A megsebzett díva: Whitney Houston halála 14 éve sokkol minket

A helyszín a Beverly Hills-i Hilton szálló 434 lakosztálya, a dátum 2012. február 11. A pazar szoba fürdőkádjában egy eszméletlen, 48 éves nőt találtak, akinek halálát akkor még nem lehetett megállapítani. Whitney Houston halála még 14 évvel az eset után is sokkolja az embereket: túl korán, méltatlanul távozott, épp akkor, amikor végre elkezdett kilábalni a gödörből.
Whitney Houston halála
- 2012. február 11-én következett be Whitney Houston tragédiája.
- A legendás énekesnő egész életében bántalmazással és függőséggel küzdött.
- Amikor viszont színpadra lépett, szárnyakat kapott, hangja mindenkit magával ragadott.
Csillag születik: Whitney Houston korai évei
Az 1963. augusztus 9-én született díva előtt mondhatni kikövezett út állt a világhírnév felé, hisz egy énekes dinasztia sarja volt. Édesanyja ugyanis Cissy Houston, Grammy-díjas soul, illetve gospelénekesnő, nagynénje az énekes Mary Jones, keresztanyja pedig nem volt más, mint a legendás Aretha Franklin. Dee Dee és Dione Warwick pedig az unokatestvérei voltak. Az énekléssel a gospelkórusokban énekleve ismerkedett meg.
Mielőtt a világot jelentő deszkákon találta volna meg számításait, a kifutókon és a fotósok kamerája előtt is kipróbálta magát. Többek között ő volt az első színesbőrű nő, aki feltűnt a Teen Vogue címlapján.
Közben családtagjainak sokszor háttérvokálozott és egy ilyen fellépés nyitotta meg számára a zeneipar csúcsára vezető kaput. Ugyanis egy este 1983-ban épp egy night clubban lépett fel édesanyjával, a zenei producer, Gerry Griffith pedig épp abban a klubban iszogatott. Amint meghallotta az énekesnő aranyhangját, sebtiben szerződést ajánlott neki. A lemezkiadó vezetője, Clive Davis is látta benne a potenciált, azonban a fekete kultúrából táplálkozó Rn'B és gospel helyett a szélesebb közönséget megszólító popzene műfaját tartotta piacképesnek. Ez az önmegtagadás jelentősen rányomta a bélyegét Whitney Houston életére.
Világhírnév, rekordok és toxikus maximalizmus
Az 1985 Valentin-napján kijött debütáló lemeze, a Greatest Love of All azonnal meghozta számára a kritikai és anyagi sikert, igaz eleinte „csak” az Egyesült Államokban. Azonban a Thinking About You, valamint a Saving All My Love for You számai már a tengerentúlon is nagy sikert arattak. Két későbbi korongja, az 1987-es Whitney, valamint az 1990-es I’m Your Baby Tonight ugyan élesebb kritikát kapott, ennek ellenére a közönség vitte, mint a cukrot.
1987-re a Forbes magazin a 8. legtöbb bevételt szerző előadók közé sorolta, később pedig a Guiness rekordok könyvébe is bekerült, mint a legtöbbet díjazott előadó a maga 415 trófeájával.
Színészi karrierje is beindult, a Több, mint testőr, valamint a Kinek a papné című alkotásai a legismertebbek hazánkban. Előbbi betétdaláért, az I Will Always Love you című slágeréért megkapta élete első Grammy-díját. Óriási megtiszteltetésként élte meg, amikor 1994-ben a frissen megválasztott Nelson Mandela előtt lépett fel a Fehér Házban, így egycsapásra a legbefolyásosabb előadók közé emelkedett.
A hirtelen jött hírnévvel azonban nem tudott mit kezdeni, a mindenben tökéletességre törekvő énekesnőnél depresszió, szorongás alakult ki, amit szerhasználattal igyekezett orvosolni. Csakhogy a mentális problémák nem oldódnak kábítószerben.
Whitney Houston halálához vezető út
Már a nyolcvanas-kilencvenes években is komoly problémái voltak az alkohollal, drogokkal, amin nem segítettek a vele szemben támasztott elvárások sem. Mivel egy szerhasználó énekes már harminc évvel ezelőtt sem ütötte meg az ingerküszöböt, a bulvárlapok botrányos magánéletéből próbáltak valami polgárpukkasztó hírt kicsikarni.
Azonban 1992-ben házasságot kötött Bobby Brownnal, akinek zűrös múltja ismeretében a bűnöző söpredék jelző is túl enyhe kifejezés. A popénekest többször ült drogbirtoklás, ittas vezetés, fizikai bántalmazás miatt, Whitney Houstonból pedig előhozta a legrosszabb énjét.
Ha épp nem a turnéján csalta feleségét, akkor szerhasználatra buzdította, esetleg bántalmazta, ami még mélyebbre taszította az aranytorkú énekesnőt. Whitney Houston lánya, Bobbi Kristina Brown 1993-ban született meg, ám az előadó több vetélést is átvészelt. Az már csak halála után derült ki, hogy az évek alatt egy kisfiút, Nelsont is örökbe fogadott.
A kétezres évekre a díva csak árnyéka volt korábbi önmagának, órákat késett az interjúkról és fotózásokról, fellépéseinek színvonala is esett, egyre gyakrabban kapták el kábítószerbirtoklás miatt. Amikor Michael Jackson karrierjének 30. évfordulóját ünnepelte 2000-ben, mindenkit ledöbbentett a csontsoványra fogyott énekesnő látványa. Mindezek ellenére karrierje robogott tovább, életműdíjakat kapott, turnézott, stúdióba is vonult, ám 2004-ben borult a bili, amikor nyilvánosságra került, hogy Bobby Brown bántalmazza feleségét.
Hogyan halt meg Whitney Houston?
A bántalmazási botrány után évekre eltűnt a nyilvánosság elől, mígnem 2009-ben Oprah Winfrey-nek adott interjúban elismerte függőségét, megrendítő részleteket elárulva házasságáról. Ekkor úgy tűnt, hogy képes lesz kilábalni a gödörből, hisz tíz év után újra turnéra indult, I Look to You című lemeze pedig ismét a Billboard lista élén landolt. (Igaz, több kritika is érte előadásai minőségét.)
2011-ben ismét bevonult az elvonóra, de a terápia nem hozta meg a várt eredményt. Utolsó fellépése halála előtt 2012. február 9-én volt, két nappal később pedig holtan találták a szálloda kádjában. A boncolás eredménye szerint Whitney Houston halálát szívbetegség, érelmeszesedés, fulladás, valamint kokainhasználat okozta. Szervezetében a drogokon kívül három féle gyógyszer nyomait találták. Halálhíre az egész zenésztársadalmat megrázta és még szomorúbb részlet, hogy lánya, Bobby Kristina Brown mindössze 3 évvel élte túl édesanyját.
