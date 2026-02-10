A megmentő: Jason Statham újra megment mindenkit, csak most kicsit fáradtabban − Kritika

Lehet szeretni vagy utálni Jason Stathamet, de egy dolgot nem lehet elvitatni tőle: pontosan tudja, kik ülnek be a filmjeire. És azt is tudja, mit várnak el. A megmentő (Shelter) ennek az önismeretnek az egyik legszebb iskolapéldája. Nem akar többnek látszani, mint ami, és hát nem is nagyon sikerülne neki. Ric Roman Waugh rendezésében egy olyan akcióthrillert kapunk, amelyben minden ismerős: a főhős, a múltja, az ellenségei, sőt még a lelki traumái is.

A megmentőben Jason Statham újra egy kislányt és persze egy kutyát véd meg.

Forrás: Profimedia

Jason Statham akciófilmje biztonságos menedék vagy üres sztori? − A megmentő kritika Jason Statham ismét azt csinálja, amit a legjobban tud: magányos, múltja által gyötört szuper katona, aki kénytelen újra ölni

A menedék története fájóan kiszámítható, de a verekedések és az akciók profin vannak összerakva

Bill Nighy és a fiatal Bodhi Rae Breathnach feldobják a filmet, de csodát ők sem tesznek

Statham Masonként (igen, Michael Mason, mert az akcióhősöknek mindig kell egy átlagos vezetéknév) egy skóciai szigeten él önkéntes száműzetésben. Van egy kutyája – a nézők már itt elkezdenek aggódni – és nagyjából ennyi.

Nyugalom, szél, tenger, belső démonok. A film eleje meglepően visszafogott, már-már művészi, mintha valaki véletlenül összekeverte volna az akciófilmet egy lélektani drámával. Ez a hangulat azonban nem tart sokáig. Pedig, így lehet még valami újat is láthattunk volna.

És folytatódik a megszokott sztori

Egy baleset, egy megmentett kislány, egy halott nagybácsi – és máris beindul a jól ismert gépezet. Masonról kiderül, hogy korábban egy elit katonai egység tagja volt, akit az állam most inkább eltörölne a föld színéről. Az MI6 bekapcsolja a kamerákat, a műholdakat, a paranoia-üzemmódot, és elindulnak a bérgyilkosok. Mason pedig teszi, amit mindig: kopaszon, hatékonyan, szótlanul és fájdalmas módon eltakarítja őket az útból.

A történet minden egyes fordulata előre sejthető

Amikor azt hisszük, most majd történik valami váratlan, nem történik. A megmentő narratívája olyan, mintha egy „Jason Statham legjobb alakításai” playlistet hallgatnánk: volt már A szállító, A biztonság záloga, A méhész, és most épp ez. A különbség csak annyi, hogy itt a film időnként érzelmeket is próbál mutatni.

És – meglepő módon – néha sikerül is.

A fiatal Bodhi Rae Breathnach kifejezetten üdítő jelenség. Nem idegesítő, nem túlírva „cuki”, és valóban van kémiája Stathammel. A kapcsolatuk ad egyfajta érzelmi súlyt a filmnek, még ha ez sosem mélyül el igazán. Bill Nighy pedig hozza a kötelezően elegáns, hideg főgonoszt: mintha csak élvezné, hogy most nem a kedves excentrikus bácsi szerepében tetszeleg.