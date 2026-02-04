Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 4., szerda Csenge, Ráhel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mozi

40 év után folytatást kap a Dirty Dancing: Jennifer Grey maga jelentette be a nagy hírt

Moviepix - Archive Photos
mozi Jennifer Grey Dirty Dancing
Nagy Kata
2026.02.04.
Négy évtized után végre új fejezet kezdődik a Dirty Dancing világában: a folytatás egyszerre ígér izgalmat és egy kis félelmet, de bárhogyan is, mi biztosan az első sorból nézzük majd!

Ha fel kell sorolnunk az elmúlt évek kultikus filmjeit, nem maradhat ki az ikonikus Dirty Dancing, ami mára igazi fogalommá vált. Nem meglepő hát, hogy a történet folytatása már most elképesztő érdeklődést váltott ki, az üzenet pedig egyértelmű: egy korszak lezárul, de vele valami új is a kezdetét veszi. 

Patrick Swayze és Jennifer Grey a Dirty Dancingben
Patrick Swayze és Jennifer Grey ikonikus páros volt a Dirty Dancing című filmben
Forrás: Moviepix

Közel 40 év után folytatódik a Dirty Dancing-sztori 

  • Jennifer Grey bejelentette, hogy zöld utat kapott a Dirty Dancing folytatása. 
  • A legendás színésznő nemcsak a főszereplője, a producere is lesz a készülő mozinak. 
  • Most mindenki arra kíváncsi, ki lesz az, aki megpróbálja majd pótolni Patrick Swayze-t. 

Egészen ijesztő belegondolni abba, hogy majdnem 40 év telt el azóta, hogy először hallottuk a mára ikonikussá vált mondatot: "Babyt senki sem ültetheti a sarokba!" Patrick Swayze és Jennifer Grey szerelmi története egy pillanat alatt meghódította a világot, és úgy tűnik, a sztori hamarosan új életre kel. 

A hírt maga Jennifer jelentette be, aki nemcsak Baby szerepébe bújik újra, de producerként is közreműködik a Lionsgate stúdió által készített filmben. 

Baby szerepe mély és elképesztően különleges helyet foglal el a szívemben. Régóta gondolkodtam azon, hogy hogyan találhatnék rá újra ennyi év elteltével, és hogy vajon milyen lehet az élete, de időbe telt összeállítani egy olyan csapatot, akire nyugodt szívvel rá merem bízni a Dirty Dancing örökségét. Izgatottan mondhatom, hogy úgy tűnik, a várakozásnak ezennel vége!

 – nyilatkozta a 65 éves színésznő a HOLA!-nak. Természetesen az egyik legnagyobb kérdés mégis az, hogy Patrick Swayze halála után ki ölti magára Johnny Castle szerepét. A People magazinnak adott interjújában Jennifer ezt is megválaszolta: 

Annyit mondhatok, hogy senkit sem lehet pótolni, aki elment. 

Köztudott, hogy pocsék volt a kémia a való életben a két színész között, ennek ellenére Baby megformálója a mai napig tisztelettel beszél az 57 évesen, hasnyálmirigyrákban elhunyt színészlegendáról.

A rajongók izgatottan várják a történet folytatását, ami meglehetősen komoly kezekben van: a film írója Kim Rosenrock, a Dying for Sex című sorozat alkotója, a produceri feladatokat pedig Jennifer mellet Brad Simpson és Nina Jacobson látja el. 

Ha szeretnél még olvasni a Dirty Dancingről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Így néznek ki ma a Dirty Dancing sztárjai: vajon rájuk ismersz? - GALÉRIA

A Dirty Dancing azok közé az ikonikus filmek közé sorolható, amiket egyszerűen nem képesek elfelejteni a nézők, annyira időtálló. Az ikonikus táncos film szereplői azonban sokat változtak.

A sikert várta tőle, de csak a bukását hozta el az orrplasztika a Dirty Dancing sztárjának

Sosem akart orrplasztikát, a férje is ellenezte, végül mégis anyjára hallgatott Jennifer Gray.

A Dirty Dancing kultikus jelentének titkairól mesélt Jennifer Grey

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu