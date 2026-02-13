Megdöbbentő fotó: smink nélküli szelfit tett közzé Sharon Stone

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Amikor a színésznőre gondolunk, a legtöbbször az Elemi ösztön-beli alakítása jut eszünkbe. Sharon Stone ma már 67 éves, átesett egy sztrókon, felépült, és ragyogóan néz ki. Ezt valószínűleg ő maga is tudja, a legutóbb ugyanis smink nélkül mutatta meg arcát az Instagramon.

Egyre több híresség mutatja meg az arcát makeup nélkül, a rajongók pedig többnyire imádják ezeket a természetes fotókat. Ezúttal Sharon Stone fotózta le festetlen arcát és nem meglepő módon pozitív kommentek árasztották el a közösségi oldalát. 

Sharon Stone részt vesz az Amerikai Szívgyógyászati ​​Társaság 2025-ös Red Dress Collection koncertjén a Jazz at Lincoln Centerben, 2025. január 30-án.
Sharon Stone-t többnyire sminkben láthatja a nagyközönség.
Forrás: Getty Images North America

Sharon Stone: „Önarckép a szállodámban” 

A 67 éves színésznőt láthattuk már nagyon kevés sminkkel az arcán, 2024-ben például a Governors Awards díjátadón alig volt kifestve. Nem sokkal előtte az InStyle-nak adott interjúban beszélt a hírnévvel kapcsolatos tévhitekről és a közszereplői léttel járó kemény valóságról, és arról, hogy nagyon fárasztó folyton a legjobb formában lenni. 

Sharon Stone most Bécsbe utazott, és teljesen natúr arcát mutatta meg a követőinek: „Az időeltolódás után... önarckép a szállodámban” − írta a képhez.

66 évesen címlapfotózást vállalt Sharon Stone

Smink ide vagy oda az Elemi ösztön színésznőjének nem kell bizonygatnia, hogy 67 évesen is bombázó.  2025-ben a Harper’s Bazaar felkérte, hogy szerepeljen a szeptemberi lapszám borítóján. Stone boldogan igent mondott és vállalta a merész fotózást. 

Mellőzöttnek érzi magát Sharon Stone

Sharon Stone még 2001-ben kapott agyvérzést, amiből végül sikeresen felépült, de ahogy fogalmazott, nem teljes a boldogsága. Korábban arról beszélt, hogy a betegség rengeteg mindent elvett tőle. A színésznő egy interjúban elmondta, körülbelül 18 millió dollárnyi megtakarítását veszítette el a sztrókját követően és elvesztette a gyerekei felügyeleti jogát is. Tönkrement a karrierje, és már nem kap felkéréseket, pedig szinte bármilyen szerepnek örülne. A teljes gyógyulásához körülbelül 7 év kellett, és addig a körülötte lévők kihasználták, hogy nem teljesen saját maga.  Ugyanekkor azt is elárulta, hogy a sztrók 100 százalékban megváltoztatta agya működését és gondolkodásmódját.

Spirituális élményei vannak

Sharon Stone az év elején azt nyilatkozta, hogy elhunyt szerettei és a gyász hatására sokkal érzékenyebbé vált. Saját bevallása szerint halott emberek szellemeivel beszélget, miközben festményeihez merít inspirációt. Úgy véli, ezek a spirituális élmények mélyen befolyásolják művészi munkásságát, és segítenek feldolgoznia az elmúlt évek súlyos veszteségeit.

