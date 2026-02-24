Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 24., kedd Mátyás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
tárgyalás

Mint egy eszelős – ezért vigyorgott a tárgyaláson a szülei meggyilkolásával vádolt Nick Reiner

tárgyalás Nick Reiner vigyor
Horváth Angéla
2026.02.24.
Különös jelenet zajlott le hétfőn a Los Angeles-i bíróságon. A 32 éves Nick Reiner, akit szülei brutális meggyilkolásával vádolnak, lehajtott fejjel állt a bíró előtt, majd egy pillanatra elmosolyodott. A testbeszéd-szakértő szerint ez nem volt véletlen.

Susan Constantine testbeszéd-elemző szerint Nick Reiner arckifejezése sokat elárult a lelki állapotáról. A férfi nem vallotta magát bűnösnek apja, a 78 éves Rob Reiner és édesanyja, a 70 éves Michele Singer Reiner meggyilkolásának ügyében.

Szakértő szerint a kettős gyilkossággal vádolt Nick Reiner arckifejezése sokat elárult a lelki állapotáról
Szakértő szerint a kettős gyilkossággal vádolt Nick Reiner arckifejezése sokat elárult a lelki állapotáról
Forrás: Getty Images North America

„Volt egy nagyon érdekes mozzanat, amikor lehajtja a fejét, majd elmosolyodott” – fogalmazott Constantine. Szerinte Nick Reiner ezzel próbálta leplezni az érzelmeit, azt gondolta, ha lehajtja a fejét, majd nem látszik, hogy mosolyog.

A csaló öröme: ezért vigyorgott Nick Reiner a meghallgatásán

A szakértő a jelenséget az úgynevezett „duper’s delight”, vagyis a csaló örömeként ismert kifejezéssel írta le. Ez az a pillanat, amikor valaki izgalmat vagy elégedettséget él át, mert úgy érzi, sikerül megtévesztenie másokat. „A duper’s delight egyfajta izgalom, öröm. Szinte gonosz mosolyként jelenik meg, és rendszerint a legalkalmatlanabb pillanatban bukkan elő” – magyarázta.

Constantine úgy véli, Nick Reiner arcán önkéntelen, rövid mosoly suhant át, amely izgalmat fejezhetett ki. Amint azonban tudatosult benne, hogy mosolyog, gyorsan megváltoztatta a viselkedését.

A szakértő szerint azonban Reiner állkapcsának pulzálása is beszédes volt, a homlokán megjelenő ráncok pedig jelentős belső feszültségre utalhattak. „A homloka aggodalmat tükrözött. A szemei paranoiát és félelmet mutattak, méghozzá nagyon erőset. Intenzív félelmet” – mondta.

A 32 éves férfi barna rabruhában, bilincsben jelent meg a bíróságon az első los angelesi meghallgatásán. Nick Reiner borotvált fejjel, beesett szemekkel ült ügyvédje, Kimberly Greene mellett, arca szinte érzelemmentes volt. A bíró megkérdezte tőle, lemond-e a gyors előzetes meghallgatáshoz való jogáról, mire igennel felelt. A következő bírósági megjelenését április 29-re tűzték ki.

Nick Reinert két rendbeli gyilkossággal, valamint különös körülmények között elkövetett többszörös emberöléssel vádolják. A vád szerint 2025. december 14-én késelte halálra szüleit brentwoodi otthonukban. Az LA megyei halottkém hivatala megállapította, hogy a Harry és Sally rendezőjeként ismert Rob Reiner és felesége többszörös, éles tárgy okozta sérülések következtében haltak meg; halálukat gyilkosságnak minősítették.

A vádlott jelenleg óvadék nélkül ül börtönben és magánzárkában van. Amennyiben bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetés vagy akár halálbüntetés is várhat rá, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. A férfi korábban többször járt elvonókúrán drogfüggőség miatt, és a szülei halála előtt skizofréniát diagnosztizáltak nála.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nick Reiner ártatlannak vallotta magát a szülei, Rob Reiner és Michele Reiner meggyilkolásának ügyében

A kettős emberöléssel vádolt nepobébi február 23-án megjelent a bíróságon. Nick Reiner a meghallgatása során ártatlannak vallotta magát és kérte, hogy a tárgyalást halasszák egy későbbi időpontra.

Évekig húzódhat Rob Reiner fiának pere – Legalább két évig nem kerül bíróság elé Nick Reiner

Legalább 24 hónapig biztosan nem kezdődik meg Rob Reiner fiának gyilkossági pere – állítják a jogi szakértők. Az ok, Nick Reiner sztárügyvédjének felmondása: a 32 éves férfi kirendelt védője kénytelen az ügyet az alapoktól újraépíteni.

Egy hónap alatt vált gyilkossá Nick Reiner – új részletek a Reiner házaspár brutális megöléséről

Egy új dokumentumfilm szerint Nick Reniner mentális állapotának drámai romlása közvetlenül összefügghet pszichiátriai gyógyszereinek megváltoztatásával. Az orvosok döntései, a kezeletlen krízis és a súlyos pszichés szétesés vezettek ahhoz a tragédiához, amelynek során Nick Reiner 2025 decemberében megölte a saját szüleit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu