Gepárdsebességű az agyad? Ezzel az IQ-teszttel kiderítheted

Tudtad, hogy a gepárd a leggyorsabb szárazföldi állat? Csúcssebességét ugyan csak igen rövid ideig képes fenntartani, de neked se lesz sokkal több időre szükséged ahhoz, hogy megold ezt a képes IQ-tesztet.

Ez a fejtörő most próbára teszi a logikus gondolkodásodat és az analitikus képességeidet. Ráadásul azt is felméri, milyen gyorsan pörögnek az agytekervényeid. Egy IQ-teszt, ami nemcsak szórakoztat, de meg is dolgoztat. Kell ennél több? Ha készen állsz, mutatjuk is a képes rejtvény feladványát!

IQ-teszt, gepárd
Ezt az IQ-tesztet csak akkor tudod időben megoldani, ha minimum gepárdsebességgel pörög az agyad.
Forrás: 123.rf.com

Agypörgető IQ-teszt

Kapcsolj gepárdsebességre, ha meg akarod oldani ezt képes rejtvényt! A képen egy kockafalat látsz. De most jön a turpisság, ugyanis egy része hiányzik. A feladatod nem más, mint mindössze 15 másodperc alatt kiszámolni, hogy hány darab koca hiányzik a falból. Jól érzed, ez a feladvány bizony versenyfutás lesz az idővel. Fókuszálj, koncentrálj! Hívd elő a térlátásodat, a logikai készségedet és számolj olyan gyorsan, ahogyan csak bírsz! Óra indul, kezdheted is!

képes rejtvény, IQ-teszt
IQ-teszt: vesd be a logiát!
Forrás:  jagranjosh.com

Miért szeretjük az ilyen típusú fejtörőket?

Gondolnád, hogy az ehhez hasonló IQ-tesztek nemcsak szórakoztató kikapcsolódást nyújtanak, de segítenek a kognitív funkciók fejlesztésében is? Ráadásul a képes fejtörők megdolgoztatják a logikus gondolkodásodat, és tesztelik, miként teljesítesz nyomás alatt. A megfigyelőképességedet és a térlátásodat is használni fogod, miközben egyetlen feladatra koncentrálsz.

Az IQ-teszt megfejtése

Sikerült kiszámolnod? Teljes lett a kockafal? Ha igen, gratulálunk, bizonyítottad, hogy átlagon felüli gyorsasággal pörög az agyad. Ha most nem sikerült, ne csüggedj, gyakorolj más hasonló rejtvényekkel, hogy legközelebb jobban menjen. De ne húzzuk tovább az időt, íme a megfejtés:

Összesen 14 kocka hiányzik: a felső sorból 8, a második sorból 5, a harmadik sorból pedig 1 kocka hiányzik.

Mit tanulhattál ebből?

Ha sikerült megoldanod az IQ-tesztet, higgadtan tudtál gondolkodni a időnyomás ellenére is. Ez pedig igen ritka képesség. Nagy higgadtságra és remek koncentrációs képességre vall. Ráadásul azt is bizonyítottad, hogy magas intelligenciával, éles analitikus készségekkel rendelkezel. Jeleskedsz még továbbá a részletekre való odafigyelésben és a kivételes logikus gondolkodásban is. Nem mellékesen pedig jól szórakoztál, miközben megtornáztattad az agyadat. 

