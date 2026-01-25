Papból DJ? Ismerd meg Padre Guilherme-t

Vallás és rave, szentmise és stroboszkóp – nem, ez nem egy álom, hanem Padre Guilherme világa. Egy történet, ami még Ferenc pápát is megénekli.
Hogyan lesz papból dj és miért követi mindenki Padre Guilherme-t?
- A portugál Padre Guilherme katolikus papból techno DJ-vé vált, és a világ minden táján bulikat tart, ahol a beat és a hit kéz a kézben járnak.
- Világszerte milliók követik, és olyan helyeken játszik, mint Rio de Janeiro vagy épp egy libanoni klub, miközben az Instagram-követői száma folyamatosan nő.
- Nem csupán dj: missziója, hogy a zene erejével hidakat bontson le kultúrák és generációk között.
Amikor azt halljuk, hogy valaki DJ, valljuk be, a legtöbbünknek nem egy papi reverenda ugrik be elsőre. Most viszont mégis pontosan ez történik Padre Guilherme esetében.
Egy katolikus papból vált világszerte ismert lemezlovassá, aki mindent megtesz azért, hogy a techno ritmusát összekapcsolja a hit üzeneteivel.
Ki Padre Guilherme?
Guilherme Peixoto 1974-ben született Guimarãesben, Portugáliában, és már 1999 óta szolgál papként. Hivatását azóta sem hagyta el, egyszerűen csak új dimenziót adott neki – egy DJ pultot.
A zene szeretete nem új keletű dolog nála, hisz gyerekkorában is dobozokkal és fazekakkal ütötte „a beatet” a barátaival az utcán, ami valamiért nagyon is jó előjelnek tűnik egy jövőbeli DJ-nél. Ennél a szakmánál sem árt, ha a ritmusérzék már vele született.
Habár a fordulópont csak a pandémia idején jött el nála, amikor élő stream DJ-szetteket kezdett közvetíteni, és rájött, hogy a techno – a bibliai idézetek és a melódiák mellett – az evangélium új, pezsgő csatornáját nyithatja meg. Ahol apró bibliai történeteket is belevesz egy-egy szettjébe.
A techno missziója: hit a táncparketten
Először is, igen, Padre Guilherme nem csak a helyi falunapokon pörgeti a bakelitjeit. Világszerte turnézik, fesztiválokra és nagy eseményekre hívják, olyan ikonikus helyszínekre is, mint például a Rio de Janeiróban, a Krisztus szobor alatt tartott rave vagy a fiatalokkal teli World Youth Day 2023.
Még Ferenc pápa is támogatta munkáját – nem szó szerint benchmarkolta a DJ-felszerelést, de a pápai áldás és jelenlét erősítette a küldetését. Amit egyébként több szettjébe bele is épít.
A világ közönsége pedig? Elképesztően lelkes. Több mint 2,6 millió ember követi Instagramon, és minden bulija előtt, alatt és után hatalmas hype generálódik.
„Ha egy pap lehet DJ, bármi lehetséges!” – Mottó vagy misztikum?
Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy tényleg összeegyeztethető-e a hit és a rave kultúra? Padre Guilherme szerint igen. Egy interjúban így fogalmazott:
A zene egy eszköz arra, hogy egy jobb világot építsünk. A táncparketten tolerancia, szeretet és tisztelet születik minden dobütésnél.
Nem mindenki fogadja kedvesen
Sőt, egy dubai hangulatú klubestjén még egy bírói beadvány is próbálta leállítani a fellépését, mert egyesek szerint a katolikus értékeket „torzítja”, de a show mégis létrejött, mert a szitkozódást elutasították. A zenéjében pedig aztán tényleg minden benne van.
Techno, szakrális hangulat és egy csipetnyi irónia is, hiszen mi más lenne menőbb mostanában, mint egy pap, aki úgy kever beatet, mint más a kenyeret az oltárnál? (Spoiler: semmi. Ő lett a mi kedvenc lemezlovasunk is.)
Miért szeretjük annyira?
Legyen szó egy templom előtti raveset-ről vagy egy nagy fesztiválról, Padre Guilherme szakít a hagyományokkal anélkül, hogy elárulná azokat. Egyszerre szent és szórakoztató, spirituális és szintetikus. Ez a kettősség nemcsak őt különlegesíti, hanem minket is: mert ha egy pap DJ lehet, akkor akár mi is bármi lehetünk az életben, csak tenni kell érte. Igen, még DJ is, ez ez az egyik legszexibb munka a férfiak szerint.
