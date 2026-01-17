Ez 2026 legkínosabb filmes pillanata? Sophie Turner és Kit Harington csókjától a színészek és a nőzők gyomra is felfordul

Vannak filmes pillanatok, amelyek nem azért égnek bele a kollektív emlékezetünkbe, mert szépek, meghatóak vagy ikonikusak – hanem mert szuper kínosak. Nagyon. Sophie Turner és Kit Harington frissen beharangozott csókjelenete pontosan ebbe a kategóriába esik, és már most kijelenthető: 2026 elején nehéz lesz ezt überelni.

Megérkezett Sophie Turner és Kit Harrington legkínosabb filmjének előzetese.

Forrás: Getty Images

Kit Harington és Sophie Turner csókjánál rosszabbat idén még nem láttunk Sophie Turner és Kit Harington csókja idén a „legkínosabb jelenet” címre pályázik.

A Trónok harca egykori „testvérpárja” most szeretőkként tér vissza egy gótikus horrorban.

Almás láda, múltidézés és egy csipetnyi átok: jön a The Dreadful.

Megérkezett a The Dreadful első előzetese, amely február 20-án kerül mozikba, és rögtön fel is kavarta az állóvizet. A gótikus horror a középkori Angliába repít vissza minket, egészen a 15. századba, a rózsák háborújának sötét időszakába. A történet középpontjában Anne áll, aki anyósával, Morwennel él együtt a társadalom peremén – egészen addig, amíg fel nem bukkan a múltból egy férfi. Jago visszatérése nemcsak érzelmi káoszt, hanem egy megmagyarázhatatlan átkot is hoz magával, egy rejtélyes lovag képében. A családra leselkedő veszély pedig jóval nagyobb, mint elsőre azt hinnénk.

Papíron izgalmas, sötét és misztikus történet

Holott a casting az, ami igazán beszédtémává tette a filmet. Sophie Turner és Kit Harington ugyanis nem először dolgoznak együtt, de most először nem kvázi testvérekként. A Trónok harcában Sansa Stark és Havas Jon kapcsolata a legártatlanabb családi kötelékekre épült, így nem csoda, hogy a rajongók – és maguk a színészek – is furcsán reagáltak először az új dinamikára.

Turner korábban már őszintén beszélt arról, mennyire „undorító” élmény volt megcsókolni egykori sorozatbeli testvérét, most pedig Harington is megerősítette, hogy az érzés kölcsönös volt. Az E! Newsnak adott interjújában elárulta, hogy

a jelenet enyhén szólva is kínosra sikerült, főleg amikor kiderült, hogy egy ládára kell felállnia ahhoz, hogy egyáltalán elérje a jóval magasabb Turner száját.

Mint mondta, igyekezett megőrizni a méltóságát – több-kevesebb sikerrel.