A megsebzett díva: Whitney Houston halála 14 éve sokkol minket

A helyszín a Beverly Hills-i Hilton szálló 434 lakosztálya, a dátum 2012. február 11. A pazar szoba fürdőkádjában egy eszméletlen, 48 éves nőt találtak, akinek halálát akkor még nem lehetett megállapítani. Whitney Houston halála még 14 évvel az eset után is sokkolja az embereket: túl korán, méltatlanul távozott, épp akkor, amikor végre elkezdett kilábalni a gödörből.

Whitney Houston halála 14 éve sokkol minket.

Forrás: Getty Images North America

Whitney Houston halála 2012. február 11-én következett be Whitney Houston tragédiája.

A legendás énekesnő egész életében bántalmazással és függőséggel küzdött.

Amikor viszont színpadra lépett, szárnyakat kapott, hangja mindenkit magával ragadott.

Csillag születik: Whitney Houston korai évei

Az 1963. augusztus 9-én született díva előtt mondhatni kikövezett út állt a világhírnév felé, hisz egy énekes dinasztia sarja volt. Édesanyja ugyanis Cissy Houston, Grammy-díjas soul, illetve gospelénekesnő, nagynénje az énekes Mary Jones, keresztanyja pedig nem volt más, mint a legendás Aretha Franklin. Dee Dee és Dione Warwick pedig az unokatestvérei voltak. Az énekléssel a gospelkórusokban énekleve ismerkedett meg.

Mielőtt a világot jelentő deszkákon találta volna meg számításait, a kifutókon és a fotósok kamerája előtt is kipróbálta magát. Többek között ő volt az első színesbőrű nő, aki feltűnt a Teen Vogue címlapján.

Whitney Houston rekordot állított fel, mint a legtöbb díjat bezsebelő énekes.

Forrás: Getty Images

Közben családtagjainak sokszor háttérvokálozott és egy ilyen fellépés nyitotta meg számára a zeneipar csúcsára vezető kaput. Ugyanis egy este 1983-ban épp egy night clubban lépett fel édesanyjával, a zenei producer, Gerry Griffith pedig épp abban a klubban iszogatott. Amint meghallotta az énekesnő aranyhangját, sebtiben szerződést ajánlott neki. A lemezkiadó vezetője, Clive Davis is látta benne a potenciált, azonban a fekete kultúrából táplálkozó Rn'B és gospel helyett a szélesebb közönséget megszólító popzene műfaját tartotta piacképesnek. Ez az önmegtagadás jelentősen rányomta a bélyegét Whitney Houston életére.

Világhírnév, rekordok és toxikus maximalizmus

Az 1985 Valentin-napján kijött debütáló lemeze, a Greatest Love of All azonnal meghozta számára a kritikai és anyagi sikert, igaz eleinte „csak” az Egyesült Államokban. Azonban a Thinking About You, valamint a Saving All My Love for You számai már a tengerentúlon is nagy sikert arattak. Két későbbi korongja, az 1987-es Whitney, valamint az 1990-es I’m Your Baby Tonight ugyan élesebb kritikát kapott, ennek ellenére a közönség vitte, mint a cukrot.

1987-re a Forbes magazin a 8. legtöbb bevételt szerző előadók közé sorolta, később pedig a Guiness rekordok könyvébe is bekerült, mint a legtöbbet díjazott előadó a maga 415 trófeájával.

Színészi karrierje is beindult, a Több, mint testőr, valamint a Kinek a papné című alkotásai a legismertebbek hazánkban. Előbbi betétdaláért, az I Will Always Love you című slágeréért megkapta élete első Grammy-díját. Óriási megtiszteltetésként élte meg, amikor 1994-ben a frissen megválasztott Nelson Mandela előtt lépett fel a Fehér Házban, így egycsapásra a legbefolyásosabb előadók közé emelkedett.