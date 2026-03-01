Christian Bale hat órán át üvöltött a sminkben – Így készült A Menyasszony!, a modern Frankenstein-történet

Frankenstein menyasszonya megszületik, de ami utána történik, az még a teremtőit is sokkolja. A Menyasszony! nem egy klasszikus szerelmi történet.

A Menyasszony! március 5-én érkezik a mozikba.

Forrás: profimedia

A Menyasszony! kulisszatitkai: Christian Bale extrém átalakulása és a szenvedély, ami gyilkosságba torkollik Christian Bale hat órát ült naponta a sminkszékben A Menyasszony! kedvéért.

A Frankenstein-történet újragondolása szenvedélyes, törvényen kívüli szerelmet ígér.

A forgatáson kollektív „üvöltésterápia” segített túlélni a fizikai és lelki átalakulást.

A klasszikus gótikus horror új életre kel – szó szerint. A Menyasszony! című filmben a Frankenstein-történet modern, szenvedéllyel túlfűtött újragondolást kap, amelyben a szörnyeteg már nem csupán teremtmény, hanem magányos lélek is. A történet szerint Frankenstein (Christian Bale) Chicagóba utazik, hogy felkeresse a mindig új kihívásokra éhes tudóst, dr. Euphronioust (az ötszörös Oscar-jelölt Annette Bening).

A cél egyszerűnek tűnik: társat teremteni a szörnynek. Az eredmény azonban minden lesz, csak egyszerű nem.

A két tudós – és egy kis istenkomplexus – közös munkájából új élet születik: egy meggyilkolt nő (az Oscar-jelölt Jessie Buckley) testéből kel életre a menyasszony. Ám a teremtés pillanata csak a kezdet. A szenvedély, amely fellobban, nem romantikus gyertyafényben ég, hanem robbanásveszélyes érzelmekben. A törvényen kívül álló szerelmesek indulatai gyilkosságba torkollnak, és a film itt fordul át igazán sötét, vad és kiszámíthatatlan irányba.

A produkció rendezője, Maggie Gyllenhaal az 1935-ös Bride of Frankenstein újragondolásával nem pusztán tiszteleg a klasszikus Frankenstein-feldolgozások előtt, hanem új rétegeket ad a történethez. A hangsúly a magányon, az identitáson és azon a kétségbeesett vágyon van, hogy valaki végre lásson és elfogadjon minket – még akkor is, ha össze vagyunk varrva.

A film egyik legmegdöbbentőbb kulisszatitka Christian Bale átalakulása

A színész az Entertainment Weeklynek árulta el, hogy naponta hat órát töltött a sminkszékben, hogy Frankenstein szörnyévé váljon, ugyanez a mutatvány Jacob Elordinak 11 órájába került. Hat. Óra. Minden. Egyes. Nap. Jessie Buckley „mindössze” másfél órát ült a maszkjáért – ami ezek után már-már wellnesskezelésnek tűnik. Azt pedig kíváncsian várjuk, hogy a Menyasszony! jelmezei felérnek-e majd a 2025-ös netflixes Frankeinstenéhez.