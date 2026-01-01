Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 2., péntek

Szívszorító poszt: újév alkalmából üzent elhidegült fiának David Beckham – Fotó

Horváth Angéla
2026.01.01.
Nagy visszhangot váltott ki, hogy David Beckham az év végi összefoglaló posztjában egyetlen fotón sem mutatta legidősebb fiát, Brooklynt. Néhány órával később azonban már régi közös képeket tett ki róla, és nyilvánosan üzente: a családja az élete mindene.

David Beckham az év utolsó napján képes összefoglalóval búcsúztatta 2025-öt az Instagramon. A posztban húsz fotóval mutatta meg az elmúlt hónapok legfontosabb pillanatait: az 50. születésnapjától kezdve egészen addig a novemberi napig, amikor Károly király a Windsor-kastélyban lovaggá ütötte a sportban és a jótékonyságban végzett munkájáért. A futballlegenda azt írta, rendkívül szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen évet tudhat maga mögött, és külön köszönetet mondott a feleségének, a gyerekeinek, a barátainak és mindazoknak, akikkel nap mint nap együtt dolgozik – szerinte nélkülük mindez nem jöhetett volna létre.

David Beckham és Victoria Beckham - Hónapok óta nincsenek jóban megidősebb gyermekükkel, Brooklynnal
Forrás: Instagram
  • David Beckham a 2025-öt összefoglaló Instagram-posztjában egyetlen közös fotót sem tett ki legidősebb fiáról, Brooklyn Peltz Beckhamről.
  • Néhány órával később azonban az Instagram-sztorijában régi családi képet osztott meg, amelyen Brooklynnal szerepel.
  • Mindez azután történt, amikor Cruz Beckham pár napja arról beszélt, hogy Brooklyn letiltotta a családtagokat az Instagramon.

David Beckham régi fotóval üzent a fiának

A rajongók gyorsan észrevették, hogy az évösszegzőből kimaradt valaki: egyetlen fotón sem tűnt fel a 26 éves Brooklyn Peltz Beckham. Köztudott, hogy a fiú távolságot tart a családjától, hónapok óta a Beckham család botrányától hangos a sajtó. Néhány órával később azonban David Beckham az Instagram-sztorijában korrigálta a dolgot. Egy fekete-fehér fotót osztott meg, amelyen ő és a még kicsi Brooklyn látható, a képhez pedig annyit írt: „Nagyon szeretlek!” Ezután egy régi családi fotó következett, amelyen Victoria, Brooklyn, valamint a három másik gyerek – a 23 éves Romeo, a 20 éves Cruz és a 14 éves Harper – is látható nem sokkal Harper születése után. Ehhez azt a szöveget fűzte az egykori focista: „Ti vagytok az életem.”

David Beckham ezzel a fotóval üzent Brooklynnak
Forrás: Instagram

Miért nincs jóban a szüleivel Brooklyn Beckham?

A külföldi sajtó szerint a feszültség gyökere egészen 2022-ig nyúlik vissza, amikor Brooklyn és felesége, Nicola Peltz az esküvőjükre készültek. Akkoriban arról szóltak a hírek, hogy Nicola és Victoria Beckham között robbant ki a balhé, mert a menyasszony végül nem Victoria valamelyik ruháját viselte a nagy napon, pedig korábban úgy tűnt, erre készülnek. 2025 elején egy forrás a People magazinnak azt mondta, hogy a családon belüli nézeteltérésekről szóló pletykák nem teljesen alaptalanok, ugyanakkor egy másik bennfentes hangsúlyozta: az esküvői ruháról szóló történet közel sem úgy zajlott, ahogyan azt a bulvársajtóban leírták.

