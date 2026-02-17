Téli koktél a legjavából: ez a juharszirupos, fahéjas zabtejkoktél felmelegít és édesen körbeölel

Nincs mese, kikiáltottuk: ez a legtutibb téli koktél, mellyel átvészelheted a jeges időszak utolsó rúgásait is! Nyugi, ha valaki mással bújnál el az üvöltő szelek elől, annak is a kedvencévé fog válni a juharszirupkoktélunk!

Ha ezt a téli koktélt kipróbálod, többé más forró italt nem is akarsz majd inni!

Téli bekuckózás, vagyis self-care mesterfokon

A self-care, vagyis az öngondoskodás a glow up egyik legfontosabb része. Ha ugyanis nem ápolod a tested-lelked, hogy várod el, hogy a külsőd ragyogó és csábító legyen? Viszont ne csak akkor számíts glow upra, ha épp egy szerelmes éjszakára készülsz, magad miatt is törekedj a self-care-re! Az öngondoskodás egyáltalán nem önzés, a szervezetednek ugyanis szüksége van a reguláris én időre. Gondolj bele, kint vagy a külvilágban, emberek között vagy, dolgozol, folyton csak hajtod magad, sőt még otthon is gürizel – és milyen kevésszer tekintesz abba a kis sarokba, ahol csak te vagy a lelkeddel!

Az én időt bárhogyan lehet tölteni, a lényeg, hogy magadért csináld! Egy forró fürdő relaxáló zenével, egy kellemes könyv, egy finom vacsora, vagy éppen egy filmmaraton édességekkel megkoronázva – a választás csak rajtad áll!

A hideg, téli időszakban viszont kétségtelen, hogy igazán szívet melengető egy hosszú nap vagy hét után, ha az ágyból nézhetjük a kedvenc filmjeinket. A legkultikusabb 2000-es évekbeli csajos filmeket néznéd meg, vagy Harry Potter-maratonnal kuckóznál be? Egyikkel sem fogsz mellé lőni, viszont egy dologra szükséged lesz hozzá: egy jó forró, téli italra! És nekünk meg is van a legjobb receptünk hozzá.

A juharszirupos, fahéjas zabtejkoktél receptje

Persze-persze, alkoholmentes koktélok között lehet találni ékköveket, de mi most nem a csajbulis koktélokról beszélünk. Erre a bekuckózásra olyan nedű kell, ami azt súgja gyengéden, hogy „itt vagyok, felmelegítelek, és szövetkezve a paplannal itt tartalak kicsit, hogy pihenj és feltöltődj”. Nem kell hozzá társaság, nem kell hozzá megfelelés, csak te kellesz hozzá, a pizsamád és az én időd! Felkészültél?

Hozzávalók:

1 csésze zabpehely

4 csésze víz

2-3 evőkanál juharszirup

1 tk. őrölt fahéj (plusz egy kevés a díszítéshez)

1 csipet só

Elkészítés:

Áztasd be a zabpelyhet vízben legalább 30 percig, majd szűrd és öblítsd le alaposan a zabot hideg víz alatt. Egy turmixgépben keverd össze a leöblített zabpelyhet 4 csésze friss vízzel. Kb. 30 másodpercig keverd magas fokozaton, amíg sima textúrát nem kapsz. Szűrd át a keveréket egy finom szitán vagy egy növényi tejkészítő zsákon (bármilyen szűrőzacskó megfelel), hogy eltávolítsd a zabpépet. Öntsd vissza a leszűrt zabtejet a turmixgépbe, majd add hozzá a juharszirupot, az őrölt fahéjat és a csipet sót. Keverd még 10 másodpercig, hogy az ízek jól elkeveredjenek. Öntsd át a turmixot egy lábosba, és alacsony lángon melegítsd fel. Ne felejtsd el időnként megkeverni! Tálald egy hangulatos bögrében vagy pohárban, díszítésképp pedig szórj rá egy kis fahéjat, vagy ha extrán édesszájú vagy, akkor önts a tetejére még egy kis juharszirupot.

Tipp az elkészítéshez Ha nincs kedved a zabtej macerás elkészítéséhez, akkor használj bolti zabtejet, azzal is ugyanolyan ínycsiklandóan lágy lesz a koktélod.

Krémes, téli koktél a legtökéletesebb bekuckózáshoz Könnyű, selymesen lágy és persze isteni finom. Ezt a téli, forró italt vétek lenne kihagyni. Vigyázz, mert a koktél még a bekuckózós maratonjaid is megédesíti! Sőt, akár ragályos is lehet: ha ugyanis mással is megkóstoltatod, ő is egyből ágynak dől az édes gyönyörtől, mely tökéletesen keretezi a pihentető feltöltődést.

