Elöblíted a tányért mielőtt mosogatógépbe teszed? Ilyen titkokat fed fel ez a személyiségedről

Talán csak az ananászos pizza létjogosultsága vált ki még olyan heves vitát az emberek között, mint az, hogy el kell-e öblíteni a tányérokat, poharakat, evőeszközöket, mielőtt bepakoljuk őket a mosogatógépbe. Sokan vélik a pazarlás netovábbjának, míg mások a gép élettartamával és a tányérok tisztaságával érvelnek. Úgy tűnik, hogy végül a pszichológia fogja lezárni a vitát. Lássuk hát, mit árul el személyiségükről!

Aki elöblíti a tányért, mielőtt a mosogatógépbe pakolná, rendkívüli személyiség.

Forrás: Getty Images

El kell öblíteni az edényeket, ha van mosogatógépünk? Az egyik tábor szerint fölösleges pocsékolás, a másik szerint viszont elővigyázatosság előkészülni.

A pszichológia szerint rendkívüli tulajdonságai vannak azoknak, kik elöblítik a tányért mosogatógép használata előtt.

Pro és kontra: megéri elöblíteni a tányért, mielőtt bepakolunk a mosogatógépbe?

Számos felmérés bebizonyította már, hogy a mosogatógép használata jóval energia- és víztakarékosabb, mint a kézi mosogatás. Ennél fogva rengetegen a maga természetes mocskosságában hajítják be evőeszközeiket, tányérjaikat a masinába. Ez logikus megoldás lehet, ha azonnal bekapcsoljuk a gépet, de gyakran egy-két nap kell ahhoz, mire kellően sok edény összegyűlik.

Ilyen körülmények között teljesen érthető, ha valaki leöblíti a tányért, mielőtt a gépbe helyezi, arról már nem is beszélve, hogy az ételmaradék könnyen eldugítja a szűrőt.

Sokan átesnek a ló túloldalára, és mosogatókefével esnek neki szerencsétlen tányéroknak, ami tulajdonképpen feleslegessé teszi a gép használatát. Ilyenkor valóban joggal merül fel a kérdés, hogy mi értelme van mosogatógépet venni.

Ezt árulja el a személyiségedről, ha elöblíted a tányért mosogatógép használata előtt

A pszichológia szerint rendkívüli személyisége van azoknak, akik elmossák a tányért, mielőtt a masinába tennék. Persze nem feltétlen kell messzemenő következtetéseket levonni belőle.

1. Előre gondolkodsz, fontos számodra a megelőzés

Aki nem hagyja, hogy a mosogatógépben a tányérra száradjon a kosz, máskor is ügyel arra, hogy előre felkészüljön a dolgokra. Ez kisebb erőfeszítést igényel, mintha el kellene hárítani a kárt, amivel tökéletesen tisztában vannak. Ha véletlenül mégis beüt a katasztrófa, jószerivel kevesebb stresszel, hatékonyan képesek orvosolni a problémát.