Gustav Klimt élete a nők bűvöletében: 14 gyerek, megszámlálhatatlan múzsa, de csak egy számított igazán

Február eleje Klimt ideje. Nem véletlen: Gustav Klimt 1918. február 6-án hunyt el, és a halálának évfordulója évről évre előhívja mindazt, amit a neve jelent. Aranyfényű emlékeket, titkos tekinteteket, buja ornamentikákat – és egy férfit, aki nemcsak festményeivel, hanem az életével is legendává vált. Klimt a nőket nem pusztán ábrázolta: értette, imádta és ünnepelte őket, kapcsolatai pedig legalább olyan sokrétegűek és izgalmasak voltak, mint a vásznain kanyargó minták.

Gustav Klimt 1910 körül Bécsben, a schönbrunni kastély udvarán.

Forrás: Hulton Archive

Gustav Klimt a bécsi szecesszió vezéralakja volt.

Festészetének középpontjában a nő állt.

Úttörő módon használta az aranyat és az ornamentikát.

Gustav Klimt, a nők megszállottja

Gustav Klimt nem nősült meg, de ez cseppet sem jelentette azt, hogy magányos lett volna. Ellenkezőleg. A híres festők sorában is különleges helyet elfoglaló művész legendás rajongással fordult a női nem felé, és nem csupán múzsaként tekintett rájuk. Klimt imádta, figyelte, értette a nőket: testüket, vágyaikat, erejüket és sebezhetőségüket egyaránt.

Festményein a nő sosem díszlet vagy alárendelt szereplő. Nem porcelánbabákká idealizálta őket, hanem istennőkké emelte: néha veszélyesek, máskor gyengédek, de mindig autonómok. Talán ez az oka annak is, hogy Gustav Klimt festményei ma is ennyire aktuálisak – legyen szó múzeumi kiállításról, lakásdekorációról vagy popkulturális utalásról.

A műtermében szinte állandó volt a női jelenlét, és igen, a pletykák szerint gyakran több is történt a festésnél. Gustav Klimt életét bohém szabadság jellemezte, amelyben a vágy és az alkotás kéz a kézben járt. Legalább 14 gyermeke született, de közülük csak hármat ismert el – ez a tény önmagában is sokat elárul ösztönvezérelt, szabályokat kevéssé tisztelő természetéről.

Az egyetlen, aki igazán számított

A sok női kapcsolat közül mégis kiemelkedik egy név: Emilie Flöge. A divattervező nemcsak Klimt társa, hanem szellemi szövetségese is volt. Bár soha nem házasodtak össze, kapcsolatuk évtizedeken át tartott, és sokkal mélyebbnek tűnt, mint egy egyszerű szerelmi viszony. Nem keresték a nyilvánosságot, nem illettek bele a kor társadalmi elvárásaiba – épp ezért működött.