Milánó-Cortina 2026: élő adásban vallotta be hűtlenségét az olimpiai bronz után a norvég biatlonos

A 28 éves biatlonos kedden a férfi egyéni 20 kilométeres versenyszám után állhatott fel a dobogóra, miután bronzérmet szerzett. A célbe érést követően a norvég NRK televíziónak adott interjújában azonban nem csupán a versenyről esett szó. Sturla Holm Lægreid meghatódva kezdte mondandóját: „Van valaki, akivel ezt szerettem volna megosztani, de lehet, hogy ma nem néz minket.”

Sturla Holm Lægreid élő adásban árulta el, hogy megcsalta a barátnőjét

Forrás: AFP

Sturla Holm Lægreid élő adásban vallotta be, megcsalta szerelmét

A sportoló ezt követően váratlan beismerést tett. „Fél évvel ezelőtt találkoztam életem szerelmével, a világ legszebb és legkedvesebb emberével. Három hónappal ezelőtt pedig elkövettem a legnagyobb hibát, megcsaltam őt” – mondta. Hozzátette, hogy az elmúlt napok különösen nehezek voltak számára, és könnyeivel küszködve arról beszélt: „Nem tudom, mit akarok elérni azzal, hogy ezt elmondom, de az elmúlt napokban a sport háttérbe szorult.” Úgy érzi, fontos, hogy sportolóként jó példát mutasson, és szerinte az is hozzátartozik az őszinteséghez, ha valaki a saját hibáiról is beszél.

Nem akarom elárulni, ki az a személy. A múlt héten már elég sok mindennel kellett megbirkóznia, de remélem, hogy mindkettőnk számára jól alalulnak a dolgok, és hogy továbbra is szeretni tud engem.

Sturla Holm Lægreid számára a mostani tényleg nem alakult jól. Az egyéni verseny előtt arról nyilatkozott, nem vár sokat saját magától. „Nem titok, hogy nincsenek nagy elvárásaim a szereplésemet illetően. Nem gondoltam volna, hogy ilyen helyzetbe kerülök, de valószínűleg ez az egyetlen esélyem arra, hogy érmet szerezzek” – mondta akkor.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: