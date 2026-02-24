Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 24., kedd Mátyás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
brit királyi család Károly király tánc III. Károly király
Hajdu Viktória
2026.02.24.
Ki gondolta volna, hogy a brit trón örököse egykor ezüst-fehér jelmezben pörgő táncosnő mellett rázta Rióban? Ajjaj, Károly király, a képek most újra felkavarták az állóvizet.

A karneváli szezon mindig felkavarja Brazíliát, de 1979-ben nemcsak a szambaiskolák, hanem a brit monarchia rajongói is rákaptak a ritmusra. A mindössze 29 éves III. Károly király, akkor még walesi hercegként, Rio de Janeiro utcáin találta magát – méghozzá frakkban, egy legendás táncosnő oldalán.

Károly király még a mai napig imádja a bulikat és a táncot.
Károly király még a mai napig imádja a bulikat és a táncot. 
Forrás: Getty Images

A bulizós herceg! Mi történt, amikor a fiatal Károly király szambatánccal töltötte az éjszakát Rióban?

  • 1979-ben a fiatal Károly herceg Rio utcáin szambázott egy legendás táncosnővel.
  • Az estéről készült képek újra előkerültek, és felrobbantották a közösségi médiát.
  • Úgy tűnik, a brit uralkodóban mindig is ott volt a „party prince”.

Egy évvel a táncos incidens után ismerte meg III.Károly király Diana Spencert, és elindult a Windsor-ház történelmének egyik legviharosabb fejezete. 

Ám 1979-ben Károlyt még inkább a szamba érdekelte, mint a történelemkönyvek.

A város polgármestere által szervezett fogadás után a fiatal herceg nem elégedett meg egy udvarias kézfogással: táncra perdült a híres Pina de Beija-Florral, aki ezüst-fehér, kivágott jelmezben kápráztatta el a közönséget.

Carnival performer Pinah Ayoub (also known as Pina de Beija-Flor or Beija-Flora) (left) and Prince Charles, Prince of Wales (in tuxedo) samba dance during a street party at the Town Hall, Rio de Janeiro, Brazil, between March 8 & 16, 1978. (Photo by John Scott/Princess Diana Museum/Getty Images)
Károly király a táncosnővel. 
Forrás: GettyImages

Később maga Károly idézte fel az estét, amikor 2009-ben visszatért Rióba Kamillával. Beszédében tréfásan emlékezett arra, hogy „egy meglehetősen kezdetleges szambaváltozatot” adott elő egy „meglehetősen félmeztelen hölggyel”. A brit elegancia és a brazil karneváli hevület találkozása? Inkább kulturális sokk – de a lehető legszórakoztatóbb formában.

És nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor a herceg ledobta a protokoll-láncokat

1985-ben egy ifjúsági rendezvényen – amely a Prince’s Trust programjához kapcsolódott – térdre ereszkedve breaktáncolt fiatalokkal. Az Associated Press beszámolója szerint a jelenet kisebb szenzációt keltett: a trónörökös a parketten pörgött, mintha legalábbis versenyezne. Egy résztvevő szerint „nagyon jó volt, a lábmunkája pontos”.

To the delight of youngsters, the Prince of Wales became a disco king today, trying his hand at breakdancing in a discotheque session at Middleton-on-Sea during today's visit to a Youth Meets Industry course for 300 unemployed, organised by the Prince's Trust (Photo by Ron Bell - PA Images/PA Images via Getty Images)
Károly a táncpárbaj közben. 
Forrás: GettyImages

A jelenetet később A korona sorozat is felelevenítette, ahol Dominic West formálta meg a herceget. A sorozat alkotói szerint Károlyban mindig is volt egy adag versenyszellem – még akkor is, ha ezzel néha kissé nevetségesnek tűnt.

Az évek múltával sem kopott ki belőle a ritmus

2018-ban ghánai látogatásán ismét táncra perdült, 2024-ben pedig szamoai mozdulatokat próbált elsajátítani. Úgy fest, a brit uralkodó számára a diplomácia és a boogie nem zárják ki egymást.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 02: Britain's King Charles III reacts alongside Queen Camilla as former Samoan rugby player Freddie Tuilagi dances during a reception to celebrate the Commonwealth Diaspora of the United Kingdom, ahead of the Commonwealth Heads of Government Meeting in Samoa, at St. James's Palace on October 2, 2024 in London, England. The reception, for around 300 guests, will recognise and celebrate the huge contribution made by the Commonwealth. (Photo by Jeff Gilbert - WPA Pool/Getty Images)
Manapság már kevésbe bírja a táncot. 
Forrás: GettyImages

De vajon kompromittálóak ezek a képek? 

Vagy inkább emberivé teszik a koronát viselő férfit? A közösségi média persze imádja ezeket a pillanatokat, különösen, ha egy királyról van szó. Ám a riói este inkább arról árulkodik, hogy a fiatal Károly – minden merev udvari szabály ellenére – szeretett kilépni a komfortzónájából. 

Ezek is érdekelhetnek:

„A törvénynek érvényesülnie kell” – III. Károly király közleményt adott ki András letartóztatása után

Ritkán fordul elő, hogy a brit uralkodó személyesen reagál egy családtagját érintő büntetőeljárásra, most azonban kivételt tett. III. Károly király nyilvános közleményben szólalt meg öccse letartóztatása után, hangsúlyozva: a törvény mindenkire egyformán vonatkozik.

Katalin hercegné titkos kapaszkodója: természetes gyógymód is segítette a rák leküzdésében

Amikor a walesi hercegné bejelentette, hogy megelőző kemoterápián esik át, az egész világ megrendült. Egy új életrajz most arról rántja le a leplet, mi adott erőt Katalin hercegnének a kezelések idején.

Megszólaltak András új szomszédai: Sandringham felbolydult, a helyiek méltatlankodnak

András, York volt hercege beköltözött ideiglenes sandringhami otthonába. Az Epstein-akták tartalma a környéken lakókat sem hagyja hidegen, van, aki tart a rossz szomszédságtól, más úgy véli, amíg nem mondták ki, hogy bűnös, nem szerencsés ítélkezni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu