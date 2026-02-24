London Fashion Week 2026: Lily Collins, Anna Wintour, sőt még Károly király is részt vett a divathéten

Véget ért a London Fashion Week 2026-os rendezvénysorozata. Az elegáns angol divat ünneplésére a legnagyobb világsztárok gyűltek össze, ráadásul a londoni divathetet Károly király nyitotta meg személyesen. Mutatjuk az esemény legstílusosabb hírességeit!

London Fashion Week 2026: íme, a legstílusosabb sztárok.

London Fashion Week 2026-os sztárparádéja Február 19-22 között került megrendezésre a londoni divathét. Az első napot Károly király nyitotta meg megható beszédével.

A zseniális divatbemutatók mellett a világsztárok is megcsillogtatták stílusérzéküket.

Nézd meg, mit visel Anna Wintour és Helen Mirren a divathéten!

A London Fashion Week AW26 rendezvényét a történelmi keret és a kortárs stílus találkozása már az első naptól meghatározta. A rangos eseményen a brit királyi család tagjai mellett a nemzetközi divat és a popkultúra jelentős alakjai is tiszteletüket tették, akik tovább növelték a divathét presztízsét. A kollekciókban a 2026-os őszi és téli divattrendeket láthattuk, és ezekhez illő szettekben jelentek meg a hírességek is.

Nézd meg milyen angol ikonok ültek a kifutók első soraiban!

Károly király

2018-ban jelent meg utoljára angol uralkodó a divathéten, de akkor még Erzsébet királynő tette tiszteletét, idén viszont Károly király látogatott el az eseményre. Az angol király szürke öltönyt viselt, amihez fekete, elegáns cipőt és mintás nyakkendőt párosítottak. Károly az első divatbemutatón első sorból nézte Tolu Coker kollekcióját.

Károly király a londoni divathéten.

Anna Wintour

A divat nagyasszonya természetesen több napon is kint volt a divathéten. A Dior új kreatív igazgatójával, Jonathan Andersonnal közösen vettek részt a bemutatókon. Védjegyéhez híven túlméretezett napszemüveget és mintás szettet viselt, és persze az imádott krokodilbőr mintás csizmája sem maradhatott el.

A London Fashion Week 2026-os eseményre is ellátogatott Anna Wintour.

Helen Mirren

A zseniális színésznő Erdem divatbemutatóján vett részt, és a márka kreációit viselte az eseményre. A vidám minta és az élénk kék szín tökéletesen állt Helen Mirrenen, aki 2026 divattrendjeihez illően nőies kardigán és midi szoknyát viselt. A színésznő gyakori vendége a divatrendezvényeknek, sőt pár hónappal ezelőtt még a párizsi divathét kifutóján is vonult.