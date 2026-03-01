„Mindig jobb akart lenni” – Sharon és Kelly Osbourne vették át Ozzy Osbourne életműdíját a 2026-os Brit Awardson

Sharon Osbourne és Kelly Osbourne szívből jövő beszéddel tisztelgett Ozzy Osbourne előtt a 2026-os Brit Awards díjátadón, ahol a néhai rocker életműdíjat vehetett volna át. A színpadon Robbie Williams is megemlékezett a Black Sabbath frontemberéről, aki tavaly júliusban, 76 évesen hunyt el mindössze két héttel azután, hogy búcsúkoncertet adott szülővárosában, Birminghamben.

Sharon Osbourne és Kelly Osbourne vették át Ozzy Osbourne életműdíját.

Forrás: Getty Images Europe

Sharon és Kelly Osbourne a 2026-os Brit Awards színpadán tisztelgett Ozzy Osbourne előtt.

Ozzy tavaly júliusban, 76 évesen hunyt el.

Sharon férjét a legszerényebb egomániásnak nevezte, kiemelve karrierje csúcspontjait és mélypontjait.

Kelly Osbourne viccesen említette Ozzy kedvenc focicsapatait.

Sharon és Kelly fekete ruhában, különböző emlékhez kötődő kiegészítőkkel tisztelgett a néhai rocker előtt.

Robbie Williams zárta a ceremóniát az Ozzy No More Tears című slágerével.

Sharon Osbourne Ozzy Osbourne-ról: „Bárcsak itt lenne”

Sharon és lánya, Kelly Osbourne a Brit Awards 2026-os díjátadójának színpadán beszéltek Ozzy iránti szeretetükről és tiszteletükről. Sharon férjét a legszerényebb egomániásként jellemezte, és így szólt a közönséghez: „Megtiszteltetés számomra, hogy átvehetem ezt a díjat a csodálatos férjemtől. Bárcsak itt lenne, hogy maga vegye át.” Hozzátette, hogy Ozzy utálta a beszédeket, majd a rocker eredményeiről mesélt.

Sharon kiemelte Ozzy birminghami gyökereit, és azt, hogy karrierje során a világ egyik legelismertebb zenésze lett.

„Az élete tele volt rendkívüli csúcspontokkal, de nagyon-nagyon valós mélypontokkal is. Soha nem adta fel, mindig jobb akart lenni, mind személyes, mind szakmai téren”

– mondta. Hozzátette, hogy bár a turnék során a világ minden táján járt, szíve mindig Angliához kötötte, és büszke volt birminghami munkásosztálybeli származására.

A díjat Sharon nemcsak Ozzy, hanem családja, a pályafutása során segítő zenésztársai, valamint a birminghami rajongók nevében is átvehette. „Ha Ozzy ma este itt lenne velünk, megmutatná gyönyörű mosolyát, és nagyon büszke lenne, hogy ezt az általa szeretett országtól kapja. Hátrahagyott nekünk egy csodálatos életművet, amelyet az ország soha nem fog elfelejteni” – mondta Sharon.