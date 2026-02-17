A sikeres magyar márka, a NUBU is bemutatkozott a Budapest Central European Fashion Weeken. A 2026/2027-es őszi-téli kollekció izgalmas, természetközeli atmoszférájával nyűgözte le a részvevőket.
Hatalmas siker volt a NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójának bemutatója
Az idei 2026/2027-es őszi-téli kollekciót a NUBU alapítója Garam Judit – aki a 2021-es tokiói nyári olimpiára tervezte a magyar versenyzők ruháit – alkotta tervezőasszisztensével, Borcsik Lizával. A téli szezon ruháiban a gyapjúszövet és az újrahasznosított selyem dominál, a textúrákat kézi nemezeléssel és kézi festési technikákkal tették még egyedibbé. A tervező többek között arról is beszélt, hogy nagyon fontos számára a közönsége – azok a magyar férfiak és nők, akik számára nélkülözhetetlen a személyiség, a funkcionalitás és a művészi szabadság a divatban.
Beszélgetésünket a kollekció tervezőjével és a NUBU márka alapítójával, Garam Judittal itt olvashatod. A 2026-os Budapest Central European Fashion Weekről bővebb információkat pedig ebben a cikkünkben találsz.
