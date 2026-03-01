„Mindig jobb akart lenni” – Sharon és Kelly Osbourne vették át Ozzy Osbourne életműdíját a 2026-os Brit Awardson

Sharon Osbourne és Kelly Osbourne szívből jövő beszéddel tisztelgett Ozzy Osbourne előtt a 2026-os Brit Awards díjátadón, ahol a néhai rocker életműdíjat vehetett volna át. A színpadon Robbie Williams is megemlékezett a Black Sabbath frontemberéről, aki tavaly júliusban, 76 évesen hunyt el mindössze két héttel azután, hogy búcsúkoncertet adott szülővárosában, Birminghamben.
- Sharon és Kelly Osbourne a 2026-os Brit Awards színpadán tisztelgett Ozzy Osbourne előtt.
- Ozzy tavaly júliusban, 76 évesen hunyt el.
- Sharon férjét a legszerényebb egomániásnak nevezte, kiemelve karrierje csúcspontjait és mélypontjait.
- Kelly Osbourne viccesen említette Ozzy kedvenc focicsapatait.
- Sharon és Kelly fekete ruhában, különböző emlékhez kötődő kiegészítőkkel tisztelgett a néhai rocker előtt.
- Robbie Williams zárta a ceremóniát az Ozzy No More Tears című slágerével.
Sharon Osbourne Ozzy Osbourne-ról: „Bárcsak itt lenne”
Sharon és lánya, Kelly Osbourne a Brit Awards 2026-os díjátadójának színpadán beszéltek Ozzy iránti szeretetükről és tiszteletükről. Sharon férjét a legszerényebb egomániásként jellemezte, és így szólt a közönséghez: „Megtiszteltetés számomra, hogy átvehetem ezt a díjat a csodálatos férjemtől. Bárcsak itt lenne, hogy maga vegye át.” Hozzátette, hogy Ozzy utálta a beszédeket, majd a rocker eredményeiről mesélt.
Sharon kiemelte Ozzy birminghami gyökereit, és azt, hogy karrierje során a világ egyik legelismertebb zenésze lett.
„Az élete tele volt rendkívüli csúcspontokkal, de nagyon-nagyon valós mélypontokkal is. Soha nem adta fel, mindig jobb akart lenni, mind személyes, mind szakmai téren”
– mondta. Hozzátette, hogy bár a turnék során a világ minden táján járt, szíve mindig Angliához kötötte, és büszke volt birminghami munkásosztálybeli származására.
A díjat Sharon nemcsak Ozzy, hanem családja, a pályafutása során segítő zenésztársai, valamint a birminghami rajongók nevében is átvehette. „Ha Ozzy ma este itt lenne velünk, megmutatná gyönyörű mosolyát, és nagyon büszke lenne, hogy ezt az általa szeretett országtól kapja. Hátrahagyott nekünk egy csodálatos életművet, amelyet az ország soha nem fog elfelejteni” – mondta Sharon.
Kelly Osbourne meghatottan köszönte meg a közönségnek az apja iránti szeretetet. Viccesen hozzátette: „Remélem, Manchester nem haragszik, de hajrá Aston Villa és Birmingham!”, utalva Ozzy kedvenc focicsapatára. A manchesteri közönség tréfás füttykoncerttel reagált, amire Sharon nevetve mondta: „Tudtam, hogy ez lesz. Megmondtam.” Sharon és Kelly a díjátadón fekete ruhában tisztelgett a néhai rocker előtt. Sharon a kabátja gallérján egy denevér alakú brossot viselt, amit néhai férje hordott, míg Kelly egy keresztet, amely szintén Ozzy-hoz tartozott.
Robbie Williams fellépése zárta a megható megemlékezést
A ceremóniát Robbie Williams zárta, aki Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos és Zakk Wylde társaságában egy éjszakára a banda frontembere lett. Az Ozzy No More Tears című slágerének előadása megható befejezése volt az eseménynek, a rajongók pedig dicsérték a tisztelgést.
Az este korábbi részében Sharon a Daily Mailnek nyilatkozva elmondta, hogy Ozzy tragikus halála óta a nagyszülői szerep az egyetlen ok, amiért úgy érzi, érdemes élni. Hamarosan érkezik fia, Jack második gyermeke, amiről így beszélt „Ó, ez a legjobb dolog a világon, ez az egyetlen ok, ami mosolyt csal az arcomra.”
Ezek is érdekelhetnek: