Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 11., szerda Bertold, Marietta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
dráma

Milánó-Cortina 2026: élő adásban vallotta be hűtlenségét az olimpiai bronz után a norvég biatlonos

dráma téli olimpia 2026 biatlon
Horváth Angéla
2026.02.11.
Szokatlan pillanatoknak lehettek tanúi a nézők, miután Sturla Holm Lægreid megszerezte pályafutása első olimpiai érmét. A norvég sportoló a siker mámorában nemcsak az elért eredményről beszélt, hanem a magánéletéről is őszintén vallott.

A 28 éves biatlonos kedden a férfi egyéni 20 kilométeres versenyszám után állhatott fel a dobogóra, miután bronzérmet szerzett. A célbe érést követően a norvég NRK televíziónak adott interjújában azonban nem csupán a versenyről esett szó. Sturla Holm Lægreid meghatódva kezdte mondandóját: „Van valaki, akivel ezt szerettem volna megosztani, de lehet, hogy ma nem néz minket.”

Sturla Holm Lægreid élő adásban árulta el, hogy megcsalta a barátnőjét
Sturla Holm Lægreid élő adásban árulta el, hogy megcsalta a barátnőjét
Forrás: AFP

Sturla Holm Lægreid élő adásban vallotta be, megcsalta szerelmét

A sportoló ezt követően váratlan beismerést tett. „Fél évvel ezelőtt találkoztam életem szerelmével, a világ legszebb és legkedvesebb emberével. Három hónappal ezelőtt pedig elkövettem a legnagyobb hibát, megcsaltam őt” – mondta. Hozzátette, hogy az elmúlt napok különösen nehezek voltak számára, és könnyeivel küszködve arról beszélt: „Nem tudom, mit akarok elérni azzal, hogy ezt elmondom, de az elmúlt napokban a sport háttérbe szorult.” Úgy érzi, fontos, hogy sportolóként jó példát mutasson, és szerinte az is hozzátartozik az őszinteséghez, ha valaki a saját hibáiról is beszél.

Nem akarom elárulni, ki az a személy. A múlt héten már elég sok mindennel kellett megbirkóznia, de remélem, hogy mindkettőnk számára jól alalulnak a dolgok, és hogy továbbra is szeretni tud engem.

 

Sturla Holm Lægreid számára a mostani tényleg nem alakult jól. Az egyéni verseny előtt arról nyilatkozott, nem vár sokat saját magától. „Nem titok, hogy nincsenek nagy elvárásaim a szereplésemet illetően. Nem gondoltam volna, hogy ilyen helyzetbe kerülök, de valószínűleg ez az egyetlen esélyem arra, hogy érmet szerezzek”mondta akkor.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kiderült, kik a Bridgerton család legjobban fizetett szereplői: ennyit keresnek a Netflix sztárjai

A Bridgerton család sikere az évek során látványosan megdobta a szereplők gázsiját, miközben egyes mellékszereplők ma már többet keresnek, mint a főhősök.

Hírességek az Epstein-botrány árnyékában: Naomi Campbell is jó viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel – Videó

Az egész világot lázban tartja Jeffrey Epstein ügye, amiről szinte naponta derülnek ki újabb megrázó információk.

Marc Anthony végre megtörte a csendet: ezt mondta Brooklyn Beckhamék esküvőjéről

Marc Anthony elmondta a véleményét a Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője körüli botrányról.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu