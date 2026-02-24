Észak, északnyugat felől napközben szakadozni kezd a felhőzet, így többfelé gomolyfelhős, napos idő alakul ki. A délelőtti órákban kisebb az esélye a csapadéknak, ugyanakkor a délután folyamán főként a Miskolc és Békéscsaba közötti térségben ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az időjárás nem lesz kedves a napokban.

Figyelmeztetést adtak ki négy vármegyére a zord időjárás miatt: zivatar, villámlás és erős széllökések jöhetnek

Forrás: Getty Images

Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 10 és 14 fok között alakul, északkeleten azonban ennél hűvösebb is lehet. Késő estére 0 és 6 fok közé hűl a levegő – írja a Köpönyeg.

A hét vége felé tavasziasra fordul az időjárás

A meteorológiai szolgálat kedden Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés vármegyére adott ki elsőfokú riasztást. Ezeken a területeken zivatarokra, villámlásra, szélerősödésre, sőt jégesőre is számítani lehet. A veszélyjelzés éjfélig van érvényben.

Szerda hajnalra tovább csökken a felhőzet, több helyen kiderülhet az ég, bár a keleti országrészben felhős maradhat az ég. A csapadék fokozatosan mindenütt megszűnik. A levegő párás lesz, helyenként köd képződhet. Az északnyugati szél veszít erejéből. Az éjszakai minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, a fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet.

Csütörtökön nyugaton ködösen a nap, de később országszerte sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A délkeletire forduló szél a Dunántúlon többfelé megélénkülhet. Reggel több helyen fagyhat, napközben 8 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a legenyhébb idő délnyugaton várható.

Pénteken is száraz marad az idő, hosszabb napos időszakokra lehet számítani, nyugaton derült lesz az égbolt. A délies szélnek igazi ereje nem lesz. Hajnalban mínusz 5 és 0 fok közé hűl a levegő, délutánra 9–16 fok közé melegszik fel az idő.

