40 év után folytatást kap a Dirty Dancing: Jennifer Grey maga jelentette be a nagy hírt

Ha fel kell sorolnunk az elmúlt évek kultikus filmjeit, nem maradhat ki az ikonikus Dirty Dancing, ami mára igazi fogalommá vált. Nem meglepő hát, hogy a történet folytatása már most elképesztő érdeklődést váltott ki, az üzenet pedig egyértelmű: egy korszak lezárul, de vele valami új is a kezdetét veszi.

Patrick Swayze és Jennifer Grey ikonikus páros volt a Dirty Dancing című filmben

Forrás: Moviepix

Közel 40 év után folytatódik a Dirty Dancing-sztori Jennifer Grey bejelentette, hogy zöld utat kapott a Dirty Dancing folytatása.

A legendás színésznő nemcsak a főszereplője, a producere is lesz a készülő mozinak.

Most mindenki arra kíváncsi, ki lesz az, aki megpróbálja majd pótolni Patrick Swayze-t.

Egészen ijesztő belegondolni abba, hogy majdnem 40 év telt el azóta, hogy először hallottuk a mára ikonikussá vált mondatot: "Babyt senki sem ültetheti a sarokba!" Patrick Swayze és Jennifer Grey szerelmi története egy pillanat alatt meghódította a világot, és úgy tűnik, a sztori hamarosan új életre kel.

A hírt maga Jennifer jelentette be, aki nemcsak Baby szerepébe bújik újra, de producerként is közreműködik a Lionsgate stúdió által készített filmben.

Baby szerepe mély és elképesztően különleges helyet foglal el a szívemben. Régóta gondolkodtam azon, hogy hogyan találhatnék rá újra ennyi év elteltével, és hogy vajon milyen lehet az élete, de időbe telt összeállítani egy olyan csapatot, akire nyugodt szívvel rá merem bízni a Dirty Dancing örökségét. Izgatottan mondhatom, hogy úgy tűnik, a várakozásnak ezennel vége!

– nyilatkozta a 65 éves színésznő a HOLA!-nak. Természetesen az egyik legnagyobb kérdés mégis az, hogy Patrick Swayze halála után ki ölti magára Johnny Castle szerepét. A People magazinnak adott interjújában Jennifer ezt is megválaszolta:

Annyit mondhatok, hogy senkit sem lehet pótolni, aki elment.

Köztudott, hogy pocsék volt a kémia a való életben a két színész között, ennek ellenére Baby megformálója a mai napig tisztelettel beszél az 57 évesen, hasnyálmirigyrákban elhunyt színészlegendáról.

A rajongók izgatottan várják a történet folytatását, ami meglehetősen komoly kezekben van: a film írója Kim Rosenrock, a Dying for Sex című sorozat alkotója, a produceri feladatokat pedig Jennifer mellet Brad Simpson és Nina Jacobson látja el.

Ha szeretnél még olvasni a Dirty Dancingről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: