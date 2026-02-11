Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 11., szerda Bertold, Marietta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tragédia

A megsebzett díva: Whitney Houston halála 14 éve sokkol minket

Getty Images - Steve Rapport
tragédia halál Whitney Houston
Bába Dorottya
2026.02.11.
Pontosan ma 14 éve, hogy a zeneipar elvesztett egy legendát. Whitney Houston halála betölthetetlen űrt hagyott maga után, ám életműve révén a mai napig köztünk él.

A helyszín a Beverly Hills-i Hilton szálló 434 lakosztálya, a dátum 2012. február 11. A pazar szoba fürdőkádjában egy eszméletlen, 48 éves nőt találtak, akinek halálát akkor még nem lehetett megállapítani. Whitney Houston halála még 14 évvel az eset után is sokkolja az embereket: túl korán, méltatlanul távozott, épp akkor, amikor végre elkezdett kilábalni a gödörből. 

Whitney Houston halála 14 éve történt
Whitney Houston halála 14 éve sokkol minket.
Forrás: Getty Images North America

Whitney Houston halála

  • 2012. február 11-én következett be Whitney Houston tragédiája.
  • A legendás énekesnő egész életében bántalmazással és függőséggel küzdött.
  • Amikor viszont színpadra lépett, szárnyakat kapott, hangja mindenkit magával ragadott.

Csillag születik: Whitney Houston korai évei

Az 1963. augusztus 9-én született díva előtt mondhatni kikövezett út állt a világhírnév felé, hisz egy énekes dinasztia sarja volt. Édesanyja ugyanis Cissy Houston, Grammy-díjas soul, illetve gospelénekesnő, nagynénje az énekes Mary Jones, keresztanyja pedig nem volt más, mint a legendás Aretha Franklin. Dee Dee és Dione Warwick pedig az unokatestvérei voltak. Az énekléssel a gospelkórusokban énekleve ismerkedett meg.

Mielőtt a világot jelentő deszkákon találta volna meg számításait, a kifutókon és a fotósok kamerája előtt is kipróbálta magát. Többek között ő volt az első színesbőrű nő, aki feltűnt a Teen Vogue címlapján.

Whitney Houston halála előtt
Whitney Houston rekordot állított fel, mint a legtöbb díjat bezsebelő énekes.
Forrás:  Getty Images

Közben családtagjainak sokszor  háttérvokálozott és egy ilyen fellépés nyitotta meg számára a zeneipar csúcsára vezető kaput. Ugyanis egy este 1983-ban épp egy night clubban lépett fel édesanyjával, a zenei producer, Gerry Griffith pedig épp abban a klubban iszogatott. Amint meghallotta az énekesnő aranyhangját, sebtiben szerződést ajánlott neki. A lemezkiadó vezetője, Clive Davis is látta benne a potenciált, azonban a fekete kultúrából táplálkozó Rn'B és gospel helyett a szélesebb közönséget megszólító popzene műfaját tartotta piacképesnek. Ez az önmegtagadás jelentősen rányomta a bélyegét Whitney Houston életére.

Világhírnév, rekordok és toxikus maximalizmus

Az 1985 Valentin-napján kijött debütáló lemeze, a Greatest Love of All azonnal meghozta számára a kritikai és anyagi sikert, igaz eleinte „csak” az Egyesült Államokban. Azonban a Thinking About You, valamint a Saving All My Love for You számai már a tengerentúlon is nagy sikert arattak. Két későbbi korongja, az 1987-es Whitney, valamint az 1990-es I’m Your Baby Tonight ugyan élesebb kritikát kapott, ennek ellenére a közönség vitte, mint a cukrot.

1987-re a Forbes magazin a 8. legtöbb bevételt szerző előadók közé sorolta, később pedig a Guiness rekordok könyvébe is bekerült, mint a legtöbbet díjazott előadó a maga 415 trófeájával.

Színészi karrierje is beindult, a Több, mint testőr, valamint a Kinek a papné című alkotásai a legismertebbek hazánkban. Előbbi betétdaláért, az I Will Always Love you című slágeréért megkapta élete első Grammy-díját. Óriási megtiszteltetésként élte meg, amikor 1994-ben a frissen megválasztott Nelson Mandela előtt lépett fel a Fehér Házban, így egycsapásra a legbefolyásosabb előadók közé emelkedett.

