Figyelmeztetést adtak ki négy vármegyére a zord időjárás miatt: zivatar, villámlás és erős széllökések jöhetnek

előrejelzés vihar időjárás
2026.02.24.
Kedden változékony időjárásra kell készülni az ország több pontján, négy vármegyében pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt.

Észak, északnyugat felől napközben szakadozni kezd a felhőzet, így többfelé gomolyfelhős, napos idő alakul ki. A délelőtti órákban kisebb az esélye a csapadéknak, ugyanakkor a délután folyamán főként a Miskolc és Békéscsaba közötti térségben ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az időjárás nem lesz kedves a napokban.

Forrás: Getty Images

Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 10 és 14 fok között alakul, északkeleten azonban ennél hűvösebb is lehet. Késő estére 0 és 6 fok közé hűl a levegő – írja a Köpönyeg.

A hét vége felé tavasziasra fordul az időjárás

A meteorológiai szolgálat kedden Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés vármegyére adott ki elsőfokú riasztást. Ezeken a területeken zivatarokra, villámlásra, szélerősödésre, sőt jégesőre is számítani lehet. A veszélyjelzés éjfélig van érvényben.

Szerda hajnalra tovább csökken a felhőzet, több helyen kiderülhet az ég, bár a keleti országrészben felhős maradhat az ég. A csapadék fokozatosan mindenütt megszűnik. A levegő párás lesz, helyenként köd képződhet. Az északnyugati szél veszít erejéből. Az éjszakai minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, a fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet.

Csütörtökön nyugaton ködösen a nap, de később országszerte sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A délkeletire forduló szél a Dunántúlon többfelé megélénkülhet. Reggel több helyen fagyhat, napközben 8 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a legenyhébb idő délnyugaton várható.

Pénteken is száraz marad az idő, hosszabb napos időszakokra lehet számítani, nyugaton derült lesz az égbolt. A délies szélnek igazi ereje nem lesz. Hajnalban mínusz 5 és 0 fok közé hűl a levegő, délutánra 9–16 fok közé melegszik fel az idő.

