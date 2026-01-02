Victoria Beckham megható üzenetet küldött az elhidegült fiának - Fotó

A férje után Victoria Beckham is úgy döntött, hogy kifejezi szeretét az elhidegül fia, Brooklyn Beckham felé. A szülők szilveszter alkalmából mindegyik gyermekükről töltöttek fel fotókat az Instagram-oldalukra, azonban ezekről a képekről feltűnően hiányzott a legidősebb csemetéjük. Később azonban David Beckham és a felesége is külön bejegyzést szentelt Brooklynnak.

David Beckham és Victoria Beckham mindent megtesznek azért, hogy kibéküljenek Brooklynnal

Forrás: Northfoto

David Beckham a 2025-öt összefoglaló Instagram-posztjában egyetlen közös fotót sem tett ki legidősebb fiáról, Brooklyn Peltz Beckhamről.

Néhány órával később azonban az Instagram-sztorijában régi családi képet osztott meg, amelyen Brooklynnal szerepel.

Mindez azután történt, amikor Cruz Beckham pár napja arról beszélt, hogy Brooklyn letiltotta a családtagokat az Instagramon.

Victoria Beckham is üzent a fiának

Most a Page Six szúrta ki, hogy a divatikon sem hagyta ki a lehetőséget, hogy békejobbot nyújtson Brooklynnak. Szerdán egy olyan fotót töltött fel a közösségi médiába, amelyen a kiskorú fia és az apja láthatóak, amikor még együtt volt az egész család. Az eredeti képet maga David Beckham osztotta meg azzal a szöveggel, hogy: „Nagyon szeretlek mindannyiótokat!"

Most Victoria újra megosztotta ezt a képet, ezzel pedig egyértelművé tette, hogy számára is nagyon fontos, hogy újra egyesüljön a családjuk: