Szívszorító poszt: újév alkalmából üzent elhidegült fiának David Beckham – Fotó

David Beckham az év utolsó napján képes összefoglalóval búcsúztatta 2025-öt az Instagramon. A posztban húsz fotóval mutatta meg az elmúlt hónapok legfontosabb pillanatait: az 50. születésnapjától kezdve egészen addig a novemberi napig, amikor Károly király a Windsor-kastélyban lovaggá ütötte a sportban és a jótékonyságban végzett munkájáért. A futballlegenda azt írta, rendkívül szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen évet tudhat maga mögött, és külön köszönetet mondott a feleségének, a gyerekeinek, a barátainak és mindazoknak, akikkel nap mint nap együtt dolgozik – szerinte nélkülük mindez nem jöhetett volna létre.

David Beckham és Victoria Beckham - Hónapok óta nincsenek jóban megidősebb gyermekükkel, Brooklynnal

David Beckham a 2025-öt összefoglaló Instagram-posztjában egyetlen közös fotót sem tett ki legidősebb fiáról, Brooklyn Peltz Beckhamről.

Néhány órával később azonban az Instagram-sztorijában régi családi képet osztott meg, amelyen Brooklynnal szerepel.

Mindez azután történt, amikor Cruz Beckham pár napja arról beszélt, hogy Brooklyn letiltotta a családtagokat az Instagramon.

David Beckham régi fotóval üzent a fiának

A rajongók gyorsan észrevették, hogy az évösszegzőből kimaradt valaki: egyetlen fotón sem tűnt fel a 26 éves Brooklyn Peltz Beckham. Köztudott, hogy a fiú távolságot tart a családjától, hónapok óta a Beckham család botrányától hangos a sajtó. Néhány órával később azonban David Beckham az Instagram-sztorijában korrigálta a dolgot. Egy fekete-fehér fotót osztott meg, amelyen ő és a még kicsi Brooklyn látható, a képhez pedig annyit írt: „Nagyon szeretlek!” Ezután egy régi családi fotó következett, amelyen Victoria, Brooklyn, valamint a három másik gyerek – a 23 éves Romeo, a 20 éves Cruz és a 14 éves Harper – is látható nem sokkal Harper születése után. Ehhez azt a szöveget fűzte az egykori focista: „Ti vagytok az életem.”

David Beckham ezzel a fotóval üzent Brooklynnak

Miért nincs jóban a szüleivel Brooklyn Beckham?

A külföldi sajtó szerint a feszültség gyökere egészen 2022-ig nyúlik vissza, amikor Brooklyn és felesége, Nicola Peltz az esküvőjükre készültek. Akkoriban arról szóltak a hírek, hogy Nicola és Victoria Beckham között robbant ki a balhé, mert a menyasszony végül nem Victoria valamelyik ruháját viselte a nagy napon, pedig korábban úgy tűnt, erre készülnek. 2025 elején egy forrás a People magazinnak azt mondta, hogy a családon belüli nézeteltérésekről szóló pletykák nem teljesen alaptalanok, ugyanakkor egy másik bennfentes hangsúlyozta: az esküvői ruháról szóló történet közel sem úgy zajlott, ahogyan azt a bulvársajtóban leírták.