
„Évekig csendben tűrtem és hallgattam. Mindent megtettem, hogy ezt az ügyet magánügyként kezeljük. Sajnos a szüleim és a stábjuk a sajtóhoz fordultak, így nem maradt más választásom, mint hogy megvédjem az igazamat és lerántsam a leplet a hazugságaikról. Nem akarok kibékülni a családommal. Most már soha többet nem irányíthatnak, mert életemben először kiállok magamért. Egész életemben a szüleim irányítottak. A közösségi média, a sajtó, a rólunk készített képek és hamis történetek világába születtem. Az igazság azonban mindig kiderül" - kezdte bejegyzésében Brooklyn. David Beckham fia ezután rátért arra, hogy lejárató kampányt folytattak ellene a szülei, hogy azt a látszatot keltsék, hogy egy nagy és boldog család az övék, miközben számtalan módon akartak keresztbetenni Nicolának.
- Broklyn szerint a szülei elvárták volna tőle, hogy aláírjon olyan jogi dokumentumokat, amelyek szerint élete végéig reklámkampányokra használhatták volna fel a nevét, a feleségéét, valamint a később megszületendő gyerekeiét
- Victoria tervezte volna Nicola ruháját az esküvőjükre, azonban ezzel is zsarolták a fiukat, hogy aláírja a papírokat
- Állítólag még az esküvő előtt szentesíteni akarták a papírokat, amelyek miatt egész életükben a szülők irányíthatták volna az életüket és a róluk megjelenő sajtóhíreket
- Végül Nicolának az esküvő előtt kellett új ruhát vásárolnia emiatt
- Victoria Beckham beleszólt volna az esküvői ültetésbe, ebből később egy nagyobb botrány kerekedett köztük
- Brooklyn Beckham édesanyja az esküvőn gonosznak nevezte a fiát és a menyét
- Nicola Peltz anyósa ráadásul elintézte azt is, hogy az esküvő alatt vele történjen az első tánc, ne a friss menyasszonnyal
- Később a többi gyermekükön keresztül lelkiismeretfurdalást akartak okozni Brooklynnak
„Anyukám ellopta az első közös táncomat a feleségemmel, pedig hetekig terveztük és közös romantikus zenét is választottunk alá. 500 fő nézte végig, ahogy felhívtak engem a színpadra, és ott az anyám várt Nicola helyett. Ilyen rosszul soha életemben nem éreztem magam. Megaláztak. Öröm és boldogság helyett szorongást és zavart éreztem az esküvőmön" - tette hozzá Brooklyn.
A fiatal szakács szerint ez csak pár példa volt azokból a gaztettekből, amikkel a szülei keresztbetettek neki és a feleségének. Állítása szerint többször az exbarátnői is megjelentek náluk, mert David vagy Victoria jó ötletnek tartotta elhívni őket. Emellett volt olyan családi gyűlés, ahova őt elhívták, azonban a feleségének szándékosan nem szóltak.
„Mindent irányítani akartak és szerintük Nicola nem fért bele a „Beckham-márkába"
- zárta sorait a tékozló fiú.
