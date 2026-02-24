A karneváli szezon mindig felkavarja Brazíliát, de 1979-ben nemcsak a szambaiskolák, hanem a brit monarchia rajongói is rákaptak a ritmusra. A mindössze 29 éves III. Károly király, akkor még walesi hercegként, Rio de Janeiro utcáin találta magát – méghozzá frakkban, egy legendás táncosnő oldalán.
A bulizós herceg! Mi történt, amikor a fiatal Károly király szambatánccal töltötte az éjszakát Rióban?
- 1979-ben a fiatal Károly herceg Rio utcáin szambázott egy legendás táncosnővel.
- Az estéről készült képek újra előkerültek, és felrobbantották a közösségi médiát.
- Úgy tűnik, a brit uralkodóban mindig is ott volt a „party prince”.
Egy évvel a táncos incidens után ismerte meg III.Károly király Diana Spencert, és elindult a Windsor-ház történelmének egyik legviharosabb fejezete.
Ám 1979-ben Károlyt még inkább a szamba érdekelte, mint a történelemkönyvek.
A város polgármestere által szervezett fogadás után a fiatal herceg nem elégedett meg egy udvarias kézfogással: táncra perdült a híres Pina de Beija-Florral, aki ezüst-fehér, kivágott jelmezben kápráztatta el a közönséget.
Később maga Károly idézte fel az estét, amikor 2009-ben visszatért Rióba Kamillával. Beszédében tréfásan emlékezett arra, hogy „egy meglehetősen kezdetleges szambaváltozatot” adott elő egy „meglehetősen félmeztelen hölggyel”. A brit elegancia és a brazil karneváli hevület találkozása? Inkább kulturális sokk – de a lehető legszórakoztatóbb formában.
És nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor a herceg ledobta a protokoll-láncokat
1985-ben egy ifjúsági rendezvényen – amely a Prince’s Trust programjához kapcsolódott – térdre ereszkedve breaktáncolt fiatalokkal. Az Associated Press beszámolója szerint a jelenet kisebb szenzációt keltett: a trónörökös a parketten pörgött, mintha legalábbis versenyezne. Egy résztvevő szerint „nagyon jó volt, a lábmunkája pontos”.
A jelenetet később A korona sorozat is felelevenítette, ahol Dominic West formálta meg a herceget. A sorozat alkotói szerint Károlyban mindig is volt egy adag versenyszellem – még akkor is, ha ezzel néha kissé nevetségesnek tűnt.
Az évek múltával sem kopott ki belőle a ritmus
2018-ban ghánai látogatásán ismét táncra perdült, 2024-ben pedig szamoai mozdulatokat próbált elsajátítani. Úgy fest, a brit uralkodó számára a diplomácia és a boogie nem zárják ki egymást.
De vajon kompromittálóak ezek a képek?
Vagy inkább emberivé teszik a koronát viselő férfit? A közösségi média persze imádja ezeket a pillanatokat, különösen, ha egy királyról van szó. Ám a riói este inkább arról árulkodik, hogy a fiatal Károly – minden merev udvari szabály ellenére – szeretett kilépni a komfortzónájából.
