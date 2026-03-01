Újabb királyi botrány? Harry és Meghan Markle rettegnek, hogy kitálal Sarah Ferguson

Harry herceg és Meghan Markle attól tartanak, hogy Sarah Ferguson jövedelmező szerződést köthet egy mindent feltáró memoár megírására. Úgy tudni, a sussexi hercegi pár attól fél, hogy a volt yorki hercegné könyve újra felszakíthatja a brit királyi családból való kiválásuk – a sajtóban „Megxitként” emlegetett – időszakának sebeit, és olyan magánbeszélgetések is nyilvánosságra kerülhetnek, amelyek eddig a háttérben maradtak.

A 66 éves Sarah Ferguson, aki korábban András herceg felesége volt, a hírek szerint több nagy kiadótól is ajánlatot kapott, jelentős előleg ígéretével. A megkeresések időzítése nem véletlen: ő és volt férje ismét a figyelem középpontjába kerültek a Jeffrey Epstein-ügy újabb fejleményei miatt. Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrég több millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra az elhunyt szexuális bűnelkövetővel kapcsolatban, ami ismét reflektorfénybe helyezte Ferguson és András korábbi kapcsolatát Epsteinnel. A botrány következményeként Andrást a közelmúltban letartóztatták, miután közhivatalban elkövetett visszaélés gyanúja merült fel ellene.

Ferguson neve korábban is összefonódott Epsteinnel: egykor különleges barátjaként hivatkozott rá, és olyan e-mailek is napvilágot láttak, amelyekben házassági ajánlatot tett neki. A levelezés nyilvánosságra kerülése súlyos presztízsveszteséget okozott számára.

Egy leleplező memoár mindent romba dönthet

Bennfentesek szerint a memoár lehetősége komoly aggodalmat kelt Harryben és Meghanben.

A pár 2020-ban mondott le hivatalos királyi feladatairól, majd Kaliforniába költözött gyermekeikkel, a hatéves Archie-val és a négyéves Lilibettel. Egy forrás úgy fogalmazott: minden esély megvan arra, hogy Fergie aláír egy szerződést, és jelentős előleg fejében saját szemszögéből meséli el a történteket. Már önmagában ez a lehetőség is feszültséget okoz, hiszen ha a könyv megjelenik, a narratíva többé nem kontrollálható, és a következmények kiszámíthatatlanok lehetnek.