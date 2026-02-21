Daniel Radcliffe fia nem tudja, hogy az apukája Harry Potter, és szerinte ez így van jól

Daniel Radcliffe szeretné, ha kétéves fia még jó ideig csak apaként tekintene rá – nem pedig úgy, mint a világ egyik legismertebb varázslójára. A színész egy interjúban mesélt arról, hogy tudatosan igyekszik távol tartani gyermekét a Harry Potter-jelenségtől.

A Harry Potter sztárjának kisfia idén lesz 3 éves.

Forrás: Getty Images North America

Daniel Radcliffe kisfia még nem tudja, hogy az apukája Harry Potter

A színész elmesélte, hogy nemrég valaki egy DVD-t adott neki dedikálásra, amely néhány napig a konyhaasztalon hevert. Amikor a kisfia észrevette, Radcliffe kíváncsian rákérdezett: „Ki ez?” – hogy kiderüljön, felismeri-e őt a borítón. „Nem ismert fel, ami nagyszerű volt” – mondta. Hozzátette, ameddig csak lehet, szeretné megőrizni ezt az állapotot. „Amíg csak az apja lehetek, és nem fog másként ismerni, addig ezt szeretném fenntartani.”

A 2023 áprilisában született kisfiú egyelőre még túl kicsi Harry Potter világához, de Radcliffe úgy gondolja, ha egyszer érdekelni kezdik a történetek, szívesen felolvassa majd neki J. K. Rowling könyveit. „Nem hiszem, hogy erőltetnem kellene. Előbb-utóbb úgyis rátalál” – fogalmazott.

Az is megfordult a fejében, hogy fia talán nem is az eredeti filmsorozaton keresztül ismeri majd meg a varázsvilágot, hanem az HBO 2027-re tervezett új adaptációjából. „Remélhetőleg választhatjuk majd azt a verziót, és akkor nem engem kell néznie. Őszintén szólva, az lenne az ideális” – mondta nevetve. Radcliffe kíváncsian várja az új feldolgozást, és már egy bátorító levelet is írt annak a gyerekszínésznek, aki átveszi tőle Harry szerepét.