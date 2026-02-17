A sikeres magyar márka, a NUBU is bemutatkozott a Budapest Central European Fashion Weeken. A 2026/2027-es őszi-téli kollekció izgalmas, természetközeli atmoszférájával nyűgözte le a részvevőket.

A NUBU új kollekciójában az elmosódott színátmenetek és a különleges textúrák tették rá a Budapest Central European Fashion Week i-jére a pontot.

Forrás: MW

Hatalmas siker volt a NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójának bemutatója

Az idei 2026/2027-es őszi-téli kollekciót a NUBU alapítója Garam Judit – aki a 2021-es tokiói nyári olimpiára tervezte a magyar versenyzők ruháit – alkotta tervezőasszisztensével, Borcsik Lizával. A téli szezon ruháiban a gyapjúszövet és az újrahasznosított selyem dominál, a textúrákat kézi nemezeléssel és kézi festési technikákkal tették még egyedibbé. A tervező többek között arról is beszélt, hogy nagyon fontos számára a közönsége – azok a magyar férfiak és nők, akik számára nélkülözhetetlen a személyiség, a funkcionalitás és a művészi szabadság a divatban.

Nézd meg videónkat a bemutatóról!

@life.hu_official Ilyen volt a NUBU 2026/2027-es őszi-téli kollekciójának divatbemutatója A Budapest Central European Fashion Week idén is megrendezésre került a Szépművészeti Múzeum gyönyörű falai között, ahol természetesen a NUBU és képviselte magát. #life #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou #life #BudapestCentralEuropeanFashionWeek #BCEFW2026 #fashionweek #NUBU ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

