A katonaságtól Hollywood csúcsára jutott: Robert Duvall egy magyar filmnek is köszönheti sikerét

Gyászba borult a világ. Február 15-én elvesztettük a Keresztapa Tom Hagenjét, Robert Duvallt. A 95 éves színész békés körülmények között, a szerettei körében vesztette életét virginiai otthonában. Az Oscar-díjas színész élete során 87 különböző alkotásban mutatta meg elképesztő tehetségét, ikonikus alakításai pedig örökre velünk maradnak a filmvásznon.

Elhunyt Robert Duvall Oscar-díjas színész és rendező

Forrás: Sygma

Robert Duvall halála A világhírű színész február 15-én vesztette életét.

február 15-én vesztette életét. Halálának okát nem árulta el a családja

Az Oscar-díjas színész a virginiai otthonában békés körülmények között hunyt el, szerettei körében

A 95 éves filmsztár élete során négyszer nősült, felesége, Luciana ott volt vele az utolsó pillanatokban is

Robert Duvall egészen 2022-ig aktívan színészkedett, ebben az évben pedig két filmben is szerepelt, ezután vonult vissza 91 évesen a szakmától

Érdekességek Robert Duvall életéről

A világhírű színész – akit a legtöbben a Keresztapából ismernek – életének 95. évében hunyt el a szerettei körében. Robert Duvall filmek sokaságában játszott pályafutása során, a már említett Keresztapa mellett láthattuk őt az Apoklipszis mostban, a Ne bántsátok a feketerigót! című alkotásban, egészen 2022-ig aktívan színészkedett, legutóbb a Halványkék szemek című filmben tűnt fel. Összeszedtük, milyen érdekességeket érdemes tudni a színészről.

1. Robert Duvall házastársai: nem mindennapi magánélet

Robert Duvall négyszer nősült, utolsó feleségével, Lucianával 2004-ben házasodott össze. Végül ez a kapcsolata bizonyult a legtartósabbnak, ugyanis 22 éven keresztül voltak társai és támaszai egymásnak. További érdekesség, hogy az özvegy 41 évvel volt fiatalabb Duvallnál, még jelenleg is csak 54 éves.

A színésznek egyik házasságából sem született gyermeke, korábban egy interjúban még viccelődött is vele, hogy valószínűleg nemzőképtelen:

„Előfordulhat, hogy vaktölténnyel lövöldözöm" – nyilatkozta korábban nevetve Duvall.

Robert Duvall felesége, Luciana 41 évvel volt fiatalabb a férjétől.

Forrás: Getty Images North America

2. Egy gyerekkori barátság, ami 5 Oscar-díjat nyert

Nincs még egy olyan baráti társaság a világon, amelynek tagjai összesen 5 Oscar-díjat zsebeltek be életük során. Pedig a Robert Duvall, Gene Hackman és Dustin Hoffman nevével fémjelzett triumvirátus egy aprócska albérletből egészen Hollywood csúcsáig menetelt. Köztudott, hogy a sztárok több évtizedes barátságot ápoltak egymással és külön érdekesség, hogy pályakezdő korukban egy albérleten osztoztak New Yorkban. A szegény színészpalánták hosszú időn keresztül közösen bérelték az ingatlant, később pedig megjelentek egymás filmjeiben is. A többi pedig már történelem: Dustin Hoffman kettőt, Gene Hackman kettőt, Robert Duvall pedig egy Oscar-díjat szerzett karrierje során.