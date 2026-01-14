Ő Shawn Mendes új barátnője: az énekes szívét ezúttal egy brazil színésznő rabolta el – Fotó

Shawn Mendes kézenfogva sétált Los Angeles utcáin szerelmével, Bruna Marquezine-nel. A 27 éves kanadai énekest és a 30 éves brazil színésznőt hétköznapi viseletben kapták lencsevégre.

Shawn Mendes újra szerelmes

A romantikus séta néhány héttel azután történt, hogy a párt Brazíliában, Alagoas partjainál fotózták le.

Shawn Mendes korábban Camila Cabellóval járt

Bruna Marquezine brazil színésznő és modell, gyereksztárként vált ismertté, majd nemzetközi karriert épített.

Shawn Mendes előtt Bruna a brazil futballsztárral, Neymarral élt hullámzó kapcsolatban.

Shawn Mendes barátnője egy brazil szépség

Mendes barna ingét kigombolva viselte, alatta megvillantva mellkasát, amelyet szürke nadrággal és bordó baseballsapkával egészített ki. Az énekes mezítláb sétált, barna sportcipőjét a kezében vitte. Barátnője, Bruna Marquezine fekete sportmelltartóban és leggingsben mutatta meg kifogástalan alakját, pulóverét pedig a dereka köré kötötte.

A romantikus sétára néhány héttel azután került sor, hogy Shawn Mendest és Bruna Marquezine-t Brazíliában, Alagoas partjainál fotózták le, amint a kristálytiszta óceán vizében, vállig érő hullámok között szenvedélyesen csókolóztak. A képeken sötét hajukat eláztatta a víz, miközben összefonódva csókolták egymást – írja a Daily Mail.

Az énekes korábban Camila Cabellóval járt, akivel több évig alkottak párt, kapcsolatuk a nyilvánosság előtt zajlott, de végül 2021-ben hivatalosan különváltak.

Ki Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine brazil színésznő és modell, aki gyereksztárként vált ismertté hazájában, majd nemzetközi karriert épített magának. Számos sikeres brazil tévésorozatban és filmben szerepelt, az utóbbi években pedig Hollywoodban is bemutatkozott, többek között a Blue Beetle című szuperhősfilmben. Elegáns stílusa és erős közösségimédia-jelenléte révén divatikonná vált, miközben magánélete gyakran a bulvársajtó figyelmének középpontjába került, ugyanis Shawn előtt a 33 éves brazil futballsztárral, Neymarral járt.