A karneváli szezon mindig felkavarja Brazíliát, de 1979-ben nemcsak a szambaiskolák, hanem a brit monarchia rajongói is rákaptak a ritmusra. A mindössze 29 éves III. Károly király, akkor még walesi hercegként, Rio de Janeiro utcáin találta magát – méghozzá frakkban, egy legendás táncosnő oldalán.

Károly király még a mai napig imádja a bulikat és a táncot.

Az estéről készült képek újra előkerültek, és felrobbantották a közösségi médiát.

Úgy tűnik, a brit uralkodóban mindig is ott volt a „party prince”.

Egy évvel a táncos incidens után ismerte meg III.Károly király Diana Spencert, és elindult a Windsor-ház történelmének egyik legviharosabb fejezete.

Ám 1979-ben Károlyt még inkább a szamba érdekelte, mint a történelemkönyvek.

A város polgármestere által szervezett fogadás után a fiatal herceg nem elégedett meg egy udvarias kézfogással: táncra perdült a híres Pina de Beija-Florral, aki ezüst-fehér, kivágott jelmezben kápráztatta el a közönséget.

Károly király a táncosnővel.

Később maga Károly idézte fel az estét, amikor 2009-ben visszatért Rióba Kamillával. Beszédében tréfásan emlékezett arra, hogy „egy meglehetősen kezdetleges szambaváltozatot” adott elő egy „meglehetősen félmeztelen hölggyel”. A brit elegancia és a brazil karneváli hevület találkozása? Inkább kulturális sokk – de a lehető legszórakoztatóbb formában.

És nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor a herceg ledobta a protokoll-láncokat

1985-ben egy ifjúsági rendezvényen – amely a Prince’s Trust programjához kapcsolódott – térdre ereszkedve breaktáncolt fiatalokkal. Az Associated Press beszámolója szerint a jelenet kisebb szenzációt keltett: a trónörökös a parketten pörgött, mintha legalábbis versenyezne. Egy résztvevő szerint „nagyon jó volt, a lábmunkája pontos”.

Károly a táncpárbaj közben.

A jelenetet később A korona sorozat is felelevenítette, ahol Dominic West formálta meg a herceget. A sorozat alkotói szerint Károlyban mindig is volt egy adag versenyszellem – még akkor is, ha ezzel néha kissé nevetségesnek tűnt.