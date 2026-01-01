Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök

Végre megtörik Sydney Sweeney átka? A Housemaid 2026 legjobban várj filmje lett

premier Sydney Sweeney karrier
Nagy Kata
2026.01.01.
A The Housmaid című thriller már a megjelenése előtt olyan elképesztő figyelmet kapott, amire csak kevés példa volt eddig. A kritikusok szerint ugyanis ez lehet az a mozi, ami megmentheti Sydney Sweeney haldokló karrierjét.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy manapság a csapból (de még a fürdővízből is) Sydney Sweeney folyik, ez a tény azonban nem fenyegeti azzal a 28 éves színésznőt, hogy a legnagyobb hollywoodi celebek közé kerül. 

Sydney Sweeney a The Housemaid premierén
Talán Sydney Sweeney jobban színészkedik az új filmjében, mint ahogy ezen a képen pózol. 
Forrás: Getty Images North America

Hol tart most Sydney Sweeney karrierje? 

  • Sydney Sweeney az Eufória óta Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb színésznője lett.
  • Az elmúlt években számos mozifilmet forgatott, de a kritikusok nincsenek elájulva a teljesítményétől. 
    • A januárban érkező The Housmaid azonban reménykedésre ad okot a szakértők szerint. 

Már most 2026 legfelkapottabb filmje Sydney Sweeney thrillere

Ha eddig nem egy kő alatt éltél, akkor minden bizonyára már hallottál Hollywood legújabb bombázójáról, Sydney Sweeney-ről. A szőke szépség hol a megkérdőjelezhető üzleti fogásaival, hol pedig a figyelemreméltó dekoltázsával hívja fel magára a figyelmet – persze csak akkor, amikor a fél világ nem azt találgatja, hogy vajon kivel kavar éppen

Mivel ennyire érdekli az embereket minden, ami Sydney-vel kapcsolatos, nem meglepő, hogy a 28 éves színésznő naptárja mostanában csordulásig tele van: csak idén 5 különböző filmet forgatott, a fogadtatás azonban meglehetősen vegyes volt. 

A legnagyobb meglepetés egyértelműen az volt, hogy Sydney elvállalta a profi boxolóról, Christy Martinról szóló önéletrajzi dráma főszerepét, amihez jelentős súlyt kellett felszednie, de a színésznő egyértelműen bízott abban, hogy az átalakulás majd Hilary Swank mintájára meghozza a várva-várt szobrocskát. Nos, ez nem jött be: a film elképesztően rosszul teljesített a mozikban és Sydney hírnevét és hitelességét is alaposan megtépázta. 

Nem ez volt azonban az egyetlen ilyen fiaskó: a színésznő Americana című filmje szintén olyan történelmi bukás lett, amit csak ritkán sikerül produkálni. 

Ezek után finoman szólva is izgatottan várjuk a Freida McFadden könyve alapján készülő The Housemaidet, ami január 8-tól lesz látható az itthoni mozikban. A történet középpontjában egy Millie nevű fiatal lány (Sydney Sweeney) áll, aki munkát kap egy látszólag tökéletes életet élő házaspárnál (Amanda Seyfried és Brandon Sklenar), bejárónőként. Ahogy azonban telnek a napok, Millie előtt is világossá válik, hogy semmi nem az, aminek látszik, a házat pedig egyre inkább börtönként éli meg, mintsem otthonként. 

22-12-2025 Sydney Sweeney in her new film "The Housemaid".,Image: 1061051740, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Sydney a biztonság kedvéért az új filmjében is villant egy kicsit. 
Forrás: Profimedia

Az izgalmas thriller meglepően sok pozitív kritikát kapott a külföldi kritikusoktól, így talán arra is képes lesz, hogy megmentse a megszólalásaival a fél világot magára haragító Sydney Sweeney karrierjét. 

