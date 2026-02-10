Harisnyás manikűr : az új körömtrend egyszerre elegáns és csábító

Az idei körömtrendek a minimalista eleganciáról és a kifinomult stílusról szólnak: végre előtérbe kerülnek az áttetsző felületek és a szolid minták, amik ugyanolyan jól mutatnak egy álmos hétfő reggelen, mint a legvagányabb szettünkkel egy hétvégi buliban.

Az áttetsző, harisnyaszerű körömtrend minden mást maga mögé utasít idén.

Forrás: @imarninails / Instagram

A harisnyamintás manikűr már most a szívünkbe lopta magát Az új körömtrendek a rikító színek és minták helyett a visszafogottságot helyezik előtérbe.

A szezon egyik legkedveltebb irányzata a harisnyamanikűr lesz, amit végtelen módon lehet variálni.

Mutatjuk, miből inspirálódhatsz!

Ha már a könyöködön jönnek ki a túlzó körömtrendek, mint a francia manikűr extrémebb változata, a fényvisszaverős köröm vagy a masnis díszítés, akkor végre fellélegezhetsz, hiszen az idei év a finomságról és a visszafogottságról szól majd. Képzelj el egy tökéletes kis fekete ruhát, ami nem túl rövid, nem túl hosszú, sejtelmes és pont annyit mutat, amennyit kell. Hozzá pedig egy tökéletes csipkés harisnyát, ami megbolondítja a megjelenésedet és egy klasszikus eleganciát kölcsönöz az outfitnek.

Az új körömtrend ezt a jelenséget hivatott feleleveníteni, csak a lábaid helyett most a kezeiden – mutatjuk, hogyan!

Csillogó

Enyhe fény, szolid szín és egy kis extra csavar: ez a verzió az egyik kedvencünk, hiszen optikailag nyújtja az ujjakat, mégsem túlzó, vagy hivalkodó.

Csillogó köröm.

Forrás: @amyle.nails / Instagram

Barna

Már egy pár éve hódítanak a barna harisnyák, amik sokkal természetesebben mutatnak, mint a fekete társaik, így értelemszerűen a manikűrtrendből sem maradhat ki az áttetsző, csokoládébarna szín.

Barna áttetsző köröm.

Forrás: @brushedbyb_ / Instagram

Vörös pöttyös

Ha valami feltűnőbb verzióra vágysz, akkor próbáld ki a vörös pöttyös verziót, ami játékossá és vidámmá varázsolja a kezeidet.

Vörös pöttyös köröm.

Forrás: @melanated.mani / Instagram

Mintás

Nem kell lemondanod a bonyolultabb megoldásokról akkor sem, ha a harisnyamintás köröm az álmod: ez a csipkemintás verzió elképesztően különleges, de mégsem sok.

Csipkés köröm.

Forrás: @overglowedit / Instagram

Fehér csipkés

Csak a bátrabbak (és a gazellalábakkal rendelkezők) merik bevállalni a fehér harisnyanadrágokat, de a körmeiden te is bátran kísérletezhetsz velük!

Fehér, mintás köröm.

Forrás: @nailtherapy.co / Instagram

