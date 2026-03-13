Most kezdődött a sorsfordító évtized: 2036-ig teljesen megváltozhat az életed

Tudtad? 2026-ban egy különleges, sorsfordító energetikai korszak kezdődött, amely egészen 2036-ig hatással lehet az életünkre. A tibeti asztrológia szerint az idő nem egyszerűen lineárisan halad, hanem ciklusokban, nagy energetikai hullámokban változik és most egy ilyen erős fordulóponthoz érkeztünk.

Színes buddhista mandala az univerzum térképeként; formái a tibeti asztrológia kozmikus rendjét is idézik.

Mi is valójában a tibeti asztrológia?

A tibeti asztrológia több ezer éves hagyomány, amely az indiai és a kínai csillagjóslás elemeit ötvözi a buddhista filozófiával. Nem csupán jövendölés: az idő ciklusainak, a karma működésének és az élet ritmusának megértését szolgálja.

A rendszer szerint minden ember egy karmikus életúttal születik, amely befolyásolja személyiségét, döntéseit és az életében megjelenő lehetőségeket. Ezek a minták nemcsak a jelenből fakadnak, hanem a múltbeli tapasztalatokból és – a tanítás szerint – akár korábbi életekből is.

A tibeti asztrológusok ezért nem a jövőt próbálják megjósolni. Inkább azt vizsgálják, mikor érkeznek olyan időszakok, amikor bizonyos energiák erősebben hatnak ránk. Ilyenkor könnyebben történnek nagy fordulatok akár karrierben, kapcsolatokban vagy belső fejlődésben.

A tibeti horoszkóp 12 jegye – születési évünk szerint tartozunk közéjük

A tibeti asztrológia különlegessége, hogy az embereket elsősorban a születési évük alapján sorolja különböző jegyekbe. Nem hónapokhoz kötődő csillagjegyekkel dolgozik, hanem szimbolikus archetípusokkal, amelyek egy-egy életenergia és karmikus mintázat hordozói.

A hagyomány szerint minden ember egy olyan jegyhez tartozik, amely születési évének ciklusa alapján ismétlődik, és amely sokat elárul a személyiségéről, erősségeiről, sőt arról is, milyen sorsfordító időszakok érkezhetnek az életében. Ezek a jegyek tulajdonképpen egyfajta energetikai lenyomatot jelentenek, amely végigkísérheti az életutunkat.

A tibeti asztrológia 12 különböző szimbolikus jegyet különböztet meg, amelyek többéves ciklusban ismétlődnek: Tavi teknős – 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

– 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Bőr karkötő – 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

– 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Fekete bivaly – 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

– 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Fényes sárkány – 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

– 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Kobra – 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

– 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Tűz őrzője – 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

– 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Tiszta víz forrása – 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

– 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Jádeoszlop – 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

– 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Fémes gong – 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

– 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Újhold – 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

– 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Forró nap – 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

– 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Szerzetes – 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Minden jegyhez saját életfeladat, temperamentum és karmikus kihívás tartozik. Van, aki a stabilitást és kitartást képviseli, mások inkább a változás, a vezetés vagy a spirituális fejlődés energiáját hordozzák.

A tibeti tanítás szerint azonban ezek a jegyek nem korlátoznak bennünket. Inkább egyfajta iránytűként működnek: segítenek megérteni, milyen erők dolgoznak bennünk és hogyan tudjuk a legjobban kibontakoztatni a bennünk rejlő lehetőségeket.

Egy új, sorsfordító korszak kezdődött A tibeti hagyomány szerint 2026 egy különleges energetikai kapu, amely egy teljes tízéves ciklust nyit meg egészen 2036-ig. Az ebben az időszakban meghozott döntések és elindított folyamatok hosszú távon alakíthatják az életünket.

Vannak olyan jegyek, akik számára ez az évtized különösen erős változásokat hozhat.

Akiknek nagy fordulat jöhet 2036-ig Tavi teknős: Ez az évtized a megtisztulásról szól. Ami eddig visszatartott, lassan eltűnik az életedből. Új életmód, új karrier vagy teljes szemléletváltás is jöhet.

Bőr karkötő: Erős energiák szabadulnak fel benned. Sorsszerű találkozások hozhatnak áttörést a magánéletben és a társadalmi státuszban.

Fekete bivaly: Spirituális és anyagi újjászületés időszaka. Olyan mély változások jöhetnek, hogy 2036-ra teljesen új emberként tekinthetsz magadra.

Mit hozhat a többieknek ez az évtized? A többi jegy számára is fontos fejlődési ciklus indul: Fényes Sárkány – a nagy ötletek és a siker évtizede

Kobra – stabilitás, pénzügyi megerősödés

Tűz őrzője – gyógyulás és belső béke

Tiszta víz forrása – tekintély és biztonság

Jádeoszlop – társadalmi felemelkedés

Fémes gong – tudás és belső harmónia

Újhold – intuíció és érzelmi fejlődés

Forró nap – karizma és hatalom

Szerzetes – szabadság és önazonosság keresése

A lényeg: A tibeti tanítások szerint az életünk bizonyos pontjain kozmikus ciklusok nyílnak meg, amelyek segítenek lezárni a régit és elindítani az újat. A most induló tízéves időszak ilyen: egyfajta sorsfordító energiával tölti meg a következő éveket.

