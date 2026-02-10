Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Harisnyás manikűr : az új körömtrend egyszerre elegáns és csábító

@amyle.nails / Instagram -
szépség körömtrend harisnya
Nagy Kata
2026.02.10.
Az elegáns, áttetsző harisnyák a téli divat kikophatatlan alapdarabjai. Idén ezek a körömtrendek közé is bekerülnek olyan szórakoztató és kreatív módon, hogy annak egyszerűen lehetetlen ellenállni!

Az idei körömtrendek a minimalista eleganciáról és a kifinomult stílusról szólnak: végre előtérbe kerülnek az áttetsző felületek és a szolid minták, amik ugyanolyan jól mutatnak egy álmos hétfő reggelen, mint a legvagányabb szettünkkel egy hétvégi buliban. 

Harisnyás körömtrend
Az áttetsző, harisnyaszerű körömtrend minden mást maga mögé utasít idén. 
Forrás: @imarninails / Instagram

A harisnyamintás manikűr már most a szívünkbe lopta magát

  • Az új körömtrendek a rikító színek és minták helyett a visszafogottságot helyezik előtérbe. 
  • A szezon egyik legkedveltebb irányzata a harisnyamanikűr lesz, amit végtelen módon lehet variálni. 
  • Mutatjuk, miből inspirálódhatsz!

Ha már a könyöködön jönnek ki a túlzó körömtrendek, mint a francia manikűr extrémebb változata, a fényvisszaverős köröm vagy a masnis díszítés, akkor végre fellélegezhetsz, hiszen az idei év a finomságról és a visszafogottságról szól majd. Képzelj el egy tökéletes kis fekete ruhát, ami nem túl rövid, nem túl hosszú, sejtelmes és pont annyit mutat, amennyit kell. Hozzá pedig egy tökéletes csipkés harisnyát, ami megbolondítja a megjelenésedet és egy klasszikus eleganciát kölcsönöz az outfitnek.

 Az új körömtrend ezt a jelenséget hivatott feleleveníteni, csak a lábaid helyett most a kezeiden – mutatjuk, hogyan! 

Csillogó 

Enyhe fény, szolid szín és egy kis extra csavar: ez a verzió az egyik kedvencünk, hiszen optikailag nyújtja az ujjakat, mégsem túlzó, vagy hivalkodó. 

harisnyamintás, csillogó köröm. 
Csillogó köröm. 
Forrás: @amyle.nails / Instagram

Barna

Már egy pár éve hódítanak a barna harisnyák, amik sokkal természetesebben mutatnak, mint a fekete társaik, így értelemszerűen a manikűrtrendből sem maradhat ki az áttetsző, csokoládébarna szín. 

Harisnyamintás köröm
Barna áttetsző köröm. 
Forrás: @brushedbyb_ / Instagram

Vörös pöttyös

Ha valami feltűnőbb verzióra vágysz, akkor próbáld ki a vörös pöttyös verziót, ami játékossá és vidámmá varázsolja a kezeidet. 

pöttyös köröm.
Vörös pöttyös köröm.
Forrás: @melanated.mani / Instagram

Mintás 

Nem kell lemondanod a bonyolultabb megoldásokról akkor sem, ha a harisnyamintás köröm az álmod: ez a csipkemintás verzió elképesztően különleges, de mégsem sok. 

csipkés körömdekoráció
Csipkés köröm.
Forrás: @overglowedit / Instagram

Fehér csipkés 

Csak a bátrabbak (és a gazellalábakkal rendelkezők) merik bevállalni a fehér harisnyanadrágokat, de a körmeiden te is bátran kísérletezhetsz velük! 

fehér mintás körömdísz
Fehér, mintás köröm. 
Forrás: @nailtherapy.co / Instagram

Ha szívesen olvasnál még a körömtrendekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Katalin hercegné királyi manikűrje lesz a január sztárja

Januárban nem a smink, hanem a körmök veszik át a reflektorfényt. Katalin hercegné új manikűrje trendet teremtett. Mutatjuk az inspirácókat!

5 koktél ihlette manikűr, ami azonnal levesz a lábadról

A koktél-inspirálta körömtrend új szintre emeli a manikűrödet, ahol az Aperol Spritz, az Espresso Martini és a Limoncello nem csupán egy ínycsiklandó ital, hanem művészet kifejezetten a te kezeidre szabva.

Konfettimanikűr: a karácsonyi köröm, ami még Mariah Carey-t is elhallgattatja

Ezt biztos nem látod szembejönni minden második csajon az ünnepek közeledtével.

 

