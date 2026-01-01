Végre megtörik Sydney Sweeney átka? A Housemaid 2026 legjobban várj filmje lett

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy manapság a csapból (de még a fürdővízből is) Sydney Sweeney folyik, ez a tény azonban nem fenyegeti azzal a 28 éves színésznőt, hogy a legnagyobb hollywoodi celebek közé kerül.

Talán Sydney Sweeney jobban színészkedik az új filmjében, mint ahogy ezen a képen pózol.

Forrás: Getty Images North America

Hol tart most Sydney Sweeney karrierje?

Sydney Sweeney az Eufória óta Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb színésznője lett.

Az elmúlt években számos mozifilmet forgatott, de a kritikusok nincsenek elájulva a teljesítményétől. A januárban érkező The Housmaid azonban reménykedésre ad okot a szakértők szerint.



Már most 2026 legfelkapottabb filmje Sydney Sweeney thrillere

Ha eddig nem egy kő alatt éltél, akkor minden bizonyára már hallottál Hollywood legújabb bombázójáról, Sydney Sweeney-ről. A szőke szépség hol a megkérdőjelezhető üzleti fogásaival, hol pedig a figyelemreméltó dekoltázsával hívja fel magára a figyelmet – persze csak akkor, amikor a fél világ nem azt találgatja, hogy vajon kivel kavar éppen.

Mivel ennyire érdekli az embereket minden, ami Sydney-vel kapcsolatos, nem meglepő, hogy a 28 éves színésznő naptárja mostanában csordulásig tele van: csak idén 5 különböző filmet forgatott, a fogadtatás azonban meglehetősen vegyes volt.

A legnagyobb meglepetés egyértelműen az volt, hogy Sydney elvállalta a profi boxolóról, Christy Martinról szóló önéletrajzi dráma főszerepét, amihez jelentős súlyt kellett felszednie, de a színésznő egyértelműen bízott abban, hogy az átalakulás majd Hilary Swank mintájára meghozza a várva-várt szobrocskát. Nos, ez nem jött be: a film elképesztően rosszul teljesített a mozikban és Sydney hírnevét és hitelességét is alaposan megtépázta.

Nem ez volt azonban az egyetlen ilyen fiaskó: a színésznő Americana című filmje szintén olyan történelmi bukás lett, amit csak ritkán sikerül produkálni.

Ezek után finoman szólva is izgatottan várjuk a Freida McFadden könyve alapján készülő The Housemaidet, ami január 8-tól lesz látható az itthoni mozikban. A történet középpontjában egy Millie nevű fiatal lány (Sydney Sweeney) áll, aki munkát kap egy látszólag tökéletes életet élő házaspárnál (Amanda Seyfried és Brandon Sklenar), bejárónőként. Ahogy azonban telnek a napok, Millie előtt is világossá válik, hogy semmi nem az, aminek látszik, a házat pedig egyre inkább börtönként éli meg, mintsem otthonként.