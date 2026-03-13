A menyasszony! kritika: Maggie Gyllenhaal merész Frankenstein-újragondolása, ami egyszerre lenyűgöz és összezavar

A Frankenstein-történetek újra virágkorukat élik, és ebbe a hullámba érkezik meg Maggie Gyllenhaal rendezői víziója, A menyasszony!. A film merészen nyúl Mary Shelley klasszikusához, és egy olyan történetet próbál elmesélni, amely egyszerre szörnyfilm, romantikus road movie, krimi és társadalmi kommentár. Papíron ez izgalmas kombináció – a vásznon viszont néha inkább egy túlzsúfolt kísérletre emlékeztet. Vigyázat, A menyasszony! kritika spoilert tartalmaz!

A menyasszony! kritika: egy őrült alkotás, ami ötletnek jó volt, de filmnek már kevésbé.

A menyasszony! kritika – Frankenstein menyasszonya új életre kel, de nem minden darab áll össze A menyasszony! merész és látványos újragondolása a Frankenstein-legendának.

Jessie Buckley és Christian Bale erős alakítást nyújtanak, de a történet túl sok irányba indul el.

A film fontos társadalmi témákat érint, mégis kissé szétesik a rengeteg ötlet súlya alatt.

A történet az 1930-as évek Chicagójában indul, ahol egy Ida nevű nő – akit Jessie Buckley alakít – tragikus módon életét veszti egy maffiaügylet következtében. Csakhogy a halál itt nem a történet vége, hanem inkább egy furcsa kezdet – ahogy azt az ajánlónkban is írtuk. Ida testét ugyanis Frankenstein szörnye használja fel arra, hogy végre társra leljen magányos létezésében. A Christian Bale által játszott lény – aki egyszerűen csak Franknek hívja magát – egy évszázada keresi a helyét a világban, és most úgy érzi, végre megtalálhatja önmagát.

A feltámasztott menyasszony azonban korántsem az a csendes társ, akire Frank számított. A nő vad, kiszámíthatatlan és rendkívül szenvedélyes személyiség, aki gyorsan felborítja maga körül a rendet. A két furcsa szerelmes hamar bűnügyi kalandokba keveredik, Chicagóból New Yorkba, majd a Niagara-vízesésig sodródva, miközben nyomukban maffiózók és nyomozók loholnak.

Feminista film erős maszkulin behatással

Gyllenhaal filmje tele van filmes utalásokkal és stilizált jelenetekkel. A hangulat egyszerre idézi meg a klasszikus hollywoodi szörnyfilmek világát és a színes, kissé őrült musicalhangulatot – utóbbi stílusban készül majd az Aranyhaj is.

Egyes jelenetek kifejezetten szórakoztatóak – például amikor a karakterek egy ikonikus dalra táncolnak, egyértelmű tisztelgésként a klasszikus filmparódiák előtt.

A látványvilág és a jelmezek kiváltképp erősek, és a film képi világa végig figyelemfelkeltő. A probléma inkább az, hogy a történet minden irányba egyszerre akar haladni. A romantikus szörnydráma mellett felbukkan egy detektívtörténet, egy maffiakonfliktus, valamint egy társadalmi lázadás is, amelyben a menyasszony figurája a női felszabadulás szimbólumává válik. Ez mind szép és jó lenne, külön-külön. Valójában azonban a néző már túlstimuláltan ül a kiürült popcornosdobozzal, és inkább nyúlna a telefonjáért valami megnyugtató tartalomért.