Christian Bale hat órán át üvöltött a sminkben – Így készült A Menyasszony!, a modern Frankenstein-történet

profimedia - Warner Bros.
mozi előzetes ajánló Christian Bale
Hajdu Viktória
2026.03.01.
A Netflix 2025-ös felodolgzása után most itt egy újabb fejezet a szörny életéből. Christian Bale főszereplésével érkezik a mozikba a következő Frankenstein-történet, A Menyasszony!

Frankenstein menyasszonya megszületik, de ami utána történik, az még a teremtőit is sokkolja. A Menyasszony! nem egy klasszikus szerelmi történet.

A Menyasszony! március 5-én érkezik a mozikba.
Forrás: profimedia

A Menyasszony! kulisszatitkai: Christian Bale extrém átalakulása és a szenvedély, ami gyilkosságba torkollik

  • Christian Bale hat órát ült naponta a sminkszékben A Menyasszony! kedvéért.
  • A Frankenstein-történet újragondolása szenvedélyes, törvényen kívüli szerelmet ígér.
  • A forgatáson kollektív „üvöltésterápia” segített túlélni a fizikai és lelki átalakulást.

A klasszikus gótikus horror új életre kel – szó szerint. A Menyasszony! című filmben a Frankenstein-történet modern, szenvedéllyel túlfűtött újragondolást kap, amelyben a szörnyeteg már nem csupán teremtmény, hanem magányos lélek is. A történet szerint Frankenstein (Christian Bale) Chicagóba utazik, hogy felkeresse a mindig új kihívásokra éhes tudóst, dr. Euphronioust (az ötszörös Oscar-jelölt Annette Bening). 

A cél egyszerűnek tűnik: társat teremteni a szörnynek. Az eredmény azonban minden lesz, csak egyszerű nem.

A két tudós – és egy kis istenkomplexus – közös munkájából új élet születik: egy meggyilkolt nő (az Oscar-jelölt Jessie Buckley) testéből kel életre a menyasszony. Ám a teremtés pillanata csak a kezdet. A szenvedély, amely fellobban, nem romantikus gyertyafényben ég, hanem robbanásveszélyes érzelmekben. A törvényen kívül álló szerelmesek indulatai gyilkosságba torkollnak, és a film itt fordul át igazán sötét, vad és kiszámíthatatlan irányba.

A produkció rendezője, Maggie Gyllenhaal az 1935-ös Bride of Frankenstein újragondolásával nem pusztán tiszteleg a klasszikus Frankenstein-feldolgozások előtt, hanem új rétegeket ad a történethez. A hangsúly a magányon, az identitáson és azon a kétségbeesett vágyon van, hogy valaki végre lásson és elfogadjon minket – még akkor is, ha össze vagyunk varrva.

A film egyik legmegdöbbentőbb kulisszatitka Christian Bale átalakulása

A színész az Entertainment Weeklynek árulta el, hogy naponta hat órát töltött a sminkszékben, hogy Frankenstein szörnyévé váljon, ugyanez a mutatvány Jacob Elordinak 11 órájába került. Hat. Óra. Minden. Egyes. Nap. Jessie Buckley „mindössze” másfél órát ült a maszkjáért – ami ezek után már-már wellnesskezelésnek tűnik. Azt pedig kíváncsian várjuk, hogy a Menyasszony! jelmezei felérnek-e majd a 2025-ös netflixes Frankeinstenéhez.

Bale bevallotta, hogy az épelméjűség határán táncolt a hosszú, mozdulatlan órák alatt. 

„Minden nap üvöltöttem, mint az őrült”

 – mesélte. 

Nem a karakter kedvéért, hanem hogy kiengedje a felgyülemlett feszültséget. Az autóban nem merte csinálni, nehogy balesetet okozzon, egyedül sem akarta, mert attól tartott, teljesen bolondnak néznék. Így végül a stáb csatlakozott hozzá. A sminkes lakókocsi előtt egyre többen gyűltek össze, és a végére harmincfős közös üvöltéssé alakult a „terápia”. Ha valaki szerint a módszeres színészet csendes, meditatív folyamat, itt az ellenpélda.

Christian Bale nem először vállal extrém fizikai átalakulást

 Az American Psycho kedvéért fehérjedús diétával izmosodott, A gépész című filmhez négy hónap alatt 30kg-ot fogyott, napi egy almán, vízen és egy csésze kávén élve, majd a Batman: Kezdődik! előtt hat hónap alatt közel 45 kilónyi izmot pakolt magára Bruce Wayne szerepéhez. A Menyasszony! ebbe a sorba illeszkedik – csak most nem a mérleg, hanem a sminkszék lett a legnagyobb ellenfél.

A film március 5-én érkezik a mozikba a Warner Bros. forgalmazásában, és minden jel arra utal, hogy nem csupán látványos horror lesz, hanem érzelmileg is felkavaró utazás. A kérdés nem az, hogy sikerül-e életet teremteni – hanem az, hogy mit kezdünk vele, ha túl intenzív, túl szenvedélyes, túl emberi lesz.

