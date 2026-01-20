Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Brooklyn Beckham vallomása: „A szüleim megpróbálták tönkretenni a kapcsolatomat"

Komáromi Bence
2026.01.20.
Újabb csapás érte David és Victoria Beckhamet. Brooklyn Beckham nyilvánosan kitálalt a családi viszályról és elárulta, hogy miért hagyta maga mögött a szüleit és a testvéreit.

Brooklyn Beckham megtörte a csendet és egy Instagram-posztban kiborította azt a bizonyos bilit. Elárulta, hogy miért nem tartja a kapcsolatot a szüleivel és miért érzi úgy, hogy elárulta őt az egész családja. A bejegyzésében megrázó dolgokkal vádolta meg az édesapját, David Beckhamet és az édesanyját, Victoria Beckhamet.

Brooklyn Beckham hónapok óta nem beszél a szüleivel
Brooklyn Beckham szerint a szülei mindent megtettek, hogy tönkretegyék a kapcsolatát

Most fény derült az igazságra - vagy legalábbis az egyik nézőpontjára - ugyanis a legidősebb Beckham fiú terjedelmes bejegyzésben árulta el, hogy miért haragszik a családtagjaira.

„Évekig csendben tűrtem és hallgattam. Mindent megtettem, hogy ezt az ügyet magánügyként kezeljük. Sajnos a szüleim és a stábjuk a sajtóhoz fordultak, így nem maradt más választásom, mint hogy megvédjem az igazamat és lerántsam a leplet a hazugságaikról. Nem akarok kibékülni a családommal. Most már soha többet nem irányíthatnak, mert életemben először kiállok magamért. Egész életemben a szüleim irányítottak. A közösségi média, a sajtó, a rólunk készített képek és hamis történetek világába születtem. Az igazság azonban mindig kiderül" - kezdte bejegyzésében Brooklyn. David Beckham fia ezután rátért arra, hogy lejárató kampányt folytattak ellene a szülei, hogy azt a látszatot keltsék, hogy egy nagy és boldog család az övék, miközben számtalan módon akartak keresztbetenni Nicolának.

  • Broklyn szerint a szülei elvárták volna tőle, hogy aláírjon olyan jogi dokumentumokat, amelyek szerint élete végéig reklámkampányokra használhatták volna fel a nevét, a feleségéét, valamint a később megszületendő gyerekeiét
  • Victoria tervezte volna Nicola ruháját az esküvőjükre, azonban ezzel is zsarolták a fiukat, hogy aláírja a papírokat
  • Állítólag még az esküvő előtt szentesíteni akarták a papírokat, amelyek miatt egész életükben a szülők irányíthatták volna az életüket és a róluk megjelenő sajtóhíreket
  • Végül Nicolának az esküvő előtt kellett új ruhát vásárolnia emiatt
  • Victoria Beckham beleszólt volna az esküvői ültetésbe, ebből később egy nagyobb botrány kerekedett köztük
  • Brooklyn Beckham édesanyja az esküvőn gonosznak nevezte a fiát és a menyét
  • Nicola Peltz anyósa ráadásul elintézte azt is, hogy az esküvő alatt vele történjen az első tánc, ne a friss menyasszonnyal
  • Később a többi gyermekükön keresztül lelkiismeretfurdalást akartak okozni Brooklynnak

„Anyukám ellopta az első közös táncomat a feleségemmel, pedig hetekig terveztük és közös romantikus zenét is választottunk alá. 500 fő nézte végig, ahogy felhívtak engem a színpadra, és ott az anyám várt Nicola helyett. Ilyen rosszul soha életemben nem éreztem magam. Megaláztak. Öröm és boldogság helyett szorongást és zavart éreztem az esküvőmön" - tette hozzá Brooklyn.

A fiatal szakács szerint ez csak pár példa volt azokból a gaztettekből, amikkel a szülei keresztbetettek neki és a feleségének. Állítása szerint többször az exbarátnői is megjelentek náluk, mert David vagy Victoria jó ötletnek tartotta elhívni őket. Emellett volt olyan családi gyűlés, ahova őt elhívták, azonban a feleségének szándékosan nem szóltak.

„Mindent irányítani akartak és szerintük Nicola nem fért bele a „Beckham-márkába"

 - zárta sorait a tékozló fiú.

Brooklyn Beckham teljes vallomását itt tudjátok elolvasni.

Kiderült az igazi ok: ezért tiltotta le szüleit a közösségi médiában Brooklyn Beckham

Jogászokon keresztüli kommunikációt kért, majd letiltotta szüleit a közösségi médiában Victoria Beckham és David Beckham fia. Most kiderült, mi áll a megdöbbentő döntés mögött, és miért érezte úgy Brooklyn Beckham, hogy csak így tudja megvédeni magát.

Nicola Peltz takarított az Instagramján: mindent kitörölt, ami Beckhamékkel kapcsolatos

Nicola Peltz az év elején nagytakarítást tartott az Instagramján: a színésznő több olyan bejegyzést is eltüntetett, ami férje családjához köthető – köztük egy korábbi, Victoria Beckhamnek szánt születésnapi üzenetet is.

Brooklyn Beckham megható sorokkal köszöntötte feleségét: „Én vagyok a legszerencsésebb férfi”

Beckhamék fia a családi viszály ellenére is szerelmi vallomással köszöntötte feleségét, Nicola Peltzt.

 

