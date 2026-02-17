Téli koktél a legjavából: ez a juharszirupos, fahéjas zabtejkoktél felmelegít és édesen körbeölel

Nincs mese, kikiáltottuk: ez a legtutibb téli koktél, mellyel átvészelheted a jeges időszak utolsó rúgásait is! Nyugi, ha valaki mással bújnál el az üvöltő szelek elől, annak is a kedvencévé fog válni a juharszirupkoktélunk!
Téli bekuckózás, vagyis self-care mesterfokon
A self-care, vagyis az öngondoskodás a glow up egyik legfontosabb része. Ha ugyanis nem ápolod a tested-lelked, hogy várod el, hogy a külsőd ragyogó és csábító legyen? Viszont ne csak akkor számíts glow upra, ha épp egy szerelmes éjszakára készülsz, magad miatt is törekedj a self-care-re! Az öngondoskodás egyáltalán nem önzés, a szervezetednek ugyanis szüksége van a reguláris én időre. Gondolj bele, kint vagy a külvilágban, emberek között vagy, dolgozol, folyton csak hajtod magad, sőt még otthon is gürizel – és milyen kevésszer tekintesz abba a kis sarokba, ahol csak te vagy a lelkeddel!
Az én időt bárhogyan lehet tölteni, a lényeg, hogy magadért csináld! Egy forró fürdő relaxáló zenével, egy kellemes könyv, egy finom vacsora, vagy éppen egy filmmaraton édességekkel megkoronázva – a választás csak rajtad áll!
A hideg, téli időszakban viszont kétségtelen, hogy igazán szívet melengető egy hosszú nap vagy hét után, ha az ágyból nézhetjük a kedvenc filmjeinket. A legkultikusabb 2000-es évekbeli csajos filmeket néznéd meg, vagy Harry Potter-maratonnal kuckóznál be? Egyikkel sem fogsz mellé lőni, viszont egy dologra szükséged lesz hozzá: egy jó forró, téli italra! És nekünk meg is van a legjobb receptünk hozzá.
A juharszirupos, fahéjas zabtejkoktél receptje
Persze-persze, alkoholmentes koktélok között lehet találni ékköveket, de mi most nem a csajbulis koktélokról beszélünk. Erre a bekuckózásra olyan nedű kell, ami azt súgja gyengéden, hogy „itt vagyok, felmelegítelek, és szövetkezve a paplannal itt tartalak kicsit, hogy pihenj és feltöltődj”. Nem kell hozzá társaság, nem kell hozzá megfelelés, csak te kellesz hozzá, a pizsamád és az én időd! Felkészültél?
Hozzávalók:
- 1 csésze zabpehely
- 4 csésze víz
- 2-3 evőkanál juharszirup
- 1 tk. őrölt fahéj (plusz egy kevés a díszítéshez)
- 1 csipet só
Elkészítés:
- Áztasd be a zabpelyhet vízben legalább 30 percig, majd szűrd és öblítsd le alaposan a zabot hideg víz alatt.
- Egy turmixgépben keverd össze a leöblített zabpelyhet 4 csésze friss vízzel. Kb. 30 másodpercig keverd magas fokozaton, amíg sima textúrát nem kapsz.
- Szűrd át a keveréket egy finom szitán vagy egy növényi tejkészítő zsákon (bármilyen szűrőzacskó megfelel), hogy eltávolítsd a zabpépet.
- Öntsd vissza a leszűrt zabtejet a turmixgépbe, majd add hozzá a juharszirupot, az őrölt fahéjat és a csipet sót. Keverd még 10 másodpercig, hogy az ízek jól elkeveredjenek.
- Öntsd át a turmixot egy lábosba, és alacsony lángon melegítsd fel. Ne felejtsd el időnként megkeverni!
- Tálald egy hangulatos bögrében vagy pohárban, díszítésképp pedig szórj rá egy kis fahéjat, vagy ha extrán édesszájú vagy, akkor önts a tetejére még egy kis juharszirupot.
Tipp az elkészítéshez
Ha nincs kedved a zabtej macerás elkészítéséhez, akkor használj bolti zabtejet, azzal is ugyanolyan ínycsiklandóan lágy lesz a koktélod.
Krémes, téli koktél a legtökéletesebb bekuckózáshoz
Könnyű, selymesen lágy és persze isteni finom. Ezt a téli, forró italt vétek lenne kihagyni. Vigyázz, mert a koktél még a bekuckózós maratonjaid is megédesíti! Sőt, akár ragályos is lehet: ha ugyanis mással is megkóstoltatod, ő is egyből ágynak dől az édes gyönyörtől, mely tökéletesen keretezi a pihentető feltöltődést.
Ha még több koktélreceptre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!