Újabb királyi botrány? Harry és Meghan Markle rettegnek, hogy kitálal Sarah Ferguson

Rideg Léna
2026.03.01.
Egy készülő memoár ismét vihart kavarhat a brit királyi család körül. Sajtóértesülések szerint Harry herceg és Meghan Markle attól tartanak, hogy Sarah Ferguson könyvben mondja el a saját verzióját a kulisszák mögötti történésekről, ami újra reflektorfénybe helyezheti a Megxit legvitatottabb részleteit is.

Harry herceg és Meghan Markle attól tartanak, hogy Sarah Ferguson jövedelmező szerződést köthet egy mindent feltáró memoár megírására. Úgy tudni, a sussexi hercegi pár attól fél, hogy a volt yorki hercegné könyve újra felszakíthatja a brit királyi családból való kiválásuk – a sajtóban „Megxitként” emlegetett – időszakának sebeit, és olyan magánbeszélgetések is nyilvánosságra kerülhetnek, amelyek eddig a háttérben maradtak.

Forrás: Getty Images
  • Harry és Meghan Markle attól tartanak, hogy Sarah Ferguson memoárt írhat.
  • A sussexi pár fél, hogy a könyv felszínre hozza a „Megxit” időszakának titkait és magánbeszélgetéseket.
  • Ferguson több nagy kiadótól kapott ajánlatot, jelentős előleg ígéretével.
  • A kiadói érdeklődés időzítése összefügg az Epstein-ügy újabb dokumentumaival.
  • Ferguson korábban különleges barátként emlegette Epsteint, az e-mailek szerint házassági ajánlatot is tett neki.

Meghan Markle és Harry aggódnak, hogy Sarah Ferguson könyve felszínre hozhatja a Megxit titkait

A 66 éves Sarah Ferguson, aki korábban András herceg felesége volt, a hírek szerint több nagy kiadótól is ajánlatot kapott, jelentős előleg ígéretével. A megkeresések időzítése nem véletlen: ő és volt férje ismét a figyelem középpontjába kerültek a Jeffrey Epstein-ügy újabb fejleményei miatt. Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrég több millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra az elhunyt szexuális bűnelkövetővel kapcsolatban, ami ismét reflektorfénybe helyezte Ferguson és András korábbi kapcsolatát Epsteinnel. A botrány következményeként Andrást a közelmúltban letartóztatták, miután közhivatalban elkövetett visszaélés gyanúja merült fel ellene.

Ferguson neve korábban is összefonódott Epsteinnel: egykor különleges barátjaként hivatkozott rá, és olyan e-mailek is napvilágot láttak, amelyekben házassági ajánlatot tett neki. A levelezés nyilvánosságra kerülése súlyos presztízsveszteséget okozott számára.

Egy leleplező memoár mindent romba dönthet

Bennfentesek szerint a memoár lehetősége komoly aggodalmat kelt Harryben és Meghanben. 

A pár 2020-ban mondott le hivatalos királyi feladatairól, majd Kaliforniába költözött gyermekeikkel, a hatéves Archie-val és a négyéves Lilibettel. Egy forrás úgy fogalmazott: minden esély megvan arra, hogy Fergie aláír egy szerződést, és jelentős előleg fejében saját szemszögéből meséli el a történteket. Már önmagában ez a lehetőség is feszültséget okoz, hiszen ha a könyv megjelenik, a narratíva többé nem kontrollálható, és a következmények kiszámíthatatlanok lehetnek.

A forrás szerint Harry és Meghan szorosan figyelik a fejleményeket. Tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen volumenű visszaemlékezés óhatatlanul felidézné a királyi család közelmúltjának legvitatottabb időszakait, és kérdéses, milyen színben tüntetné fel az ő döntéseiket és a zárt ajtók mögött elhangzott beszélgetéseket – írja a Radar Online.

Az informátor hozzátette: Ferguson sosem volt a diplomatikus megfogalmazásairól ismert, és nem arról híres, hogy a béke kedvéért finomítaná a véleményét. Nyíltan, érzelmesen beszél a saját tapasztalatairól – ez a kiszámíthatatlanság pedig nemcsak a sussexi hercegi párt, hanem a királyi család több tagját is nyugtalansággal tölti el.

