Élvezd úgy a szinglilétet, mint Nicole Kidman: nem rohan senki karjaiba

Ha te is azok közé tartozol, akik február 14-én mosolygás helyett szemforgatva nézték a közösségi oldalakat ellepő romantikus posztokat, jó helyen jársz. Megmutatjuk, hogyan élvezd úgy a szexi szingliéletet, mint Nicole Kidman.

Nicole Kidman lett a szinglik királynője.

Forrás: Getty Images Europe

Miért lett a szinglilét az új luxus Nicole Kidman szerint? Nicole Kidman a szingliélet stílusos nagykövete lett válása után.

A „tanulj meg egyedül lenni” üzenet időtállóbb, mint bármelyik szívecskés poszt.

Friss szingliként különösen éles kontraszt ez. Amíg az ember párkapcsolatban él, természetesnek tűnik a gondosan megkomponált fotódömping és a sejtelmes, mégis „véletlenül” tökéletes felirat. De amikor a kapcsolat véget ér, hirtelen más szemszögből látszanak a közösségi oldalakra felpakolt fotók. Olyankor az ember – enyhe Grincs-üzemmódba kapcsolva – felteszi a kérdést:

Ha szerelmes vagy, nem elég csak… élvezni? Muszáj ezt ország-világ elé tárni?

Nicole Kidman új szintre emelte a szinglilét imázsát

A színésznő − akinek a válása végre lezárult Keith Urbannal, − most állítólag a dúsgazdag üzletember, Paul Salem érdeklődésének középpontjában áll. A pletykák szerint azonban Kidman nem rohan senki karjaiba – sőt, inkább a világot járja, és látványosan élvezi a saját társaságát. Párizs, Chile, sőt, még az Antarktisz is szerepel az útitervben. Ez a fajta életérzés nemcsak inspiráló, hanem finoman provokatív is. És mi ebben a legjobb? Hogy mindezt úgy teszi, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.

A popkultúra persze nem most találta fel az egyedülálló nő archetípusát

Whoopi Goldberg legendás mondata – „Nem akarok senkit a házamban” – mára mémmé érett bölcsesség lett. Nem arról szól, hogy a szerelem rossz. Sokkal inkább arról, hogy az önállóság nem hiányállapot, hanem választás.

Kidman egy 2008-as interjúban így fogalmazott:

Ne bánj meg semmit. Minden kapcsolat oda vezet, ahová tartanod kell. Tanulj meg komfortosan egyedül lenni.

Ez az idézet most, évekkel később, különösen aktuálisnak hat. A digitális korszakban, ahol a kapcsolati státusz gyakran fontosabb, mint maga a kapcsolat, radikális gondolatnak számít. Az egyedüllét nem kudarc.