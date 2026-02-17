A katonaságtól Hollywood csúcsára jutott: Robert Duvall egy magyar filmnek is köszönheti sikerét

Gyászba borult a világ. Február 15-én elvesztettük a Keresztapa Tom Hagenjét, Robert Duvallt. A 95 éves színész békés körülmények között, a szerettei körében vesztette életét virginiai otthonában. Az Oscar-díjas színész élete során 87 különböző alkotásban mutatta meg elképesztő tehetségét, ikonikus alakításai pedig örökre velünk maradnak a filmvásznon.
Robert Duvall halála
- A világhírű színész február 15-én vesztette életét.
- Halálának okát nem árulta el a családja
- Az Oscar-díjas színész a virginiai otthonában békés körülmények között hunyt el, szerettei körében
- A 95 éves filmsztár élete során négyszer nősült, felesége, Luciana ott volt vele az utolsó pillanatokban is
- Robert Duvall egészen 2022-ig aktívan színészkedett, ebben az évben pedig két filmben is szerepelt, ezután vonult vissza 91 évesen a szakmától
Érdekességek Robert Duvall életéről
A világhírű színész – akit a legtöbben a Keresztapából ismernek – életének 95. évében hunyt el a szerettei körében. Robert Duvall filmek sokaságában játszott pályafutása során, a már említett Keresztapa mellett láthattuk őt az Apoklipszis mostban, a Ne bántsátok a feketerigót! című alkotásban, egészen 2022-ig aktívan színészkedett, legutóbb a Halványkék szemek című filmben tűnt fel. Összeszedtük, milyen érdekességeket érdemes tudni a színészről.
1. Robert Duvall házastársai: nem mindennapi magánélet
Robert Duvall négyszer nősült, utolsó feleségével, Lucianával 2004-ben házasodott össze. Végül ez a kapcsolata bizonyult a legtartósabbnak, ugyanis 22 éven keresztül voltak társai és támaszai egymásnak. További érdekesség, hogy az özvegy 41 évvel volt fiatalabb Duvallnál, még jelenleg is csak 54 éves.
A színésznek egyik házasságából sem született gyermeke, korábban egy interjúban még viccelődött is vele, hogy valószínűleg nemzőképtelen:
„Előfordulhat, hogy vaktölténnyel lövöldözöm" – nyilatkozta korábban nevetve Duvall.
2. Egy gyerekkori barátság, ami 5 Oscar-díjat nyert
Nincs még egy olyan baráti társaság a világon, amelynek tagjai összesen 5 Oscar-díjat zsebeltek be életük során. Pedig a Robert Duvall, Gene Hackman és Dustin Hoffman nevével fémjelzett triumvirátus egy aprócska albérletből egészen Hollywood csúcsáig menetelt. Köztudott, hogy a sztárok több évtizedes barátságot ápoltak egymással és külön érdekesség, hogy pályakezdő korukban egy albérleten osztoztak New Yorkban. A szegény színészpalánták hosszú időn keresztül közösen bérelték az ingatlant, később pedig megjelentek egymás filmjeiben is. A többi pedig már történelem: Dustin Hoffman kettőt, Gene Hackman kettőt, Robert Duvall pedig egy Oscar-díjat szerzett karrierje során.
3. Főszerepet vállalt a magyar stábbal készült Sztálin című filmben
Robert Duvall filmjei között rengeteg kasszasikert és mély üzenetű drámát találhatunk, de azt tudtátok, hogy a karrierje elején még egy magyar-amerikai közös produkcióban is szerepelt? Ő játszotta a címszereplő diktátort az 1992-es Sztálin című filmben. A forgatások javát az eredeti helyszíneken szerették volna forgatni, ezért Duvall különleges engedélyt kapott rá, hogy belépjen a Kreml épületébe. Ezen kívül a munkálatok nagy része Budapesten zajlott, ahol a feltörekvő színész több történelmi helyszínen is járt. A film végül négy Emmy-díjat és három Golden Globe-díjat nyert, a kritikusok pedig külön kiemelték Duvall játékát és Zsigmond Vilmos operatőri munkáját.
4. Nem csak a filmvásznon számított veteránnak
Duvall a marcona és férfias vonásaival sokszor játszott tiszteket és leszerelt katonákat a filmjeiben, azonban kevesen tudják róla, hogy valóban katonacsaládból származott és ő maga is viselt fegyvert az oldalán. Édesapja, William Howard Duvall magasrangú katonatiszt volt, aki karrierje során elérte az admirális rangfokozatot is. Nem véletlen, hogy a kis Robert Duvall is beállt a seregbe és két éven keresztül szolgálta az amerikai védelmi erőket. Leszerelése után azonban a színészet felé vette az irányt és 1955-től már a The Neighborhood Playhouse-ban tanult.
5. Majdnem életét vesztette egy forgatás során
Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a világsztár a halála előtti utolsó bejegyzésében maga árulta el, hogy halálközeli élménye volt a Leharcolt oroszlánok forgatása során.
„Egyik nap a Leharcolt oroszlánok forgatása közben pont végeztem a munkával, amikor megtudtam, hogy kiszökött a ketrecéből a filmben látható oroszlán. Mindössze pár méterre tőlem történt az eset. Ha akkor felém fordult volna, akkor ma már nem lehetnék itt" – elevenítette fel Duvall.
5 + 1 Megjósolták Robert Duvall halálát
Egy honlap minden évben közzétesz egy morbid összeállítást a világsztárok feketelistája néven, amelyen 100 olyan híresség neve szerepel, akik várhatóan életüket veszítik. Robert Duvall színész 2023-ban a 32. helyen szerepelt ezen a listán.
