Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 25., vasárnap Pál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vallás

Papból DJ? Ismerd meg Padre Guilherme-t

AFP - FILIPE AMORIM
vallás dj sztár
Hajdu Viktória
2026.01.25.
Mit csinál az a pap, aki DJ pult mögé áll, leporolja a batinát és techno hangokra perdíti a tömeget? Ismerd meg Padre Guilherme-t, aki nemcsak Istenhez, de a ritmushoz is imádkozik!

Vallás és rave, szentmise és stroboszkóp – nem, ez nem egy álom, hanem Padre Guilherme világa. Egy történet, ami még Ferenc pápát is megénekli.

Padre Guilherme a legmenőbb DJ manapság.
Padre Guilherme a legmenőbb DJ manapság.
Forrás: AFP

Hogyan lesz papból dj és miért követi mindenki Padre Guilherme-t?

  • A portugál Padre Guilherme katolikus papból techno DJ-vé vált, és a világ minden táján bulikat tart, ahol a beat és a hit kéz a kézben járnak.
  • Világszerte milliók követik, és olyan helyeken játszik, mint Rio de Janeiro vagy épp egy libanoni klub, miközben az Instagram-követői száma folyamatosan nő.
  • Nem csupán dj: missziója, hogy a zene erejével hidakat bontson le kultúrák és generációk között.

Amikor azt halljuk, hogy valaki DJ, valljuk be, a legtöbbünknek nem egy papi reverenda ugrik be elsőre. Most viszont mégis pontosan ez történik Padre Guilherme esetében.

Egy katolikus papból vált világszerte ismert lemezlovassá, aki mindent megtesz azért, hogy a techno ritmusát összekapcsolja a hit üzeneteivel.

Ki Padre Guilherme?

Guilherme Peixoto 1974-ben született Guimarãesben, Portugáliában, és már 1999 óta szolgál papként. Hivatását azóta  sem hagyta el, egyszerűen csak új dimenziót adott neki – egy DJ pultot. 

A zene szeretete nem új  keletű dolog nála, hisz gyerekkorában is dobozokkal és fazekakkal ütötte „a beatet” a barátaival az utcán, ami valamiért nagyon is jó előjelnek tűnik egy jövőbeli DJ-nél. Ennél a szakmánál sem árt, ha a ritmusérzék már vele született. 

Habár a fordulópont csak a pandémia idején jött el nála, amikor élő stream DJ-szetteket kezdett közvetíteni, és rájött, hogy a techno – a bibliai idézetek és a melódiák mellett – az evangélium új, pezsgő csatornáját nyithatja meg. Ahol apró bibliai történeteket is belevesz egy-egy szettjébe.

A techno missziója: hit a táncparketten

Először is, igen, Padre Guilherme nem csak a helyi falunapokon pörgeti a bakelitjeit. Világszerte turnézik, fesztiválokra és nagy eseményekre hívják, olyan ikonikus helyszínekre is, mint például a Rio de Janeiróban, a Krisztus szobor alatt tartott rave vagy a fiatalokkal teli World Youth Day 2023. 

@padreguilherme Rio de Janeiro - Brasil Santuário Cristo Redentor 16JAN25 Apresentação do evento: JUVENTUDE PELA PAZ Com o apoio de: Governo do Rio de Janeiro Santuário Cristo Redentor Track ID: CIDADE MARAVILHOSA - Unreleased Padre Guilherme #SantuarioCristoRedentor #RiodeJaneiro #Brasil #PadreGuilherme #dj #melodictechno #techno #technomusic #tiktokbrasil #brasil🇧🇷 #carioca #musica ♬ Cidade Maravilhosa x Unreleased x Padre Guilherme - Padre Guilherme

Még Ferenc pápa is támogatta munkáját – nem szó szerint benchmarkolta a DJ-felszerelést, de a pápai áldás és jelenlét erősítette a küldetését. Amit egyébként több szettjébe bele is épít. 

A világ közönsége pedig? Elképesztően lelkes. Több mint 2,6 millió ember követi Instagramon, és minden bulija előtt, alatt és után hatalmas hype generálódik.

„Ha egy pap lehet DJ, bármi lehetséges!” – Mottó vagy misztikum?

Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy tényleg összeegyeztethető-e a hit és a rave kultúra? Padre Guilherme szerint igen. Egy interjúban így fogalmazott: 

A zene egy eszköz arra, hogy egy jobb világot építsünk. A táncparketten tolerancia, szeretet és tisztelet születik minden dobütésnél.

Nem mindenki fogadja kedvesen

Sőt, egy dubai hangulatú klubestjén még egy bírói beadvány is próbálta leállítani a fellépését, mert egyesek szerint a katolikus értékeket „torzítja”, de a show mégis létrejött, mert a szitkozódást elutasították. A zenéjében pedig aztán tényleg minden benne van.

@padreguilherme Electronic music, faith and Pope Leo XIV message on the celebration of the 75th birthday of Archbishop Mons. Bernard Bober. 📍Košice, Slovakia. 08.NOV.2025 TRACK ID: DEAR YOUNG PEOPLE Padre Guilherme Remix (Unreleased) #slovakia #kosice #popeleoxiv #padreguilherme #dj ♬ DEAR YOUNG PEOPLE x Padre Guilherme Remix - Padre Guilherme

Techno, szakrális hangulat és egy csipetnyi irónia is, hiszen mi más lenne menőbb mostanában, mint egy pap, aki úgy kever beatet, mint más a kenyeret az oltárnál? (Spoiler: semmi. Ő lett a mi kedvenc lemezlovasunk is.)

Miért szeretjük annyira?

Legyen szó egy templom előtti raveset-ről vagy egy nagy fesztiválról, Padre Guilherme szakít a hagyományokkal anélkül, hogy elárulná azokat. Egyszerre szent és szórakoztató, spirituális és szintetikus. Ez a kettősség nemcsak őt különlegesíti, hanem minket is: mert ha egy pap DJ lehet, akkor akár mi is bármi lehetünk az életben, csak tenni kell érte. Igen, még DJ is, ez ez az egyik legszexibb munka a férfiak szerint.

Ezek a sztorik is érdekelhetnek:

Így él egy eszkimó nő a modern világban: interjú Shina Novalingával a kultúráról és a nőiségről

Mi történik, amikor egy anya a hangján keresztül adja tovább a kultúráját a lányának? Egy inuit nő, Shina Novalinga története, belülről.

Kulisszatitkok: Regán Lili elárulta, milyen érzés volt ismét egy világsztárral együtt dolgozni

A kékhajú DJ ismét elkápráztatta a közönséget. Regán Lili most Inna budapesti koncertje előtt pörgette a legmenőbb számokat. A fellépése után még maga a világsztár is megdícsérte a teljesítményét.

Ismerd meg Károly király saját DJ-jét, aki egy igazi nagybetűs nepo baby

Florence Otedola még csak 32 éves, de már dollármilliárdos és éjjel-nappal a királyi család tagjaival lóg. A fiatal nő egy nigériai iparmágnás lányaként a nepo baby-k gondtalan életét éli.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu