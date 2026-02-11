65 évesen is bombázó: bikiniben pózol a Dirty Dancing Babyje, Jennifer Grey – Fotó

Jennifer Grey, a Dirty Dancing Babyje ismét bebizonyította, hogy Babyt senki nem ültetheti a sarokba. A színésznő 65 évesen is elképesztően dögös, és remek formában van, és ha valakin, rajta aztán nem fog az idő.

A Dirty Dancing sztárja, Jennifer Grey bikiniben pózolt.

Forrás: Getty Images Europe

A 65 éves Jennifer Grey bikinis fotókkal nyűgözte le rajongóit az Instagramon.

A színésznő Tracy Pollannel töltött csajos kiruccanáson pózolt az óceánparton.

Grey neve örökre összeforrt a Dirty Dancing című filmmel és Baby karakterével.

Korábban többször hangsúlyozta, mennyire meghatározó számára a film és a karakter.

A színésznő megerősítette: visszatér a Dirty Dancing folytatásában.

A készülő film komoly alkotógárdával és produceri háttérrel valósul meg.

A Dirty Dancing Babyje 65 évesen is remek formában van

A Dirty Dancing sztárja az Instagramon osztott meg fotókat egy óceánparti csajos kiruccanásról, amelyre legjobb barátnőjével, Tracy Pollan színésznővel utazott. A képek egy félreeső tengerparton készültek, ahol Grey sportos fekete bikiniben pózol, göndör haja a szélben lobog, formás lábait pedig nehéz nem észrevenni.

Egy másik fotón Jennifer egy fekete, letisztult vonalvezetésű egyrészes fürdőruhát visel, de a nyaraláson a két barátnő közös szelfit is készített, amelyen olyanok, mintha testvérek lennének. A mostani fotókhoz ezt írta: „A régóta esedékes csajos kirándulás– úgy kuncogtunk, mintha visszamentünk volna a középiskolába.”

A Dirty Dancing által lett világhírű

Jennifer Grey neve örökre összeforrt a Dirty Dancing című kultuszfilmmel, amely 1987-ben világsikert aratott, és a színésznőt egy csapásra nemzetközi hírnévhez juttatta. Baby szerepében egy naiv, mégis határozott fiatal nőt alakított, akinek karaktere és ikonikus táncjelenetei generációk emlékezetébe égtek bele. Jennifer Grey korábban többször is beszélt arról, milyen meghatározó szerepet játszott életében a Dirty Dancing, és mindig hangsúlyozta, hogy Baby karaktere különleges helyet foglal el a szívében.

Egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a film nemcsak a karrierjét indította el, hanem érzelmileg is mélyen kötődik hozzá, hiszen a történet és a karakter generációk számára vált jelentéssel telivé. Azt is elárulta, gyakran eljátszott a gondolattal, vajon mi történt Babyvel a film eseményei után, hol tartana az élete évekkel később, és hogyan formálta volna őt mindaz, amin fiatalon keresztülment. Grey szerint ez a kíváncsiság és az időtálló rajongói szeretet is hozzájárult ahhoz, hogy nyitott maradjon a történet folytatására – írja a Page Six.