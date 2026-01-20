Brooklyn Beckham vallomása: „A szüleim megpróbálták tönkretenni a kapcsolatomat"

Brooklyn Beckham megtörte a csendet és egy Instagram-posztban kiborította azt a bizonyos bilit. Elárulta, hogy miért nem tartja a kapcsolatot a szüleivel és miért érzi úgy, hogy elárulta őt az egész családja. A bejegyzésében megrázó dolgokkal vádolta meg az édesapját, David Beckhamet és az édesanyját, Victoria Beckhamet.

Brooklyn Beckham hónapok óta nem beszél a szüleivel

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham tavaly nyáron ügyvédeken keresztül vette fel a kapcsolatot szüleivel.

Brooklyn felszólította a szüleit, hogy ne tageljék és ne említsék őt a közösségi médiában.

Brooklyn karácsony előtt letiltotta a szüleit és testvéreit a közösségi médiában.

A döntést saját mentális egészségének védelmével indokolta.

A fiatal pár sértőnek tartja azokat az állításokat, amelyek szerint Brooklynt Nicola irányítja.

Brooklyn Beckham szerint a szülei mindent megtettek, hogy tönkretegyék a kapcsolatát

Most fény derült az igazságra - vagy legalábbis az egyik nézőpontjára - ugyanis a legidősebb Beckham fiú terjedelmes bejegyzésben árulta el, hogy miért haragszik a családtagjaira.

„Évekig csendben tűrtem és hallgattam. Mindent megtettem, hogy ezt az ügyet magánügyként kezeljük. Sajnos a szüleim és a stábjuk a sajtóhoz fordultak, így nem maradt más választásom, mint hogy megvédjem az igazamat és lerántsam a leplet a hazugságaikról. Nem akarok kibékülni a családommal. Most már soha többet nem irányíthatnak, mert életemben először kiállok magamért. Egész életemben a szüleim irányítottak. A közösségi média, a sajtó, a rólunk készített képek és hamis történetek világába születtem. Az igazság azonban mindig kiderül" - kezdte bejegyzésében Brooklyn. David Beckham fia ezután rátért arra, hogy lejárató kampányt folytattak ellene a szülei, hogy azt a látszatot keltsék, hogy egy nagy és boldog család az övék, miközben számtalan módon akartak keresztbetenni Nicolának.

Broklyn szerint a szülei elvárták volna tőle, hogy aláírjon olyan jogi dokumentumokat, amelyek szerint élete végéig reklámkampányokra használhatták volna fel a nevét, a feleségéét, valamint a később megszületendő gyerekeiét

Victoria tervezte volna Nicola ruháját az esküvőjükre, azonban ezzel is zsarolták a fiukat, hogy aláírja a papírokat

Állítólag még az esküvő előtt szentesíteni akarták a papírokat, amelyek miatt egész életükben a szülők irányíthatták volna az életüket és a róluk megjelenő sajtóhíreket

Végül Nicolának az esküvő előtt kellett új ruhát vásárolnia emiatt

Victoria Beckham beleszólt volna az esküvői ültetésbe, ebből később egy nagyobb botrány kerekedett köztük

Brooklyn Beckham édesanyja az esküvőn gonosznak nevezte a fiát és a menyét

Nicola Peltz anyósa ráadásul elintézte azt is, hogy az esküvő alatt vele történjen az első tánc, ne a friss menyasszonnyal

Később a többi gyermekükön keresztül lelkiismeretfurdalást akartak okozni Brooklynnak

„Anyukám ellopta az első közös táncomat a feleségemmel, pedig hetekig terveztük és közös romantikus zenét is választottunk alá. 500 fő nézte végig, ahogy felhívtak engem a színpadra, és ott az anyám várt Nicola helyett. Ilyen rosszul soha életemben nem éreztem magam. Megaláztak. Öröm és boldogság helyett szorongást és zavart éreztem az esküvőmön" - tette hozzá Brooklyn.