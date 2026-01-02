Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat Benjámin, Genovéva

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
békülés

Victoria Beckham megható üzenetet küldött az elhidegült fiának - Fotó

békülés David Beckham Brooklyn Beckham Victoria Beckham
Komáromi Bence
2026.01.02.
Az elmúlt napokban David Beckham és a felesége is nyilvánvalóvá tette, hogy szeretnének kibékülni az elhidegült fiukkal. Victoria Beckham most egy gyerekkori fotóval üzent a legidősebb fiának.

A férje után Victoria Beckham is úgy döntött, hogy kifejezi szeretét az elhidegül fia, Brooklyn Beckham felé. A szülők szilveszter alkalmából mindegyik gyermekükről töltöttek fel fotókat az Instagram-oldalukra, azonban ezekről a képekről feltűnően hiányzott a legidősebb csemetéjük. Később azonban David Beckham és a felesége is külön bejegyzést szentelt Brooklynnak.

David Beckham és Victoria Beckham mindent megtesznek azért, hogy kibéküljenek Brooklynnal
David Beckham és Victoria Beckham mindent megtesznek azért, hogy kibéküljenek Brooklynnal
Forrás: Northfoto
  • David Beckham a 2025-öt összefoglaló Instagram-posztjában egyetlen közös fotót sem tett ki legidősebb fiáról, Brooklyn Peltz Beckhamről.
  • Néhány órával később azonban az Instagram-sztorijában régi családi képet osztott meg, amelyen Brooklynnal szerepel.
  • Mindez azután történt, amikor Cruz Beckham pár napja arról beszélt, hogy Brooklyn letiltotta a családtagokat az Instagramon.

Victoria Beckham is üzent a fiának

Most a Page Six szúrta ki, hogy a divatikon sem hagyta ki a lehetőséget, hogy békejobbot nyújtson Brooklynnak. Szerdán egy olyan fotót töltött fel a közösségi médiába, amelyen a kiskorú fia és az apja láthatóak, amikor még együtt volt az egész család. Az eredeti képet maga David Beckham osztotta meg azzal a szöveggel, hogy: „Nagyon szeretlek mindannyiótokat!"

Most Victoria újra megosztotta ezt a képet, ezzel pedig egyértelművé tette, hogy számára is nagyon fontos, hogy újra egyesüljön a családjuk:

Victoria Beckham is megosztotta a fia, Brooklyn gyerekkori fotóját
Victoria Beckham is megosztotta a fia, Brooklyn Beckham gyerekkori fotóját
Forrás: Instagram

Szívszorító poszt: újév alkalmából üzent elhidegült fiának David Beckham – Fotó

Nagy visszhangot váltott ki, hogy David Beckham az év végi összefoglaló posztjában egyetlen fotón sem mutatta legidősebb fiát, Brooklynt. Néhány órával később azonban már régi közös képeket tett ki róla, és nyilvánosan üzente: a családja az élete mindene.

Kiderült a titok: ezért nem láthatták az emberek Holly Ramsay menyasszonyi ruháját

A hétvégén egy titkos esküvő keretében megházasodott Gordon Ramsay lánya. Holly Ramsay és olimpikon szerelme, Adam Peaty a Bathi apátságban mondták ki a boldogító igent.

Szó sincs békülésről: Brooklyn Beckham újabb lépéssel került távolabb a szüleitől

Úgy fest, hiába közelednek az ünnepek, Brooklyn Beckhamnek esze ágában sincs kibékülni szüleivel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu