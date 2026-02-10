Harisnyás manikűr : az új körömtrend egyszerre elegáns és csábító

Az idei körömtrendek a minimalista eleganciáról és a kifinomult stílusról szólnak: végre előtérbe kerülnek az áttetsző felületek és a szolid minták, amik ugyanolyan jól mutatnak egy álmos hétfő reggelen, mint a legvagányabb szettünkkel egy hétvégi buliban.
A harisnyamintás manikűr már most a szívünkbe lopta magát
- Az új körömtrendek a rikító színek és minták helyett a visszafogottságot helyezik előtérbe.
- A szezon egyik legkedveltebb irányzata a harisnyamanikűr lesz, amit végtelen módon lehet variálni.
- Mutatjuk, miből inspirálódhatsz!
Ha már a könyöködön jönnek ki a túlzó körömtrendek, mint a francia manikűr extrémebb változata, a fényvisszaverős köröm vagy a masnis díszítés, akkor végre fellélegezhetsz, hiszen az idei év a finomságról és a visszafogottságról szól majd. Képzelj el egy tökéletes kis fekete ruhát, ami nem túl rövid, nem túl hosszú, sejtelmes és pont annyit mutat, amennyit kell. Hozzá pedig egy tökéletes csipkés harisnyát, ami megbolondítja a megjelenésedet és egy klasszikus eleganciát kölcsönöz az outfitnek.
Az új körömtrend ezt a jelenséget hivatott feleleveníteni, csak a lábaid helyett most a kezeiden – mutatjuk, hogyan!
Csillogó
Enyhe fény, szolid szín és egy kis extra csavar: ez a verzió az egyik kedvencünk, hiszen optikailag nyújtja az ujjakat, mégsem túlzó, vagy hivalkodó.
Barna
Már egy pár éve hódítanak a barna harisnyák, amik sokkal természetesebben mutatnak, mint a fekete társaik, így értelemszerűen a manikűrtrendből sem maradhat ki az áttetsző, csokoládébarna szín.
Vörös pöttyös
Ha valami feltűnőbb verzióra vágysz, akkor próbáld ki a vörös pöttyös verziót, ami játékossá és vidámmá varázsolja a kezeidet.
Mintás
Nem kell lemondanod a bonyolultabb megoldásokról akkor sem, ha a harisnyamintás köröm az álmod: ez a csipkemintás verzió elképesztően különleges, de mégsem sok.
Fehér csipkés
Csak a bátrabbak (és a gazellalábakkal rendelkezők) merik bevállalni a fehér harisnyanadrágokat, de a körmeiden te is bátran kísérletezhetsz velük!