A hirtelen jött hírnévvel azonban nem tudott mit kezdeni, a mindenben tökéletességre törekvő énekesnőnél depresszió, szorongás alakult ki, amit szerhasználattal igyekezett orvosolni. Csakhogy a mentális problémák nem oldódnak kábítószerben.

Whitney Houston halálához vezető út

Már a nyolcvanas-kilencvenes években is komoly problémái voltak az alkohollal, drogokkal, amin nem segítettek a vele szemben támasztott elvárások sem. Mivel egy szerhasználó énekes már harminc évvel ezelőtt sem ütötte meg az ingerküszöböt, a bulvárlapok botrányos magánéletéből próbáltak valami polgárpukkasztó hírt kicsikarni.

Azonban 1992-ben házasságot kötött Bobby Brownnal, akinek zűrös múltja ismeretében a bűnöző söpredék jelző is túl enyhe kifejezés. A popénekest többször ült drogbirtoklás, ittas vezetés, fizikai bántalmazás miatt, Whitney Houstonból pedig előhozta a legrosszabb énjét.

Ha épp nem a turnéján csalta feleségét, akkor szerhasználatra buzdította, esetleg bántalmazta, ami még mélyebbre taszította az aranytorkú énekesnőt. Whitney Houston lánya, Bobbi Kristina Brown 1993-ban született meg, ám az előadó több vetélést is átvészelt. Az már csak halála után derült ki, hogy az évek alatt egy kisfiút, Nelsont is örökbe fogadott.

Whitney Houston és férje
Whitney Houston és férje, Bobby Brown.
Forrás:  Getty Images

A kétezres évekre a díva csak árnyéka volt korábbi önmagának, órákat késett az interjúkról és fotózásokról, fellépéseinek színvonala is esett, egyre gyakrabban kapták el kábítószerbirtoklás miatt. Amikor Michael Jackson karrierjének 30. évfordulóját ünnepelte 2000-ben, mindenkit ledöbbentett a csontsoványra fogyott énekesnő látványa. Mindezek ellenére karrierje robogott tovább, életműdíjakat kapott, turnézott, stúdióba is vonult, ám 2004-ben borult a bili, amikor nyilvánosságra került, hogy Bobby Brown bántalmazza feleségét.

Hogyan halt meg Whitney Houston?

A bántalmazási botrány után évekre eltűnt a nyilvánosság elől, mígnem 2009-ben Oprah Winfrey-nek adott interjúban elismerte függőségét, megrendítő részleteket elárulva házasságáról. Ekkor úgy tűnt, hogy képes lesz kilábalni a gödörből, hisz tíz év után újra turnéra indult, I Look to You című lemeze pedig ismét a Billboard lista élén landolt. (Igaz, több kritika is érte előadásai minőségét.)

2011-ben ismét bevonult az elvonóra, de a terápia nem hozta meg a várt eredményt. Utolsó fellépése halála előtt 2012. február 9-én volt, két nappal később pedig holtan találták a szálloda kádjában. A boncolás eredménye szerint Whitney Houston halálát szívbetegség, érelmeszesedés, fulladás, valamint kokainhasználat okozta. Szervezetében a drogokon kívül három féle gyógyszer nyomait találták. Halálhíre az egész zenésztársadalmat megrázta és még szomorúbb részlet, hogy lánya, Bobby Kristina Brown mindössze 3 évvel élte túl édesanyját.

Olvass további tragikus sorsú előadókról:

27 évesen haltak meg: a zenetörténet legrejtélyesebb klubja, aminek Amy Winehouse is tagja lett

Létezik egy klub a Rock n’ Rollon belül, amibe senki sem akar belépni. Ez a hírhedt 27-esek Klubja, melynek tagjai ebben a korban elhunyt zenészek, köreikhez pedig épp 14 éve csatlakozott Amy Winehouse.

Britney Spears szerint csoda, hogy életben van – még most is retteg a családjától

Az énekesnő újabb, őszinte vallomást tett a családjával való viszonyáról. Britney Spears a közelmúltban Instagramon írta le, hogy még ma is fél a saját családjától.

5 világsztár, akik szó szerint belehaltak a szerelembe

A szerelem felemel – vagy porig éget. Ezek az ikonikus hírességek utóbbit élték át: tönkre ment az életük.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu