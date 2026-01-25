Papból DJ? Ismerd meg Padre Guilherme-t

Vallás és rave, szentmise és stroboszkóp – nem, ez nem egy álom, hanem Padre Guilherme világa. Egy történet, ami még Ferenc pápát is megénekli.

Padre Guilherme a legmenőbb DJ manapság.

Forrás: AFP

Hogyan lesz papból dj és miért követi mindenki Padre Guilherme-t? A portugál Padre Guilherme katolikus papból techno DJ-vé vált, és a világ minden táján bulikat tart, ahol a beat és a hit kéz a kézben járnak.

Világszerte milliók követik, és olyan helyeken játszik, mint Rio de Janeiro vagy épp egy libanoni klub, miközben az Instagram-követői száma folyamatosan nő.

Nem csupán dj: missziója, hogy a zene erejével hidakat bontson le kultúrák és generációk között.

Amikor azt halljuk, hogy valaki DJ, valljuk be, a legtöbbünknek nem egy papi reverenda ugrik be elsőre. Most viszont mégis pontosan ez történik Padre Guilherme esetében.

Egy katolikus papból vált világszerte ismert lemezlovassá, aki mindent megtesz azért, hogy a techno ritmusát összekapcsolja a hit üzeneteivel.

Ki Padre Guilherme?

Guilherme Peixoto 1974-ben született Guimarãesben, Portugáliában, és már 1999 óta szolgál papként. Hivatását azóta sem hagyta el, egyszerűen csak új dimenziót adott neki – egy DJ pultot.

A zene szeretete nem új keletű dolog nála, hisz gyerekkorában is dobozokkal és fazekakkal ütötte „a beatet” a barátaival az utcán, ami valamiért nagyon is jó előjelnek tűnik egy jövőbeli DJ-nél. Ennél a szakmánál sem árt, ha a ritmusérzék már vele született.

Habár a fordulópont csak a pandémia idején jött el nála, amikor élő stream DJ-szetteket kezdett közvetíteni, és rájött, hogy a techno – a bibliai idézetek és a melódiák mellett – az evangélium új, pezsgő csatornáját nyithatja meg. Ahol apró bibliai történeteket is belevesz egy-egy szettjébe.

A techno missziója: hit a táncparketten

Először is, igen, Padre Guilherme nem csak a helyi falunapokon pörgeti a bakelitjeit. Világszerte turnézik, fesztiválokra és nagy eseményekre hívják, olyan ikonikus helyszínekre is, mint például a Rio de Janeiróban, a Krisztus szobor alatt tartott rave vagy a fiatalokkal teli World Youth Day 2023.