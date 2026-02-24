Mint egy eszelős – ezért vigyorgott a tárgyaláson a szülei meggyilkolásával vádolt Nick Reiner

Susan Constantine testbeszéd-elemző szerint Nick Reiner arckifejezése sokat elárult a lelki állapotáról. A férfi nem vallotta magát bűnösnek apja, a 78 éves Rob Reiner és édesanyja, a 70 éves Michele Singer Reiner meggyilkolásának ügyében.

Szakértő szerint a kettős gyilkossággal vádolt Nick Reiner arckifejezése sokat elárult a lelki állapotáról

Forrás: Getty Images North America

„Volt egy nagyon érdekes mozzanat, amikor lehajtja a fejét, majd elmosolyodott” – fogalmazott Constantine. Szerinte Nick Reiner ezzel próbálta leplezni az érzelmeit, azt gondolta, ha lehajtja a fejét, majd nem látszik, hogy mosolyog.

A csaló öröme: ezért vigyorgott Nick Reiner a meghallgatásán

A szakértő a jelenséget az úgynevezett „duper’s delight”, vagyis a csaló örömeként ismert kifejezéssel írta le. Ez az a pillanat, amikor valaki izgalmat vagy elégedettséget él át, mert úgy érzi, sikerül megtévesztenie másokat. „A duper’s delight egyfajta izgalom, öröm. Szinte gonosz mosolyként jelenik meg, és rendszerint a legalkalmatlanabb pillanatban bukkan elő” – magyarázta.

Constantine úgy véli, Nick Reiner arcán önkéntelen, rövid mosoly suhant át, amely izgalmat fejezhetett ki. Amint azonban tudatosult benne, hogy mosolyog, gyorsan megváltoztatta a viselkedését.

A szakértő szerint azonban Reiner állkapcsának pulzálása is beszédes volt, a homlokán megjelenő ráncok pedig jelentős belső feszültségre utalhattak. „A homloka aggodalmat tükrözött. A szemei paranoiát és félelmet mutattak, méghozzá nagyon erőset. Intenzív félelmet” – mondta.

A 32 éves férfi barna rabruhában, bilincsben jelent meg a bíróságon az első los angelesi meghallgatásán. Nick Reiner borotvált fejjel, beesett szemekkel ült ügyvédje, Kimberly Greene mellett, arca szinte érzelemmentes volt. A bíró megkérdezte tőle, lemond-e a gyors előzetes meghallgatáshoz való jogáról, mire igennel felelt. A következő bírósági megjelenését április 29-re tűzték ki.

Nick Reinert két rendbeli gyilkossággal, valamint különös körülmények között elkövetett többszörös emberöléssel vádolják. A vád szerint 2025. december 14-én késelte halálra szüleit brentwoodi otthonukban. Az LA megyei halottkém hivatala megállapította, hogy a Harry és Sally rendezőjeként ismert Rob Reiner és felesége többszörös, éles tárgy okozta sérülések következtében haltak meg; halálukat gyilkosságnak minősítették.