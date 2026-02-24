Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
London Fashion Week 2026: Lily Collins, Anna Wintour, sőt még Károly király is részt vett a divathéten

Getty Image - Dave Benett
világsztárok London Fashion Week divatbemutató
Luxus, elegancia és időtlen stílus ragyogta be a londoni divathetet. Károly király, Helen Mirren és Anna Wintour is részt vett a London Fashion Week 2026-os bemutatóin. Mutatjuk, miben hódítottak az angol ikonok!

Véget ért a London Fashion Week 2026-os rendezvénysorozata. Az elegáns angol divat ünneplésére a legnagyobb világsztárok gyűltek össze, ráadásul a londoni divathetet Károly király nyitotta meg személyesen. Mutatjuk az esemény legstílusosabb hírességeit!

London Fashion Week 2026
London Fashion Week 2026: íme, a legstílusosabb sztárok.
Forrás:  Getty Image

London Fashion Week 2026-os sztárparádéja

  • Február 19-22 között került megrendezésre a londoni divathét. Az első napot Károly király nyitotta meg megható beszédével. 
  • A zseniális divatbemutatók mellett a világsztárok is megcsillogtatták stílusérzéküket. 
  • Nézd meg, mit visel Anna Wintour és Helen Mirren a divathéten!

A London Fashion Week AW26 rendezvényét a történelmi keret és a kortárs stílus találkozása már az első naptól meghatározta. A rangos eseményen a brit királyi család tagjai mellett a nemzetközi divat és a popkultúra jelentős alakjai is tiszteletüket tették, akik tovább növelték a divathét presztízsét. A kollekciókban a 2026-os őszi és téli divattrendeket láthattuk, és ezekhez illő szettekben jelentek meg a hírességek is. 

Nézd meg milyen angol ikonok ültek a kifutók első soraiban!

Károly király

2018-ban jelent meg utoljára angol uralkodó a divathéten, de akkor még Erzsébet királynő tette tiszteletét, idén viszont Károly király látogatott el az eseményre. Az angol király szürke öltönyt viselt, amihez fekete, elegáns cipőt és mintás nyakkendőt párosítottak. Károly az első divatbemutatón első sorból nézte Tolu Coker kollekcióját. 

London Fashion Week 2026
Károly király a londoni divathéten.
Forrás:  Getty Image

Anna Wintour

A divat nagyasszonya természetesen több napon is kint volt a divathéten. A Dior új kreatív igazgatójával, Jonathan Andersonnal közösen vettek részt a bemutatókon. Védjegyéhez híven túlméretezett napszemüveget és mintás szettet viselt, és persze az imádott krokodilbőr mintás csizmája sem maradhatott el. 

Anna Wintour
A London Fashion Week 2026-os eseményre is ellátogatott Anna Wintour.
Forrás:  Getty Image

Helen Mirren

A zseniális színésznő Erdem divatbemutatóján vett részt, és a márka kreációit viselte az eseményre. A vidám minta és az élénk kék szín tökéletesen állt Helen Mirrenen, aki 2026 divattrendjeihez illően nőies kardigán és midi szoknyát viselt. A színésznő gyakori vendége a divatrendezvényeknek, sőt pár hónappal ezelőtt még a párizsi divathét kifutóján is vonult.

Helen Mirren, 2026
Helen Mirren a 2026-os londoni divathéten.
Forrás:  Getty Image

Lily Collins

A fiatal színésznő sötét, vad oldalát mutatta meg. Lily a Harris Reed divatbemutatóját nézte meg, és tisztelgésképpen az ő tervezését viselte. A futurisztikus, fekete kreáció meglepően nagy sikert aratott a divatrajongók körében. 

Lily Collins london fashion week
Lily Collins a londoni divathéten.
Forrás:  Getty Image

Keira Knightley

Nincs brit fashion week Keira Knightley nélkül. Egy Chanel inspirációjú tweed zakót viselt, kockás szoknyával és magas nyakú, csipke blúzzal. Az összeállítás tökéletesen megidézte az angol divat eleganciáját. 

Keira Knightley, London
 Keira Knightley is részt vett a London Fashion weeken.
Forrás: Dave Benett Collection

Glenn Close

Mint az angol filmipar legendája, Glenn Close kiemelt vendége volt a londoni divathétnek. Egy egyedülálló Erdem díszkabátot viselt, amelynek finom virágmintája mesébe illő volt. 

Gleen Close, 2026
Glenn Cole a 2026-os London Fashion Weeken.
Forrás:  Getty Image

