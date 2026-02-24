Nick Reiner ártatlannak vallotta magát a szülei, Rob Reiner és Michele Reiner meggyilkolásának ügyében

Már két hónap telt el Hollywood egyik legvéresebb tragédiája óta. 2025 decemberében holtan találtak rá Rob Reinerre és feleségére, Michelle Reinerre. Nem sokkal később kiderült, hogy gyilkosság áldozataivá váltak. 24 órával a haláluk után a rendőrség őrizetbe vette a házaspár egyik fiát, Nick Reinert, akit azóta a Los Angeles-i Twin Towers börtönben tartanak fogva. Most február 23-án megjelent a a bíróságon, ahol újfent ártatlannak vallotta magát és kérte a tárgyalás elnapolását.

Nick Reiner ismét ártatlannak vallotta magát a szülei meggyilkolásának ügyében

Michelle Reiner és Rob Reiner meggyilkolása 2025. december 13. – Rob Reiner, felesége Michele és fiuk, Nick együtt vesznek részt egy karácsonyi partin. Apa és fia összevesznek.

2025. december 14., 15:30 – Rob és Michele Reiner holttestére bukkantak brentwoodi otthonukban.

2025. december 14., 21:15 – a rendőrség őrizetbe vette Nick Reinert .

. 2025. december 15. – a hatóságok kettős gyilkossággal vádolják.

Nick Reiner 2025 december 17-én jelent meg először bíróság előtt, az ügy tárgyalását 2026. január 7-re tűzték ki.

Kiderült: Rob Reiner félt a fiától.

December 19-én nyilvánosságra került, hogy Nick Reiner skizofrén, és gyógyszeres kezelés alatt állt a gyilkosságok idején.

December 21. Rob Reiner fiát elmebetegség gyanújával vizsgálják, azonban a szakértők szerint kevés az esély rá, hogy felmentsék, ugyanis több jel is arra utal, hogy tisztában volt a cselekedetei súlyával . Ebben az esetben pedig akár halálbüntetést, vagy akár életfogytiglani börtönbüntetést is kiszabhatnak rá.

Azóta egyszer már a vádlottak padján szerepelt, azonban a januári meghallgatásán ártatlannak vallotta magát

Most február 23-án ismét azt mondta, hogy nem ő ölte meg a szüleit.

Nick Reiner a maximálisan kiszabható büntetésre számíthat

A Mirror számolt be róla, hogy a tárgyalás új időpontját április 29-ére tűzték ki. A 32 éves nepobébit jelenleg kettős emberöléssel vádolják, amennyiben bebizonyosodik a bűnössége, akkor akár halálbüntetéssel is sújthatják. Bár korábban Nick Reiner jogi csapata elmezavarra hivatkozva akarta megmenteni a fiút a börtöntől, nem sokkal a legutóbbi tárgyalás előtt az ügyvédje visszalépett. Ismerősei szerint Nick súlyos mentális betegségekkel és téveszmékkel küzd, a legújabb információk szerint tudatában van annak, hogy megölte a szüleit, így pedig valószínűleg nem ússza meg a számonkérést. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy gyógyszeres kezelést alatt áll hónapok óta és sajtóinformációk szerint a gyilkosságok előtt néhány hónappal kezdett el egy új készítményt szedni. A lap tájékoztatása szerint Nick a legutóbbi meghallgatásán mindössze egyszer szólalt meg, amikor jelezte, hogy ártatlannak vallja magát és beleegyezik a tárgyalás későbbi időpontra helyezésére. Kiderült az is, hogy a korábbi ügyvéd, Alan Jackson visszalépésével Kimberly Greene lett az új kinevezett védője a mentális betegséggel küzdő vádlottnak.